«Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? - Советский спорт
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22 сентября 2019 15:56Фигурное катаниеТигай Лев

«Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных?

Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда.

Напомню, что Трусова на «челленджере» в Братиславе превзошла достижения олимпийской чемпионки Алины Загитовой в произвольной программе (163,78 против 158,50) и по сумме (238,69 и 238,43), установленные осенью 2018-го. Прежним загитовским рекордам не хватило каких-то семи дней, чтобы отметить годовщину своего существования.

Кроме того, Трусова превзошла мировое достижение в произвольной по старым правилам (160,46), установленное в 2017-м на командном чемпионате мира Евгенией Медведевой. Правда, сумма у той была все-таки повыше, чем у Саши, но не сильно, на какие-то 2,62. Еще чуток прибавить, и женское катание станет вторым (после танцев) видом, где все рекорды прежней эпохи окажутся перекрыты.

12 ДЕЙСТВУЮЩИХ РЕКОРДОВ МИРА

Женщины

Короткая программа

83,97 - Рика Кихира (Япония). 11.04.2019. Командный чемпионат мира. Фукуока (Япония)

Произвольная программа

163,78 - Александра Трусова (Россия). 21.09.2019. Челленджер. Братислава (Словакия)

Сумма двух программ

238,69 - Александра Трусова (Россия). 21.09.2019. Челленджер. Братислава (Словакия)

Мужчины

Короткая программа

110,53 - ЮдзуруХаню (Япония). 16.11.2018. Гран-при. Москва (Россия)

Произвольная программа

216,02 - Нэйтан Чен (США). 23.03.2019. Чемпионат мира. Сайтама (Япония)

Сумма двух программ

323,42 - Нэйтан Чен (США). 23.03.2019. Чемпионат мира. Сайтама (Япония)

Пары

Короткая программа

81,21 - Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия). 20.03.2019. Чемпионат мира. Сайтама (Япония)

Произвольная программа

155,60 - Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай). 21.03.2019. Чемпионат мира. Сайтама (Япония)

Сумма двух программ

234,84 - Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай). 21.03.2019. Чемпионат мира. Сайтама (Япония)

Танцы

Короткая программа

88,42 - Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция). 22.03.2019. Чемпионат мира. Сайтама (Япония)

Произвольная программа

135,82 - Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция). 12.04.2019. Командный чемпионат мира. Фукуока (Япония)

Сумма двух программ

223,13 - Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция). 12.04.2019. Командный чемпионат мира. Фукуока (Япония)

У КАКИХ СТРАН БОЛЬШЕ РЕКОРДОВ

1-2. Россия - 3

1-2. Франция - 3

3-5. Китай - 2

3-5. США - 2

3-5. Япония - 2

Между прочим, Трусова стала мировой рекордсменкой не впервые. В сентябре прошлого года, после победы на этапе юниорского Гран-при в Каунасе, она уже владела две-три недели лучшими результатами по новым правилам, причем не двумя, а всеми тремя, включая короткую программу. Потом рекорды у Саши отобрала Загитова, а теперь они вернулись обратно.

КАК МЕНЯЛИСЬ МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ ПОСЛЕ ИХ ОБНУЛЕНИЯ ПЕРЕД СЕЗОНОМ-2018/19

Произвольная программа

118,54 - Юна Шираива (Япония). 5.08.2018. Челленджер. Бангкок (Тайланд)

132,21 - Анна Щербакова(Россия). 25.08.2018. Юниорский Гран-при. Братислава (Словакия)

132,42 - Алена Косторная (Россия). 1.09.2018. Юниорский Гран-при. Линц (Австрия)

146,70 - Александра Трусова (Россия). 7.09.2018. Юниорский Гран-при. Каунас (Литва)

147,37 - Рика Кихира (Япония). 22.09.2018. Челленджер. Братислава (Словакия)

158,50 - Алина Загитова (Россия). 28.09.2018. Челленджер. Оберстдорф (Германия)

163,78 - Александра Трусова (Россия). 21.09.2019. Челленджер. Братислава (Словакия)

Сумма двух программ

184,33 - Лим Ын Су (Корея). 5.08.2018. Челленджер. Бангкок (Тайланд)

