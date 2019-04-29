Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? - Советский спорт
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29 апреля 2019 15:27Фигурное катаниеТигай Лев

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?

Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?

В СССР ОНИ БЫЛИ САМЫМИ СЛАБЫМИ

Многим (особенно из тех, кто помоложе) будет трудно в это поверить, но в советские времена одиночницы были у нас слабым местом. Этакий прицеп, безнадега, мертвый груз. Когда в 1977 году на чемпионате мира в Токио 14-летняя Елена Водорезова выиграла произвольную программу, это сочли колоссальным успехом, хотя по сумме она все равно осталась седьмой. Первой в истории СССР женской медали ЧМ - бронзы той же Водорезовой - пришлось ждать еще шесть лет, а первое золото случилось уже после распада союзной глыбы. Его под занавес ХХ столетия, в 1999-м добыла Мария Бутырская.

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В 2014 году, почти полвека спустя после токийского прорыва Водорезовой, она же - в роли тренера и под фамилией Буянова – праздновала в Сочи олимпийский триумф своей подопечной Аделины Сотниковой. И это был вовсе не пик, а лишь начало нового подъема: первая женская победа на Играх дала старт целой эпохе господства россиянок на мировом льду. С тех пор наши фигуристки шесть лет подряд неизменно выигрывают главный турнир сезона, будь то Олимпиада или ЧМ. Больше ни одна страна ни в одном из видов катания столь тотальным доминированием похвастать не может. Да и нашим дуэтам – как спортивным, так и танцевальным, которые некогда крушили всех соперников одной левой, тоже остается лишь завидовать граду медалей у женщин.

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А там волна и не думает ослабевать, она нарастает и нарастает. Из года в год появляются новые юные звезды, их уже целая толпа! Если так пойдет дальше, скоро не чемпионат России будет отборочным придатком ЧЕ и ЧМ, а наоборот. Уже сейчас не вполне понятно, какой из этих турниров сложнее выиграть. Недаром действующая чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова на последнем первенстве страны в Саранске была лишь пятой.

Так что же произошло? Откуда взялась эта грандиозная девичья революция?

БЕГАТЬ ДО ИЗНЕМОЖЕНИЯ? А РАДИ ЧЕГО?

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Начинать тут лучше издалека. С того, что большую часть гигантского спортивно-медального запаса СССР приносили как раз женщины, но в совершенно других дисциплинах – тех, что сейчас принято называть циклическими, а порой, увы, и допинговыми. Лыжи, легкая атлетика (прежде всего, бег с метаниями) и так далее в том же духе. Сегодня же успехи России в таких видах спорта стали в основном прерогативой мужчин. А у фигуристов - обратный переворот. Занятная чехарда, не находите?

На самом деле объяснить ее не так уж сложно. В Союзе спорт был одним из немногих (если не единственным) социальным лифтом для людей из глубинки, а уж для женщин - тем более. Причем где именно ты побеждаешь, большого значения не имело, за исключением, разве что, массового обожаемых футбола с хоккеем. Плюс некое предпочтение отдавалось так называемым медалеемким видам вроде тех же лыж. Которые вдобавок имелись в каждом доме и для которых не надо было строить дорогостоящие катки. В уличной хоккейной коробке фигурному катанию не очень-то поучишься. Тем более, в детстве и в компании малолетних сверстников. Это вам не шайбу гонять, тут сразу нужен тренер. А их ради четырех олимпийских комплектов наград советско-плановое хозяйство плодить не сильно спешило.

Сегодня и хозяйство в стране другое, и людские приоритеты развернулись на 180 градусов. Как и варианты путей к успеху-благополучию. Нынче родители двести раз подумают, прежде чем отдавать ребенка в секцию по «чему-нибудь на выносливость», где его каждый день будут гонять до выворачивания легких наизнанку, а между адскими тренировками еще и таблетки сомнительные запросто подсунуть могут. И ради чего? Ради призрачного шанса когда-нибудь получать весьма скромные гонорары, а потом лет в 30 оказаться на улице - толком без гроша и, учитывая смехотворные зарплаты начинающих тренеров, без нормальной профессии?

Я уже не говорю, что рабоче-крестьянский образ «железной сибирячки» вроде Раисы Сметаниной, - это совсем не то, о чем мечтают нынешние девчата. Какие лыжи, какое метание железа, вы что?! Куда разумнее поступить на что-нибудь спокойно-секретарское, удачно выйти замуж, нарожать детей - и все, жизнь удалась.

Хотите возразить, что о таком в детстве тоже не мечтают? Согласен, пожалуй, что так. Но тогда – о чем?

МАЛЕНЬКИЕ АКТРИСЫ

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Да, господи, разумеется, о том же, что и всегда: они хотят быть актрисами! И фигурное катание им такую возможность распрекрасно предоставляет.

