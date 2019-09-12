Сегодня – Медведева, завтра – Туктамышева. 8 вопросов нового сезона

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Как обычно, все начинается с «челленджеров» - турниров не шибко престижных и практически без призовых. За победы на отдельных этапах здесь вообще ничего не платят, а тройки лидеров итогового зачета серии получат от полутора до четырех тысяч долларов. Общий призовой фонд не дотягивает до 50 000. Однако смысл этих соревнований - в другом. Деньги будут позже, с середины октября, когда начнутся этапы Гран-при. «Челленджеры» же дают возможность обкатать новые программы, впервые представив их публике и, что еще важнее, судьям. Ведь на контрольных прокатах в Москве в минувший уик-энд никому оценок не ставили, хотя в конечном счете судьбу всех титулов в фигурном катании решают именно они. Не прыжки, не поддержки и не вращения, а математические баллы.

Потому большинство мировых звезд «челледжерами» и не брезгует. На первый же из них, в Канаду, где второй год тренируется экс-чемпионка мира Евгения Медведева, к ней прилетела сама Рика Кихира – победительница последнего финала Гран-при и мировая рекордсменка в короткой программе.

1. ОСТАНЕТСЯ ЛИ МЕДВЕДЕВА В ЭЛИТЕ?

Вопрос, остававшийся открытым весь прошлый сезон, не потерял актуальности и в новом, где конкуренция среди одиночниц должна ощутимо возрасти. По словам Медведевой, летом она много работала над увеличением мышечной массы – на животе появились кубики, и фигуристка перестала влезать в старые брюки, так что пришлось менять гардероб. Однако новые мышцы не помогли Жене разучить что-то новое, более сложное, как и удержаться на ногах во время прокатов в Москве. В обеих программах она падала, и ждать от нее равной борьбы с Кихирой уже сегодня я бы поостерегся. Кстати, год назад Медведева тоже очень непросто начинала сезон. Лишь к весне ей удалось прийти в себя и прервать серию неудач. На «челленджере» в Оуквилле она будет кататься ночью по московскому времени. С четверга на пятницу и с пятницы на субботу.

2. ПРОБЬЕТСЯ ЛИ ТУКТАМЫШЕВА В СБОРНУЮ?

Еще одна героиня сезона-2018/19 Елизавета Туктамышева выступит на «Кубке Ломбардии» третий раз подряд. Из Санкт-Петербурга в Бергамо прибыла внушительная делегация с Алексеем Мишиным и тремя его воспитанниками – Туктамышевой, ее бойфрендом Андреем Лазукиным и Софьей Самодуровой. Турнир продлится три дня, включая воскресенье, одиночницы выйдут на лед вечером 13 и 14 сентября и это будет первая схватка между нашими прежними лидерами и вчерашними юниорками: на итальянский турнир заявилась Анна Щербакова, имеющая в арсенале четверной лутц. Правда, в Лужниках он у нее не получился, а вот Туктамышева, напротив, впервые прыгнула три тройных акселя один чище другого. Похоже, она в отличной форме и намерена все-таки вернуться в сборную страны после четырехлетнего перерыва.

3. ТРУДНОСТИ ЗАГИТОВОЙ УЖЕ ПОЗАДИ?

Олимпийская чемпионка Пхенчхана, в отличие от Медведевой, летом о многооборотных прыжках даже не заикалась. Алина Загитова, наоборот, четко заявила, что никаких четверных учить сейчас не будет – мол, у нее другие козыри. И судя по выступлению в Лужниках, была совершенно права. Мы вновь увидели ту прежнюю, безошибочную Алину, что восхищала весь мир в позапрошлом сезоне – только уже не тинейджера, а статную девушку-красавицу. Надеюсь, все проблемы с ростом и взрослением у Загитовой теперь позади. Хотя осенью 2019-го она вообще-то тоже начинала блестяще, мировыми рекордами. Провалы начались потом, в декабре. Так или иначе, в ближайших «челленджерах» Загитова не выступит.Она предпочла им турнир JapanOpen в первых числах октября.

4. КОГДА ТРУСОВА НАЧНЕТ БИТЬ РЕКОРДЫ?

На этот вопрос можно дать не гарантированно верный, но совершенно конкретный ответ. Первая попытка будет предпринята Александрой Трусовой в субботу, 21 сентября, на катке в Братиславе. Именно 21-го, а не 20-го, когда на «челленджере» в столице Словакии состоится короткая программа. Ведь там коронные трусовские четверные запрещены, а триксель Саша пока не освоила, плохо он ей дается. Зато уж произвольная – ее территория. В минувшие выходные Трусова выдала такую пулеметную очередь из трех безошибочных прыжков в четыре оборота, что оставалось только руками развести: где взять прием против такого «лома»? Новые постановки у нее интересные, неожиданные. На смену забойному «Пятому элементу» пришли суровый «Пер Гюнт» и готика из «Игры престолов». Так что загитовско-рекордные 158,50 за произвольную до 28 сентября, когда им исполняется год, запросто могут не дожить. А там и до ее же суммарных 238,43 недалече.

