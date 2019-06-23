Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Когда твой танец под «Плохого парня» был украден и показан по национальному телевидению. Даниил Глейхенгауз! Я ценю и одновременно польщена тем, как вы вдохновились моей задумкой, но тогда возьмите меня на работу, забронируйте билет в Японию в следующий раз вместо того, чтобы воровать.

Это пост не направлен против Алины. Я считаю, что она беспредельно талантлива и красива. Я бы с радостью работала с ней хореографом. Но то, что сделал ее тренер, это неприемлемо и непрофессионально. Вся ответственность в этой истории – на взрослых».

Вот такой пост опубликовала сегодня американский хореограф Джо Джо Гомез. Речь в нем идет о показательном номере российской фигуристки Алины Загитовой, который поставлен под композицию «Bad guy» американской певицы Билли Айлиш. Отметим, что «Плохой парень» - дико популярная вещь: за два месяца на ютубе клип собрал 304 миллиона просмотров.

В любви к этой песне признавалась и другая наша прославленная фигуристка Евгения Медведева. на пару дней интернет буквально зарос заголовками: «Загитова выступила под любимую песню Медведевой».

БЫЛ ЛИ ПОВОД ДЛЯ ОБВИНЕНИЯ?

Был. Гомес выложила как раз тот кусок, где плагиат совершенно неприкрытый: даже если все прочее можно объяснить какими-то мифическими совпадениями, то, например, момент с закусыванием свитшота – совсем уж авторский. Да и все начало танца – срисованное.

В этом есть возможность убедиться если посмотреть видео, которой выложила сама ДжоДжо в своем ютуб-канале. Безусловно, это не полностью скопированная постановка, поскольку Гомез ставила танец не на льду. Но тем не менее - сходство очевидно.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛА КОМАНДА ЗАГИТОВОЙ

Очень хорошо. Единственным верным решением в этой ситуации было принести извинения. И Даниил Глейхенгауз это сделал. Правда, он не стал посвящать этому новый пост в соцсетях, а добавил несколько слов в тот, что опубликовал пять недель назад. В нем он поздравил Алину Загитову с днем рождения, назвав ее своей музой. И там же он проанонсировал новую показательную программу Алины как раз под «Bad guy».

«Я хочу принести извинения Джоджо Гомез из-за того, что не спросил ее разрешения использовать некоторые движения из ее постановки. Я увидел ролик на ее ютуб-канале, мне он очень понравился, я показал его Алине, и мы начали свой номер с тех же движений. Джоджо, вы восхитительная! Я надеюсь, в будущем мы сделаем что-то вместе на льду. Я приглашаю вас в Россию – всю организацию этой поездки я беру на себя» - написал Глейхенгауз.