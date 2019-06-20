«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только - Советский спорт
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20 июня 2019 14:30Фигурное катаниеМысин Николай

«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только

Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.

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О ПЛАНАХ И МЕЧТАХ

– Я начала заниматься фигурным катанием в 4 года. Правда, поначалу не выходила на лед без папы – он всегда был рядом. Но мне понравилось кататься на коньках. А когда мы переехали в Москву из Рязани, поняла, что хочу заниматься серьезно.

– С детства решила, что буду участвовать в двух Олимпийских играх. По крайней мере, попытаюсь. Помню, как смотрела Олимпиаду-2014 в Сочи. Увидела там Липницкую, Сотникову… И окончательно определилась, что хочу стать фигуристкой.

– Мне кажется, важны и техника, и артистизм. Если оставить один артистизм, то получится просто шоу. А техника нужна, потому что это все-таки спорт.

– Кататься с распущенным волосами – красиво, но тяжело. Так что мама всегда заплетает меня на соревнования и тренировки. Так удобно и ничего не мешает.

– Моя мечта – стать олимпийской чемпионкой. И для меня важно только первое место. Любое другое означает, что ты проиграл. При этом я люблю конкуренцию и не боюсь поражений. Проигрыш – это тоже опыт. Главное перебороть себя, работать дальше и становиться лучше.

О ЧЕТВЕРНЫХ ПРЫЖКАХ

– Я всегда хотела прыгать сложные прыжки и сделать что–то первой в мире. Помню, как попросила научить меня тройному акселю. Мы начали работать. Вроде, все было нормально, но не получалось хорошо выехать. Тогда мне сказали попробовать четверной сальхов. В конце сезона я его учила, учила, и в апреле, наконец, прыгнула.

– Сейчас многие девочки прыгают четверные и усложняют свои программы. Молодцы! Тут главное – не бояться и перебороть себя. О пятерных я, кстати, пока не думала. Я ведь еще не все четверные выучила.

О СОБАКЕ

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– Мне пообещали ее подарить, когда сделаю двойной аксель на соревнованиях. Я сделала, и в тот же день вечером мы поехали в питомник. Как только мне дали ее в руки, она начала меня целовать, я сразу поняла – это моя собака!. Так и сказала: «Все, другой не надо!». Конечно, мне показали и других, но свое мнение я не изменила. Зовут ее Ред Бурбон Бэйби Баунти – это полное имя. Но очень сложное, конечно. Мама предложила: «Давай возьмем последний слог и пусть будет Тина». Я ответила: «Ну давай». Мне кажется, собаки похожи на своих хозяев. В нашем случае это так. Она и характером на меня похожа. И, может быть, даже внешне!

О ТРЕНЕРЕ И ДРУЗЬЯХ

Этери Георгиевна Тутберидзе всю себя отдает работе. Она видит все, даже маленькие недочеты, над которыми мы потом упорно трудимся. Чемпионом становится тот, кто видит все нюансы, ошибки и умеет их исправлять.

– На катке у нас отличная атмосфера. Все девочки дружат. Этери Георгиевна часто шутит. Обычно называет меня Сашей. Если хвалит за что-то, может сказать «Сашуля». Если ругается, то просто: «Трусова!».

– Женя Медведева мне часто помогала. Мы даже жили вместе в Новогорске. И на тренировках часто давала советы. И на соревнованиях тоже.

– Мне сложно говорить про дружбу… У меня есть семья, но сказать, что есть прям лучшие друзья… Не уверена. Хотя на катке много девочек моего возраста. У нас общие интересы, мы много чего обсуждаем и нам всегда весело вместе.

О НОВОЙ ПРОГРАММЕ

– Сейчас я просто хочу показать себя на взрослом уровне и стабильно прыгать четвертые прыжки. Когда мне сказали, что музыка для произвольной программы будет из «Игры престолов», конечно, сразу начала их смотреть. Любимый герой? Дайнерис! Она очень сильная, смелая. Мне нравится, как она себе ведет, как себя ставит. Правда, я пока не досмотрела сериал до конца. Так что однозначно сказать сложно.

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