Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
«Когда твой танец под «Плохого парня» был украден и показан по национальному телевидению. Даниил Глейхенгауз! Я ценю и одновременно польщена тем, как вы вдохновились моей задумкой, но тогда возьмите меня на работу, забронируйте билет в Японию в следующий раз вместо того, чтобы воровать.
Это пост не направлен против Алины. Я считаю, что она беспредельно талантлива и красива. Я бы с радостью работала с ней хореографом. Но то, что сделал ее тренер, это неприемлемо и непрофессионально. Вся ответственность в этой истории – на взрослых».
Вот такой пост опубликовала сегодня американский хореограф Джо Джо Гомез. Речь в нем идет о показательном номере российской фигуристки Алины Загитовой, который поставлен под композицию «Bad guy» американской певицы Билли Айлиш. Отметим, что «Плохой парень» - дико популярная вещь: за два месяца на ютубе клип собрал 304 миллиона просмотров.
В любви к этой песне признавалась и другая наша прославленная фигуристка Евгения Медведева. на пару дней интернет буквально зарос заголовками: «Загитова выступила под любимую песню Медведевой».
БЫЛ ЛИ ПОВОД ДЛЯ ОБВИНЕНИЯ?
Был. Гомес выложила как раз тот кусок, где плагиат совершенно неприкрытый: даже если все прочее можно объяснить какими-то мифическими совпадениями, то, например, момент с закусыванием свитшота – совсем уж авторский. Да и все начало танца – срисованное.
В этом есть возможность убедиться если посмотреть видео, которой выложила сама ДжоДжо в своем ютуб-канале. Безусловно, это не полностью скопированная постановка, поскольку Гомез ставила танец не на льду. Но тем не менее - сходство очевидно.
КАК ОТРЕАГИРОВАЛА КОМАНДА ЗАГИТОВОЙ
Очень хорошо. Единственным верным решением в этой ситуации было принести извинения. И Даниил Глейхенгауз это сделал. Правда, он не стал посвящать этому новый пост в соцсетях, а добавил несколько слов в тот, что опубликовал пять недель назад. В нем он поздравил Алину Загитову с днем рождения, назвав ее своей музой. И там же он проанонсировал новую показательную программу Алины как раз под «Bad guy».
«Я хочу принести извинения Джоджо Гомез из-за того, что не спросил ее разрешения использовать некоторые движения из ее постановки. Я увидел ролик на ее ютуб-канале, мне он очень понравился, я показал его Алине, и мы начали свой номер с тех же движений. Джоджо, вы восхитительная! Я надеюсь, в будущем мы сделаем что-то вместе на льду. Я приглашаю вас в Россию – всю организацию этой поездки я беру на себя» - написал Глейхенгауз.
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