Это на музыкальную сцену или в телесериал не шибко сунешься без дополнительных преимуществ – спецобразования, протекции, модельной внешности, денег, в конце концов. А в спорте все куда как честнее. Коли у тебя есть талант, трудолюбие, готовность набивать о лед шишки, то вскоре на табло появляется результат, с которым не поспорит никто. И вот ты уже - малолетняя звезда национального масштаба, а то и покруче. У которой нет отбоя от фанатов-журналистов-рекламодателей и т.д.

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Такую популярность в наши дни совсем несложно конвертировать в реальные деньги. И даже если пик спортивной карьеры окажется недолгим, если он не позволит заработать на всю оставшуюся жизнь (гонорары у действующих фигуристов далеко не футбольные, хотя точно не хуже лыжных), на этом «жизнь на льду» отнюдь не заканчивается. Ее можно продолжать еще многие годы! Хочешь - иди тренировать (не только на высшем уровне, где на российских тренеров, кстати, весь мир молится, но и на детском - от желающих платить отбоя здесь тоже нет), хочешь - ставь программы, как хореограф, хочешь - иди на ТВ (тебя ж все знают!) или выступай в ледовых шоу, собирающих огромные, дорогущие залы. Заманчивых возможностей на любой вкус - просто вагон! С тарахтящей за ним вереницей немаленьких тележек.

Мужчины? Там кроме высоченной мировой конкуренции, полагаю, имеет место еще один дополнительный фактор чисто психологического характера. Наш сильный пол воспринимает фигурку «через губу» - и из-за судейского фактора (сплошная предвзятость - не то, что ясный «счет 3:1»), и из-за, скажем так, чрезмерного (по нынешним российско-массовым понятиям) изящества многих фигуристов. Мол, иногда и не поймешь: парень это катается или все-таки не совсем парень. Уж лучше на красавиц-девчонок лишний раз посмотреть - с женой за компанию.

Вот вам и весь феномен. Который пухнет все быстрее – за последний год популярность фигурного катания совершила какой-то нереальный скачок. Впрочем, о российской «фигурномании» мы с вами еще поговорим отдельно. Тема того заслуживает.

РЕЦЕПТ ИДЕАЛЬНОГО АНТИДЕПРЕССАНТА

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Здесь же напоследок дарю всем желающим сюжет про наших фигуристок. Предлагаю собрать их всех в одном месте ясным летним днем. Загитову и Туктамышеву, Медведеву и Трусову, Самодурову и Косторную, Сотникову и Щербакову, Константинову и Погорилую… Потом одеть в легкие платья, пустить той самой чудо-толпой по красивому бульвару или набережной - и тихо отойти. Чтобы они сами шли и на ходу болтали о том-о сем. Чтобы останавливались, фотографировали друг друга, сразу же, хохоча, пуляли это в интернет - и, отсмеявшись, шли дальше. Чтобы их волосы развевались на свежем ветру, а случайные прохожие - замолкали, столбенели и млели.

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Представили?

Гарантирую: такое видео не только соберет мильярд мильенов, но и вполне может быть использовано потом медиками. В качестве безотказного антидепрессанта.

Помните, как у Жванецкого?

«Мы пойдем с разговорами. Они уже не споры - мы просто думаем так.

Мы пойдем достойно, потому что у нас есть специальность и есть в ней мастерство…

И что бы ни было, а может быть все и в любую минуту, кто-то неожиданно и обязательно поможет нам куском хлеба. Потому что не может быть - их были полные залы, а значит будущее наше прекрасно и обеспечено…

Да, это зыбко - любовь масс. Это быстротечно, как мода.

Мода быстротечна, но Кристиан Диор живет!

Мы пойдем легко, потому что нас знают и любят. Потому что люди останавливаются, увидя нас, и улыбаются…

Когда нас много.

Когда такое дело.

Когда мы верим себе - и вам».

_сыры

ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ РОССИИ В ЖЕНСКОМ ОДИНОЧНОМ КАТАНИИ НА ГЛАВНЫХ ТУРНИРАХ ПОСЛЕДНИХ 6 ЛЕТ

Турнир

Место проведения

Чемпионка

Олимпиада-2014

Сочи (Россия)

Аделина Сотникова

Чемпионат мира-2015

Шанхай (Китай)

Елизавета Туктамышева

Чемпионат мира-2016

Бостон (США)

Евгения Медведева

Чемпионат мира-2017

Хельсинки (Финляндия)

Евгения Медведева

Олимпиада-2018

Пхенчхан (Корея)

Алина Загитова

Чемпионат мира-2019

Сайтама (Япония)

Алина Загитова

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ В ТОП-25 МИРОВОГО СЕЗОНА-2018/19 ПО ЛУЧШЕЙ СУММЕ ЗА ДВЕ ПРОГРАММЫ

Наших

Процент

Место

2-е место

Наших в топ-10

Женщины

12

48%

1

Япония (5)

5 (1, 2, 6, 8, 9)

Пары

9

36%

1

США (6)

4 (2, 4, 7, 10)

Мужчины

6

24%

1

США, Япония (4)

2 (5, 8)

Танцы

6

24%

1-2

США (6)

2 (2, 4)

Всего

31

31%

1

США (19)

13 (32,5%)

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