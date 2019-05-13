Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль

Купальник является любимой вещью в гардеробе Елизаветы Туктамышевой. 22-летняя фигуристка в своей произвольной программе именно в нем топит сердца миллиона болельщиков.

У чемпионки мира этого года Алины Загитовой редко можно увидеть откровенные фотографии. Однако который день интернет взрывают фото 16-летней фигуристки из отпуска.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Море 🌊 Солнце ☀️ Красота 🏝 Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 11 Май 2019 в 4:36 PDT

Более опытная спортсменка уже радовала поклонников фотографиями из отпуска. Кроме того, Туктамышева не стесняется и откровенных фотосессий в нижнем белье. На сей раз горячее фото Елизаветы выложил ее бойфренд Андрей Лазукин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Seaview room👀 Публикация от Andrey Lazukin (@lazuking_andrey) 12 Май 2019 в 1:41 PDT

В инстаграме Загитовой чаще можно увидеть ее любимую собаку или тренера Этери Тутберидзе. Также фигуристка не стесняется признаваться в любви к Японии.

В прошлом году, когда Загитова стала олимпийской чемпионкой, она отдыхала в Доминиканской Республике. Фото из отпуска было куда скромнее… Хотя тогда, она еще не была чемпионкой мира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🌊 Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 15 Май 2018 в 4:38 PDT

В битве купальников также участвуют другие российские фигуристки. У всего фигурного мира наступил отпуск. На радость фанатам.

Станислава Константинова

Посмотреть эту публикацию в Instagram Enjoying my life☀️ Публикация от Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa) 13 Май 2019 в 3:43 PDT

Мария Сотскова

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💚💙💚 #mariasotskova #mariyasotskova #marysot Публикация от Mariya Sotskova (@m_a_r_i_y_) 11 Май 2019 в 8:23 PDT

Софья Самодурова

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy child❤️ Публикация от @ sofia_samodurova 13 Май 2019 в 12:55 PDT

Аделина Сотникова