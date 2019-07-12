Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой - Советский спорт
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12 июля 2019 15:00Фигурное катаниеТигай Лев

Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой

Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.

ОДНА ВЗРОСЛАЯ И ОДНА МОЛОДАЯ

Прежде всего, это относится к женскому одиночному катанию. Там и раньше от звезд было не продохнуть, а теперь, с выходом на «взрослую» мировую арену трех вчерашних суперюниорок из России (последней возрастной лимит на днях преодолела Александра Трусова, справившая свой 15-й день рождения 23 июня, всего за неделю до дедлайн), назревает какое-то небывалое столпотворение. Что за этап ни возьми – везде глаза разбегаются. На первом в Лас-Вегасе – Туктамышева, Щербакова, Турсынбаева, Сакамото и Теннелл, через неделю в Канаде – Медведева, Трусова и Кихира. Ей-богу, с ума сойти! Слюна рефлекторно течет ручьем, как у собаки Павлова…

Любопытно, что три наших опытных звезды – Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева – четко разошлись по разным этапам. До декабрьского финала в Турине они друг с другом не пересекаются. И ровно то же самое проделали дебютантки – Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова, в последние годы разыгрывавшие в очной борьбе все юниорские титулы. В результате получились как бы три связки «взрослая-молодая»: Загитова с Косторной будут кататься вместе во Франции и Японии, Туктамышева с Щербаковой – в США и Китае, а Медведевой, получившей в напарницы «королеву четверных» Трусову, выпали Канада, где она тренируется у Брайана Орсера, и родная Москва. Плюс, конечно, зарубежные соперницы, самая грозная из которых – действующая чемпионка Гран-при Рика Кихира – по разу пересечется с Медведевой и Загитовой, а также другие наши. Включая победительницу последнего ЧЕ Софью Самодурову.

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Ну и кто в этой мясорубке доживет до финала, куда, напомню, попадут лишь шестеро?

ЗАГИТОВА ИЛИ КОСТОРНАЯ?

Пожалуй, самый удобный календарь выпал Туктамышевой. Она и «предвариловку» закончит раньше других, и над юной «партнершей» должна, по идее, иметь преимущество. Да, Щербакова владеет дорогущим четверным лутцем, однако стабильностью его исполнения она похвастать до сих пор не могла. Единственное «но»: на обоих турнирах этим россиянкам придется иметь дело с Элизабет Турсынбаевой, которая, как и Щербакова, тренируется в Москве у Этери Тутберидзе и на мартовском ЧМ-2019 блеснула сальховом в четыре оборота, принесшим ей серебряную медаль.

Дуэль №2 Загитова-Косторная обещает пиршество красивого скольжения. Многооборотных прыжков обе не делают (хотя Алена – не путать с Алиной - вообще-то заикалась о тройном акселе), зато и та, и другая пользуются редкой благосклонностью судей в плане оценок за компоненты. Понятно, что стартовые позиции тут будут все-таки разными:как-никак, Загитова- действующая чемпионка мира и Олимпийских игр. Но вполне возможно, что и Косторная избавится от юниорских сбавок намного быстрее, чем это происходит обычно. При том, что по стабильности-чистоте она и так - едва ли не №1 в мире.

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Медведевой будет крайне тяжело - убежав по старой памяти от Загитовой, она «в оборотку» угодила под главный каток нового сезона. Речь, разумеется, о двукратной чемпионке мира среди юниоров Трусовой, уже привыкшей вставлять в произвольную программу по два-три четверных. А тут еще и Кихира добавилась на канадском этапе, будь она неладна… Впрочем, Женя уже доказывала, что может преодолевать полосы неудач и совершать почти невозможное – если не в первой половине сезона, то во второй. Которая, как известно, важней.

СМЕРТЬ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРОГНОЗОВ

Угадать шестерку финалисток этого Гран-при практически невозможно. Хотя я попытаюсь, пусть без особой надежды на успех: Трусова, Кихира, Загитова, Туктамышева, Косторная, Турсынбаева, Сакамо... Тьфу, все равно семь человек получается, кого-то надо убирать. А кого?!

Нет, не возьмусь, увольте. Давайте лучше оставим пока как есть, семерка так семерка. С вариантами на добрую дюжину. Но теперь вы, надеюсь, понимаете, что это будет за Гран-при? Не считая остальных видов, где нам тоже есть за кого болеть и где звездных стычек-дуэлей ожидается (см. ниже) более, чем достаточно.

И последнее. Если вы замахаете на меня руками, увидев, что до старта Гран-при-2019 еще целых три месяца, то будете сильно неправы. Первые мелкие турниры нового сезона - это начало августа, то есть, уже вот-вот. А 7-8 сентября в Лужниках состоятся вроде бы тренировочные контрольные прокаты (с Загитовой и Медведевой!), куда будут пускать болельщиков и заодно транслировать по национальному ТВ. Сам видел анонс на сайте Первого канала, где уже заранее расписан весь сезон. От чемпионата мира до юниорско-национальных первенств.

Фигурномания не просто продолжается. Она заходит на новый, мощный виток.

КАЛЕНДАРЬ ГРАН-ПРИ-2019

Этап 1. 18-20 октября. Лас-Вегас (США)

Этап 2. 25-27 октября. Келоуна (Канада)

Этап 3. 1-3 ноября. Гренобль (Франция)

Этап 4. 8-10 ноября. Чунцин (Китай)

Этап 5. 15-17 ноября. Москва (Россия)

Этап 6. 22-24 ноября. Саппоро (Япония)

Финал. 5-8 декабря. Турин (Италия)

КТО НА КАКОМ ЭТАПЕ БУДЕТ КАТАТЬСЯ

Женщины

1

Мужчины

2

Пары

1

Танцы

2

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