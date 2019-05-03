Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 - Советский спорт
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03 мая 2019 15:00Фигурное катаниеТигай Лев

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3

Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

Да-да, именно так! Согласно данным сайта Mediascop, наибольшую спортивную аудиторию в этом году у экранов собрала женская произвольная программа на январском чемпионате Европы в Минске, завершившаяся победным дублем наших фигуристок: Софья Самодурова – золото, Алина Загитова – серебро. А в первой десятке лидеров рейтинга – еще три трансляции «фигурки».

Спортивные трансляции с наибольшим рейтингом на российском ТВ за 2019 год (по 21 апреля)

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Это результаты исследований не только по Москве, а по всем городам страны с населением от ста тысяч жителей и выше. Причем я обратил бы ваше внимание не только на рейтинг (процент от всех потенциальных зрителей), но и на так называемую долю (процент от тех, кто смотрит ТВ в данный момент). Ведь спортивные соревнования проходят по всему миру и подогнать их расписание под российский прайм-тайм никак нельзя. А в зависимости от дня недели и времени суток размер аудитории колеблется очень сильно. Раз уж ISU отправила в этом году чемпионат мира в Японию с ее шестичасовой разницей «в утро» от нашей столицы, то и максимальных рейтингов трудно было ожидать. Проходи ЧМ в Старом Свете, и этот хит-парад, уверен, был бы еще намного «фигурнокатательнее».

Конечно, тут возникает вопрос: 3,4 процента - это много или мало? А то на первый взгляд как-то не впечатляет, да?..

Докладываю: достаточно много. Ток-шоу, сериалы и новости в прайм-тайм (с 7 до 11 вечера) главных каналов обычно пребывают примерно на том же уровне и крайне редко достигают отметки в 6%. Рекорд 2019 года сейчас равен 7,3 и принадлежит… спортивному фильму «Движение вверх», посвященному победе наших баскетболистов на Олимпиаде-1972 в Мюнхене. Серьезные рейтинги начинаются процентов с трех, причем весь клубный футбол (хоть наш, хоть международный с его «Реалами» и «Барселонами»), не говоря уже о КХЛ, может лишь мечтать о такой аудитории.

Впрочем, здесь у фигуристов с биатлонистами есть заведомое преимущество: там зенитовско-спартаковских разделений нет и все всегда выступают за страну, а это, уверяю вас, всегда гарантирует солидную прибавку зрительского интереса.

ХОККЕЙ СКОРО ВОЗЬМЕТ РЕВАНШ

Хотя футбольная сборная России в хит-параде-2019 тоже присутствует - и все равно остается там на вторых ролях. А хоккейной вообще не видно. Но не спешите с выводами: отборочные матчи Euro и Евротур - это далеко не самые лакомые блюда из меню видов спорта №1 и №2. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на другую таблицу рейтингов – из прошлого года.

Спортивные трансляции с наибольшим рейтингом на российском ТВ за 2018 год

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Как видите, ситуация кардинально иная. Когда наши футболисты играют на чемпионате мира (тем более, дома и успешно), интерес сразу взлетает до недоступного «фигурке» потолка. И то же самое относится к хоккейному олимпийскому турниру в Пхенчхане. Более того: я практически уверен, что ЧМ по хоккею, стартующий уже 10 мая, кардинально изменит расстановку и в рейтинге этого года. Против Овечкина, Малкина, Кучерова и всей остальной нашей DreamTeam Алине Загитовой и Евгенией Медведевой, с чьего противостояния на Играх-2018, по большому счету, и началась нынешняя «фигурномания», бодаться еще, пожалуй, рановато.

Но лиха беда начало. К тому же учтите: хоккейные ЧМ бывают раз в год, футбольные ЧЕ И ЧМ - раз в два, Олимпиады – раз в четыре. Это редкие, локально-спринтерские истории. Даже биатлонный Кубок мира продолжается только четыре месяца из календарных 12. А фигуристы из сезона в сезон преспокойно фигуряют на своих крытых катках по полгода с лишним. Гарантированный суперсериал, на который не надо ни нанимать актеров с режиссерами, ни снимать павильоны, ничего. Купил права на показ – и спокойно отслеживай пухнущие рейтинги, сидя на диване.

Впрочем, не совсем так – еще надо добавить классных комментаторов. С которыми у нашего фигурного катания нет ни малейших проблем. Вместо биатлонных воплей «на любителя» от Дмитрия Губерниева здесь вас ждут гениальные «чемпионы всего, что можно» Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин – с таким высшим пилотажем, что его толком не с чем даже сравнить. Это просто сплошной многочасовой кайф. Помнится, в начале сезона Ягудин, уже вроде бы переключившийся с «фигурки» на ведение всяких программ «про зверюшек», заметно «плавал» в повадках незнакомых ему новых спортсменов, но потом распробовал-разузнал - и сам признался в прямом эфире, что совершенно счастлив.

НЕПОВТОРИМАЯ ТАРАСОВА

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Это вообще отдельный разговор. Я даже не знаю, кто для нынешней «фигурномании» больше сделал – она или Загитова с Медведевой вместе взятые. И дело не в том, что Тарасова - великий тренер. При всем в ней уважении, великих тренеров у нас хватает.

Тогда в чем же дело?

Ну, во-первых, она до сих пор обожает свой вид спорта. До безумия, в 72 это по-прежнему ее жизнь.

Во-вторых, она мэтр всех искусств, громадный интеллектуал, вдова легендарного пианиста Владимира Крайнева и многолетняя приятельница Михаила Жванецкого. Последний как-то говорил про Юрского с Товстоноговым времен своей молодости: «Я ходил к ним повышать свое образование». Теперь вот мы с вами к Тарасовой ходим.

И, наконец, самое важное: она зрителю не врет. Просто не может – в отличие от многих других наших телеболтунов. Если кто-то проваливается, Тарасова неспособна отделаться обтекаемым «очень жаль», потому что это будет вранье. Она говорит нам правду. С искренней болью и слезами в голосе. Кстати, примерно за то же самое любили хоккейного комментатора Сергея Гимаева, который тоже не врал. Важней этого ничего нет и быть не может.

И когда Тарасова с Ягудиным начинают легко, не занудно, все нам детально объяснять, между делом искренне подкалывая как катающихся на льду, так и друг друга, мы получаем продукт совсем другого, совершенно космического качества. А вовремя подсуетившийся Первый канал с удовольствием выдает это на экран. Хотя нет, на экран они пока дают все-таки выжимки, а вот на своем сайте – «от и до», вплоть до юниорских первенств страны с завтрашней звездой Трусовой. И просмотры там – сумасшедшие: десятки тысяч, а когда до Загитовой-Медведевой доходит, то и сотни, причем с платной рекламой. Неплохая прибавка к описанным выше телерейтингам, да?..

Когда в «нулевые» наше спортивное ТВ делало ставку на биатлон, это был в основном проект на будущее, сыгравший не сразу, а лишь в начале «десятых». Сейчас, в случае с фигурным катанием, телевизионщики скорее реагируют, подхватывают очевидную тенденцию. Сути дела это, впрочем, не меняет. «Фигурка» уже явно сделала лыжников с винтовками (там после ухода Шипулина и Зайцевой звезд толком не осталось, что тоже важно) и подбирается к двум последним целям - сборным России по футболу и хоккею.

Да, до них далеко. Но - пока далеко. При том, что все остальные - уже не при делах. Это точно надолго.

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