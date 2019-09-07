Такого еще не было: Загитова, Медведева и Туктамышева – на одном катке

Чемпионка мира-2019 Алина Загитова, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева и чемпионка мира 2016-17-го годов Евгения Медведева стояли рядом у выхода на каток и вполне спокойно, даже расслаблено переговаривались друг с другом. А тем временем вокруг бушевал заполненный почти до отказа большой, девятитысячный зал!

И это была… тренировка.

Сентябрьские контрольные прокаты в присутствии болельщиков стали для российского фигурного катания хорошей традицией, и благодарная публика ломится на них толпами – такого больше не увидишь никогда и нигде. Снова увидеть прежних кумиров (и каких!) с новыми программами – соблазн из числа очень-трудно-преодолимых.

МОЛОДЫЕ КАТАЮТСЯ СЛОЖНЕЕ

Туктамышева в лучших традициях прошлого сезона выдала чистейший тройной аксель, но потом вместо «3+3» вдруг прыгнула две «бабочки». Тренер-мэтр Алексей Мишин за бортиком разочарованно качал головой.

Евгения Медведева, катавшаяся сразу после Туктамышевой, представила очень образную постановку под «Мьюз», однако упала в конце каскада. Хотя не расстроилась. Потом объяснила, что просто перекрутила, и теперь будет знать, что к чему.

Загитова, катавшаяся сразу после Медведевой, выступила идеально. Когда несколько недель назад ее короткая появилась в интернете, мне показалось, что она опять «раздалась во все стороны». Теперь беру свои мысли назад. Настоящая Алина.

Трибуны уже изошлись в экстазе, но до финала было еще далеко: во второй разминке на лед выскочили три вчерашние чудо-юниорки Этери Тутберидзе, преодолевшие, наконец, возрастной ценз и начинающие «взрослую» карьеру – Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.

И знаете, мне опять показалось, что они полностью затмили своих предшественниц. Причем дело тут вовсе не в компонентах и не в оборотах, тем более, что на тренировочных прокатах ни судей, ни оценок нет. Дело – в связках между элементами. Эти девочки катаются так, что не видно никаких пауз, никаких «перекуров» между прыжками, все плавно связано и соединено. Особенно впечатлила короткая Щербаковой на музыку из ужастика «Парфюмер». Вот век бы смотрел (не фильм – программу), ей-богу.

ПРЕМЬЕРА СТОЛБОВОЙ И НОВОСЕЛОВА

В парном катании основное внимание было приковано к двум дуэтам. Серебряные призеры чемпионатов мира 19-го и 18-го годов Евгения Тарасова и Владимир Морозов впервые вышли на публику после переезда в США к Марине Зуевой. Предполагалось, что знаменитый тренер, большинство своих побед одержавшая в танцах на льду, поможет нашим фигуристам прежде всего в плане качества постановок, по которому Тарасова/Морозов в прошлом сезоне уступали конкурентам. И результаты сотрудничества с Зуевой сразу же оказались налицо: в короткой программе Женя с Володей не постеснялись замахнуться на «Вильяма нашего Шекспира» – царственное «Болеро» Равеля, прославленное еще британскими супертанцорами Торвилл/Дин!

Немного жаль, что Тарасова/Морозов не привезли в Москву «парадные» костюмы. Но и без них прокат вышел весьма впечатляющим – и вдобавок безошибочным. Трибуны были в восторге, а соперникам из Китая и Франции явно будет что поизучать на видео.

Не меньшие овации вызвало появление на льду после полуторагодичного перерыва олимпийской чемпионки Сочи-2014 в командном турнире Ксении Столбовой с новым партнером Андреем Новоселовым – вместо Федора Климова, который перешел к тренерской работе. Постановка у Столбовой как всегда прекрасная, но и с прыжковыми элементами, как прежде, не фонтан: лишь один оборот на параллельном и лишь два – на выбросе. При таком обилии сильной молодежи борьба за место в сборной предстоит тяжелая.

Хронический максималист Александр Самарин заявил максимально сложную (сложнее просто не бывает!) комбинацию из четверных лутца и флипа и в целом преуспел. Лутц – блестяще, флип – с помаркой и без продолжения, каскад пропал. Михаил Коляда, только что отказавшийся от знаменитой мелодии «Скорпионс» в пользу более танцевального варианта до поры до времени смотрелся прекрасно, но... Ни одного четверного и опять «бабочка» на акселе.

Зато ветеран Сергей Воронов, которому через месяц исполнится 32, показал молодым, где зимуют матерые раки. Лихо скрутил каскад «4+3» под Queen и в очередной раз подтвердил репутацию самого стабильного одиночника страны.

Это был, конечно, суперсмотр, до которого из-за болезней не добрались только танцоры Степанова-Букин и спортивная пара Забияко-Энберт. Они лечатся и, уверен, сильно жалеют, что их не было в «Лужниках». Впрочем, там главное – еще впереди. В воскресенье четверные прыжки будут не только у мужчин.