Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль - Советский спорт
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13 мая 2019 18:08Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль

Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Купальник является любимой вещью в гардеробе Елизаветы Туктамышевой. 22-летняя фигуристка в своей произвольной программе именно в нем топит сердца миллиона болельщиков.

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У чемпионки мира этого года Алины Загитовой редко можно увидеть откровенные фотографии. Однако который день интернет взрывают фото 16-летней фигуристки из отпуска.

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Море 🌊 Солнце ☀️ Красота 🏝

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

Более опытная спортсменка уже радовала поклонников фотографиями из отпуска. Кроме того, Туктамышева не стесняется и откровенных фотосессий в нижнем белье. На сей раз горячее фото Елизаветы выложил ее бойфренд Андрей Лазукин.

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Seaview room👀

Публикация от Andrey Lazukin (@lazuking_andrey)

В инстаграме Загитовой чаще можно увидеть ее любимую собаку или тренера Этери Тутберидзе. Также фигуристка не стесняется признаваться в любви к Японии.

В прошлом году, когда Загитова стала олимпийской чемпионкой, она отдыхала в Доминиканской Республике. Фото из отпуска было куда скромнее… Хотя тогда, она еще не была чемпионкой мира.

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🌊

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

В битве купальников также участвуют другие российские фигуристки. У всего фигурного мира наступил отпуск. На радость фанатам.

Станислава Константинова

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Enjoying my life☀️

Публикация от Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa)

Мария Сотскова

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💚💙💚 #mariasotskova #mariyasotskova #marysot

Публикация от Mariya Sotskova (@m_a_r_i_y_)

Софья Самодурова

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Happy child❤️

Публикация от @ sofia_samodurova

Аделина Сотникова

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Ничего не знаю🙈 иногда воскресение может быть добрым 😋😘

Публикация от ⛸ Adelina Sotnikova 1️⃣4️⃣⛸ (@adelina_sotnikova14)

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