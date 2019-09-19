Трусова «повзрослеет» там же, где когда-то Медведева. Анонс событий уик-энда

Разумеется, мы ни за что не пропустим начало сезона Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым, Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым, Александра Самарина и другие интересности, из перечня которых, кстати, в последний момент пропал Михаил Коляда - он снялся с «Мемориала Непелы» из-за простуды. Но что с Колядой, что без оного, всеобщее внимание будет приковано именно к братиславскому турниру. Того, что произойдет там, мы ждали целых два года.

Еще в 2017-м было понятно: появление на «взрослой» мировой арене Александры Трусовой должно произвести ядерный эффект. И вот она на эту арену наконец-то выходит. Двукратная чемпионка планеты среди юниоров, единственная и неповторимая специалистка по четверным прыжкам.

Из детского, как говаривал Остап Бендер, любопытства, я поинтересовался: как стартовали среди «взрослых» наши другие выдающиеся одиночницы последних лет? Результаты «раскопок» получились вполне содержательными. Например, знаете ли вы, что четыре года назад 15-летняя Евгения Медведева тоже «повзрослела» на «челленджере» в словацкой столице?

Первые «взрослые» международные турниры российских фигуристок

КАК НАЧИНАЛИ ЖЕНЯ И АЛИНА

Медведева в 2015-м выиграла, но он ей не шибко удался. В короткой программе ее оштрафовали не очень понятно за что. В протоколе написано «поздний старт», то есть, опоздание, хотя на видеозаписи видно, как Женя потеряла цепочку. В произвольной же она упала с флипа, причем не на приземлении, а еще на заходе, фактически до прыжка. Ту победу будущей двукратной чемпионке мира, считайте, подарила ее соотечественница и подруга Анна Погорилая, которая считалась фавориткой, но после двух падений в первый день улетела на девятое место и отыграть гандикап не смогла, хотя за произвольную получила больше всех.

А что же другая наша звездная прима Алина Загитова? У нее первый «челленджер» случился в те же 15, но чуть южнее - в итальянском Бергамо, где, кстати, только что состоялся аналогичный дебют Анны Щербаковой. На «Кубке Ломбардии»-2017 Загитова сначала плюхнулась с двойного акселя, зато через сутки убрала «в одну калитку» всех, включая Елизавету Туктамышеву, Брэйди Теннелл, Вакабу Хигути и саму Каролину Костнер. Алину вынес наверх легендарный «Дон Кихот», где все семь прыжковых элементов ради 10-процентной надбавки были задвинуты во вторую половину программы. Несколько месяцев спустя эта постановка принесла Загитовой олимпийское золото Пхенчхана, а еще чуть позже - заставила ISU переписать правила.

ПОБЕДА ДОЛЖНА БЫТЬ. А МИРОВОЙ РЕКОРД?

Хотя поменялись эти правила не очень сильно. Срезка бонусов за конец программы компенсируется ростом надбавок за исполнение («+5» вместо «+3»), так что сравнивать оценки «до и после» можно вполне по-честному. Да, при старых правилах четверные стоили ощутимо больше, чем сейчас, но ведь женщины тогда их и не прыгали.

Зато прыгают теперь. Один лутц в четыре оборота (кстати, первый в истории «взрослых» международных турниров) в субботу принес Щербаковой нехилые 14 баллов – а потом и победу над маститой Туктамышевой. Все, как у Медведевой и Загитовой: 15 лет, «челленджер», первое место.

Должна выиграть и Трусова. Хотя сильную японку Каори Сакамото совсем уж недооценивать нельзя. Но главный вопрос здесь все-таки в другом: может ли вчерашняя юниорка с ходу садануть мировой рекорд?

Речь прежде всего о произвольной программе, где Трусова прыгает три четверных. На своем последнем юниорском ЧМ в марте она два сделала, с одного упала - и получила 150. На 8,03 меньше загитовского мирового. Если в Братиславе сложатся все три (это примерно «+10»), как на московском контрольном прокате в первых числах сентября, думаю, будет и рекорд.

Хотя, как вы поняли, «первые взрослые» даже самым талантливым удаются не всегда.

ТУРНИРЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ И РАСПИСАНИЕ

Серия «Челленджер». 3-й этап. Солт-Лейк-Сити (США)

Женщины: Сатоко Мияхара (Япония)

Мужчины: Винсент Чжоу (США)

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия), Чен Пен/Ян Цзинь (Китай)

Танцы: Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США)

20 сентября, пятница

3.30-4.45 (мск). Пары. Короткая программа

5.00-6.21. Мужчины. Короткая программа

23.30-0.53. Танцы. Короткая программа

21 сентября, суббота

1.15-3.15. Женщины. Короткая программа

3.35-5.06. Пары. Произвольная программа

5.30-7.10. Мужчины. Произвольная программа

22 сентября, воскресенье

1.25-2.55. Танцы. Произвольная программа

3.15-5.55. Женщины. Произвольная программа

Серия «Челленджер». 4-й этап. Братислава (Словакия)

Женщины: Александра Трусова, Станислава Константинова, Мария Сотскова (все – Россия), Каори Сакамото (Япония)

Мужчины: Александр Самарин, Дмитрий Алиев (оба – Россия), Маттео Риццо (Италия)

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Софья Евдокимова/Егор Базин (все – Россия)

20 сентября, пятница

15.00-17.30. Женщины. Короткая программа

18.00-19.55. Танцы. Короткая программа

20.10-22.15. Мужчины. Короткая программа

21 сентября, суббота

12.00-15.00. Женщины. Произвольная программа

15.30-17.40. Танцы. Произвольная программа

18.00-21.00. Мужчины. Произвольная программа

Гран-при. Юниоры. 5-й этап. Гданьск (Польша)

Женщины: Виктория Васильева, Анастасия Тараканова (обе – Россия), Алиса Лю (США)

Мужчины: Даниил Самсонов, Глеб Лутфуллин (оба – Россия), Даниэль Грассль (Италия)

Пары: Апполинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Анна Щеглова/Илья Калашников (все – Россия)

Танцы: Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов, Екатерина Каташинская/Александр Васкович (все – Россия)

19 сентября, четверг

11.00-16.15. Женщины. Короткая программа

16.40-19.30. Пары. Короткая программа

19.55-23.30. Мужчины. Короткая программа

20 сентября, пятница

11.00-13.40. Танцы. Короткая программа

14.00-17.05. Пары. Произвольная программа

17.30-23.25. Женщины. Произвольная программа

21 сентября, суббота

12.00-16.10. Мужчины. Произвольная программа

16.35-19.35. Танцы. Произвольная программа