5. ЗАХВАТЯТ ЛИ НАШИ ЭКС-ЮНИОРКИ МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО?

Насчет Трусовой сомневаться не приходится –только если она, не приведи господь, прямо сейчас не начнет расти. А вот на шейки остальных призерш сенсационного чемпионата России-2018, где юниорское трио,напомню, захапало весь пьедестал, я вешать мировые «взрослые» медали пока не торопился бы. Пусть для начала попробуют отобраться в финал Гран-при, где мест только шесть, и в сборную, где их только три. Старая гвардия (см. выше) сдаваться явно не собирается. На данный момент тройка сильнейших российских одиночниц видится мне такой: Трусова, Загитова, Туктамышева. Вплотную за ними - Алена Косторная с ее великолепным скольжением, а уж потом Медведева с Щербаковой. Впрочем, каким был ни был результат на выходе из этой «русской мясорубки», зарубежным конкуренткам из Японии и других стран он точно не понравится.

6. КТО БУДЕТ ПЕРВЫМ «НОМЕРОМ» У МУЖЧИН – САМАРИН, КОЛЯДА ИЛИ ВОРОНОВ?

Еще одна дилемма из разряда «поди угадай». На лужниковских прокатах лучшим был «вечнозеленый» Сергей Воронов, которому в октябре исполняется 32. Вице-чемпион Европы-2019 Александр Самарин признал, что его программы еще готовы не вполне, а Михаил Коляда, как обычно наворотил кучу-малу из падений с «бабочками». Хотя Самарин, так или иначе, владеет редчайшим набором четверных (помимо «штатного» тулупа – и лутц, и флип), а Коляда получает самые высокие (причем с запасом) среди российских одиночников компоненты. Какой в итоге будет разгадка этого ребуса – бог весть. Замечу лишь, что бодаться с гигантами калибра Юдзуру Ханю или Нэйтана Ченаникто из наших все равно не готов. И наблюдая за ними, надо обязательно держать в уме командный турнир Игр-2022 в Пекине, где сборная России должна быть фаворитом №1 с единственным уязвимым местом - опасностью провала у мужчин. То есть, здесь ключевыми станут не сложность и красота, а стабильность, надежность и характер.

7. ЧТО ДАСТ ТАРАСОВОЙ И МОРОЗОВУ ПЕРЕХОД К ЗУЕВОЙ?

В парном катании наши лидеры решились на кардинальный шаг: уехалив США к новому тренеру Марине Зуевой. Хотя контакта с прежними наставниками - Ниной Мозер и Максимом Траньковым - Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым тоже не теряют. Их цель - прибавить в качестве постановок, которое при новых правилах, обесценивших четверные выбросы с подкрутками, играет решающую роль. Почти как в танцах, где подопечные Зуевой выиграли три последних Олимпиады. И первые результаты ее сотрудничества с Тарасовой и Морозовым были отчетливо видны уже в минувшие выходные в Лужниках. Теперь надо понять, хватит ли этого, чтобы догнать конкурентов из Китая и Франции? Хореография хореографией, но без чистых прыжков, с которыми у россиян проблем тоже хватало, за мировые титулы не очень-то поборешься. Даже если будешь скользить под «Болеро» Равеля, как когда-то Джейн Торвилл и Кристофер Дин. Открывать сезон Тарасова с Морозовым собираются на следующей неделе в Солт-Лейк-Сити.

8. ВЫЙДЕТ ЛИ У СТОЛБОВОЙ ВЕРНУТЬСЯ С НОВОСЕЛОВЫМ?

Не знаю, но им будет очень трудно. После того, как прежний партнер Федор Климов, с которым они брали золото (командное) и серебро олимпийского Сочи-2014, перешел на тренерскую работу, 27-летняя Ксения Столбова не выступала полтора года. Восстанавливалась после старых травм и ждала, пока новому партнеру Андрею Новоселову, какое-то время защищавшему цвета Франции, разрешат вновь кататься под российским флагом. Да, их сейчас здорово поддерживает мощная группа специалистов с Николаем Морозовым и самой Татьяной Тарасовой. Но как мы видели в субботу и воскресенье, при всем привычном великолепии постановок Столбова опять падает. Постоянно, даже чаще, чем с Климовым. А снизу - хотя почему «снизу», скорее уже сверху! – давит куча сильных молодых дуэтов. И дальше число этих молодых будет только расти.

Календарь серии «челленджер»-2019/20

Этап 1. 12-14 сентября. Оуквилл (Канада)

Этап 2. 13-15 сентября. Бергамо (Италия)

Этап 3. 19-21 сентября. Солт-Лейк-Сити (США)

Этап 4. 20-21 сентября. Братислава (Словакия)

Этап 5. 26-28 сентября. Оберстдорф (Германия)

Этап 6. 11-13 октября. Эспо (Финляндия)

Этап 7. 18-20 октября. Минск (Белоруссия)

Этап 8. 2-3 ноября. Дунгуань (Китай)

Этап 9. 15-17 ноября. Варшава (Польша)

Этап 10. 5-7 декабря. Загреб (Хорватия)

Кто на каких «челленджерах» выступает в сентябре