205,39 - Анна Щербакова (Россия). 25.08.2018. Юниорский Гран-при. Братислава (Словакия)

221,44 - Александра Трусова (Россия). 7.09.2018. Юниорский Гран-при. Каунас (Литва)

238,43 - Алина Загитова (Россия). 28.09.2018. Челленджер. Оберстдорф (Германия)

238,69 - Александра Трусова (Россия). 21.09.2019. Челленджер. Братислава (Словакия)

Но вернемся к историческому прокату Трусовой в Братиславе. Удивительно, но она восприняла случившееся очень спокойно, если даже не буднично. Так, поулыбалась слегка в ожидании оценок, сидя на диванчике с тренером Сергеем Дудаковым, - и все. Никаких потрясаний кулачками, никаких ликующих выкриков. Да и улыбка на лице Саши выглядела довольно усталой. Мировые рекорды даже ей даются тяжело.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТРУСОВОЙ НА ТУРНИРЕ В БРАТИСЛАВЕ

Прыжковые элементы в порядке их исполнения: 4Л, 4Т+3Т, 4Т, 2А, 3Л+2Р*, 3Л+1О+3С*, 3Ф*

Суммарная базовая стоимость 7 прыжковых элементов: 63,96

Суммарная базовая стоимость всех 12 элементов: 81,06

Средняя оценка «плюс-минус» за качество исполнения элемента: +2,60

Сумма надбавок «плюс-минус» за качество исполнения элементов: 17,28

Количество элементов, оцененных на «минус»: 1(каскад 3Л+2Р)

Суммарная техническая оценка за прыжки: 76,35

Суммарная техническая оценка за все элементы: 98,34

Средняя оценка компонента «Уровень катания»: 8,15

Средняя оценка компонента «Переходы»: 8,00

Средняя оценка компонента «Представление»: 8,30

Средняя оценка компонента «Композиция»: 8,30

Средняя оценка компонента «Интерпретация музыки»: 8,15

Суммарная оценка за компоненты: 65,44

Падения, штрафы: 0

Музыкальное сопровождение: саундтрек телесериала «Игра престолов»

Общая сумма баллов за программу: 163,78

Названия прыжков: А – аксель, Л – лутц, Р – ритбергер, С – сальхов, Т – тулуп, Ф – флип, О - ойлер. Цифра перед прыжком – количество оборотов. Плюсы связывают прыжки, выполненные в каскадах.

* Прыжковые элементы с 10-процентной надбавкой к «базе» за исполнение в конце программы.

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А на закуску – вот вам ее интервью после турнира, в котором меня весьма заинтересовала концовка.

- Вы сделали три четверных прыжка. Что планируете дальше?

- Посмотрим. На следующих соревнованиях.

Этот уклончивый ответ может означать все, что угодно. Вплоть до тройного акселя, который Трусова учит на тренировках, но, по ее же собственно-недавним признаниям, пока не выучила. С другой стороны: если акселя и правда нет, то с чего ей темнить? Может, им с Этери Тутберидзе мало трех чистых четверных с двумя мировыми рекордами, и они там в «Самбо-70» задумали нечто покруче?

Тут надо пояснить одну принципиально важную вещь. Если Трусова добавит к тому, что у нее уже есть, аксель в три с половиной оборота (его на любом турнире можно исполнять трижды – два раза в произвольной и один в короткой, где четверные запрещены), женское фигурное катание можно попросту закрывать на бог знает сколько лет. Это даст Саше гигантское преимущество, на порядок больше нынешнего.

Хотя я, если честно, не верю. И вот почему: даже если аксель готов, какой смысл выкладывать столь мощный козырь уже сейчас, сразу, когда и так все хорошо? К чему такая спешка?! В общем, как-то не очень похожа на правду эта заоблачная версия.

Но, так или иначе, последить за «следующими соревнованиями», как сказала Трусова в Братиславе, теперь точно стоит. Это будет неофициальный командный турнир JapanOpen, где 5 октября Саша будет катать произвольную программу (коротких там нет) в составе сборной Европы. Вместе с двукратным чемпионом мира Хавьером Фернандесом и… с Загитовой. Да-да! Новая и бывшая рекордсменки мира на один день станут партнершами.

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