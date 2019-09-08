Трусова и Туктамышева затмили Загитову с Медведевой

Произвольная – это вам не короткая. В полтора раза длиннее, вдвое больше элементов, особенно прыжков. Здесь цена каждой из составляющих возрастает в разы, как и постановок. А потому смотреть воскресные выступления наших лидеров было намного интереснее, чем субботние, пусть те тоже не подкачали.

И опять главное внимание было приковано, разумеется, к одиночницам. Их парад открыла Евгения Медведева под саундтрек к фильму «Мемуары гейши». Постановка очень элегантная, хотя, на мой скромный вкус, слишком уж японская – не в смысле катания, а в смысле музыки. Впрочем, кто я такой, чтобы судить двукратную экс-чемпионку мира и ее знаменитого тренера Брайана Орсера, примчавшегося в Москву, чтобы поддержать свою подопечную хотя бы во второй день прокатов? Добавлю лишь, что у Медведевой в очередной раз обнаружились проблемы с акселем. Первый она пропустила, со второго – упала.

Елизавета Туктамышева каталась сразу после Медведевой и свой обещанный козырь выложила сразу: два тройных акселя, сначала в каскаде с двойным тулупом, а потом отдельно. И оба без единой помарки – как и третий, сделанный накануне!

Ничего себе… Напомню, что действующая чемпионка «Гран-при» Рика Кихира, также специализирующаяся на трикселях, пока три из трех на одном турнире чисто не исполняла еще никогда.

Анна Щербакова по ходу программы переделала свое изящное платье из синего в красное, но это было уже после падения – не поддался упрямый четверной лутц. Хотя постановка у Щербаковой – просто на загляденье. И успешные прыжки в четыре оборота мы в этот вечер все равно увидели. Причем много!

Да-да, это она. Саша «Пеппи Длинный конек» Трусова под новую музыку из «Игры престолов». Четверной лутц – чисто. Тулупы «4+3» – опять! И еще 4Т играючи! Все – за несколько секунд!

Правда, потом Трусова все-таки разок упала, но сильно на общее впечатление это повлиять уже не могло. От нее ждали, что она всех уберет, и она это сделала. С запасом. Хотя…

Лично на меня самое сильное впечатление произвели две других сегодняшних программы. Во-первых, «Клеопатра» Алины Загитовой, которая продемонстрировала феноменальную для сентября форму и стопроцентную четкость – совсем как из золотого олимпийского сезона. А еще невозможно было оторвать глаз от катания Алены Косторной. Там четверных не было, зато была… Ну, скажем так: «новая Костнер с безошибочными тройными».

В общем, это был настоящий пир. И по усам текло, и в рот с лихвой попадало.

У мужчин опять лучше всех выступил Сергей Воронов, которому совсем скоро исполнится 32. Александр Самарин сразу рухнул с четверного и позже признал, что программа еще «сырая», не готова. Михаилу Коляде образ Чарли Чаплина пришелся вполне к лицу: два падения, потом «бабочка»… Действительно смешно, если бы не было так грустно. Впрочем, мы уже привыкли.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов при новом тренере Марине Зуевой, как и в субботу, были непривычно изысканными. Хотя их произвольная выглядит не так бесспорно, как показанное накануне «Болеро». Олимпийская чемпионка Сочи Ксения Столбова с новым партнером Андреем Новоселовым опять каталась красиво и, к сожалению, опять не прыгала. Пара, может, и интересная, но не «для сейчас». Надо тренироваться.

Поскольку судей не было, имею полное право выбрать чемпионов этого мероприятия по своему усмотрению. Мужчины – Воронов, пары – Тарасова/Морозов, танцы – Синицина/Кацалапов, женщины… Х-м, а вопрос-то непростой. И одним первым местом тут точно не отделаешься.

Хорошо, давайте так: первая – Трусова, вторая – Туктамышева, третья – Загитова, четвертая – Косторная, пятая – Щербакова. Медведева, да простят меня ее многочисленные поклонники, пока лишь шестая. Хотя это просто субъективная лабуда, не более.

А не субъективная и не лабуда начнется уже со следующего уик-энда, когда стартует мировой «взрослый» сезон. Медведева будет кататься в Канаде с Кихирой, Туктамышева – в Италии с Щербаковой.

Я уже часы считать начинаю. А вы?