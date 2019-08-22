Валиева упала, но Тутберидзе все равно выиграла. Новый сезон стартовал

Ну вот мы с вами и дождались. Пролетели четыре постылых, «безфигурных» месяца, впереди - длинный (аж до конца марта), вкуснющий сезон. На старте которого нам приготовили отменный стимулятор для аппетита: первая же программа Гран-при-2019 ознаменовалась дебютом на международной арене новой российской звезды, считающейся реальной претенденткой на золото Игр-2022 в Пекине. 15 лет Камиле Валиевой исполнится как раз к началу олимпийского сезона – совсем как Алине Загитовой перед победным Пхенчханом.

В ГОСТЯХ У ПИКАССО

За 897 дней до открытия следующей Олимпиады Валиевой выпало начинать дорогу в Пекин во Франции - на дорогущем горнолыжном курорте Куршевель, который давно облюбовали наши миллиардеры.Короткую программу Валиева и ее тренер Этери Тутберидзе оставили из прошлого сезона. В образе юной циркачки с картины Пикассо «Девочка на шаре» и, как ни парадоксально, под музыку из голливудского ужастика «Багровый пик». Эту постановку Тутберидзе считает очень удачной, а кроме того Валиеву за нее лично хвалила в соцсетях внучка знаменитого испанского художника Диана. Она нашу фигуристку дажев гости к себе звала! Правда, воспользоваться приглашением пока не получается, но Камила о нем не забывает и надеется при случае заполнить этот пробел. Все-таки не каждому из нас выпадает шанс погостить у Пикассо.

От Куршевеля до Испании, кстати, недалеко. Но ехать к Диане прямо сейчас Валиева, думаю, не захочет, чтобы лишний раз не краснеть, - международная премьера «Девочки на шаре» вчера вышла неудачной. Поначалу-то все было, как по маслу, но в решающий момент россиянка упала с тройного лутца и из-за этого осталась не без одного прыжка, а сразу без двух, то есть, без каскада. Эта ошибка стоила Валиевой десятипотерянных баллов и третьего промежуточного места взамен ожидавшегося первого.

Все остальные элементы судьи Валиевой отплюсовали по полной программе и компоненты ей поставили тоже выше всех. При нормальном каскаде она без проблем проскочила бы гроссмейстерский рубеж 70 баллов (для сравнения, мировой юниорский рекорд Алены Косторной равен 76,32, а аналогичное личное достижение Александры Трусовой – 74,74), но это уже из разряда «если бы да кабы». Короткая есть короткая, она серьезных ляпов не прощает, здесь отыгрываться негде.

ЗАВТРА ЖДЕМ ЧЕТВЕРНОГО

Зато поддержала реноме российского женского катания другая 13-летняя (на месяц младше Валиевой) воспитанница Тутберидзе - Майя Хромых. Ее прокат назвать идеальным тоже нельзя, но здесь падений не было, все ограничилось касанием льда рукой на выезде с ритбергера. Хромых родилась в Нижнем Тагиле и, что любопытно, уже успела вымахать до 160 сантиметров. Будем надеяться, что расти дальше такими же темпами она не станет и сумеет избежать типичных для фигуристок подросткового возраста проблем с ломкой прыжковой техники.

Перед пятничной произвольной программой, которая завершится ближе к полуночи по московскому времени, Хромых имеет гандикап «+5» относительно Валиевой. Это немного, учитывая, что последняя владеет четверным тулупом и уже успешно исполняла его на публике – в начале августа на контрольных прокатах в Новогорске. Впрочем, какая нам с вами, собственно, разница, если одна из наших победила?..

А вчера поздно вечером по московскому времени на лед в Куршевеле вышли юниоры. Здесь Россию представляют Андрей Кутовой и еще один воспитанник Тутберидзе Егор Рухин. Впрочем, и это не главное. Главное – сезон стартовал. Поехали!

Гран-при. Юниоры. 1-й этап. Куршевель (Франция)

Женщины. Короткая программа

1. Майя Хромых (Россия) - 67,72

2. Ви Сэ Йон (Корея) - 65,75

3. Камила Валиева (Россия) - 62,31