Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже Асаду - Советский спорт
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28 сентября 2019 14:33Фигурное катаниеТигай Лев

Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже Асаду

На скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда.

Впервые аксель в три с половиной оборота трижды на одном турнире чисто приземлила Мао Асада. Это было на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, гделегендарная японка, тренируемая не менее легендарной Татьяной Тарасовой, все равно стала второй после еще одной легенды – кореянки Ю На Ким. А дальше все вдруг взяло и заглохло почти на целое десятилетие.

Новый толчок «гонке триксельных вооружений» лишь прошлой осенью дала РикаКихира. Хотя и ей целый год не удавалось скрутить на одном катке все три (один в короткой программе и два в произвольной) прыжка, словно те были какими-то заколдованными. Даже две недели назад в Канаде упрямые судьи зафиксировали у Кихиры один недокрут.

Первой же достижение Асады в январе этого года повторила 13-летняя (на тот момент) американка Алиса Лю, сенсационно обыгравшая всех на чемпионате страны в Детройте. И она же совсем недавно сотворила еще один хет-трик на этапе юниорского Гран-при в Польше.

Так в чем же тогда достижение Туктамышевой?

А в том, что таких трех чистейших трикселей, как у Лизы на питерско-спортшкольном катке в эти четверг и пятницу, точно не делал никто и никогда. Если разве на тренировках. В короткой - на «+4», в произвольной - оба на «+3». Можете сами поизучать статистику ниже, а можете не париться и поверить мне на слово. Будьте покойны, все видео было найдено и тщательно изучено. Со всеми поправками на домашнее судейство.

Кстати, на второе место в этом списке я до сих пор поставил бы Асаду-2010. И только из-за небольшого недокрута на каскаде в произвольной - из тех, что девять лет назад не судили, а сейчас судят, как той же Кихире в середине сентября. Если же вас удивляет, что Асада проиграла ту Олимпиаду, то поясню: все ошибки (причем немало) у нее там были на других элементах, помимо коронных акселей. После которых у японки, похоже, толком не оставалось сил.

А у Туктамышевой - остаются. Ей надо теперь лишь подтвердить это на международной арене при зарубежных судьях, что россиянка, надеюсь, очень скоро сделает. Хотя конкурентки дремать тоже не станут, ведь Лю, как и наша Лиза, свой единственный «тех-трик на плюс» совершила на внутренней арене, то есть, не шибко официально. В этом плане Асада - до сих пор единственная.

В общем, гонка набирает обороты. И да будет так! Королева четверных Александра Трусова у России уже есть, теперь вот добавилась Королева трикселей Туктамышева. Если кому что не нравится –что ж, попробуйте сбросить наших с трона.

ВСЕ СЛУЧАИ, КОГДА ФИГУРИСТКИ БЕЗ ПАДЕНИЙ ДЕЛАЛИ ТРИ ТРОЙНЫХ АКСЕЛЯ НА ОДНОМ ТУРНИРЕ

Мао Асада (Япония)

23-25.02.2010. Ванкувер (Канада). Олимпийские игры. 2-е место (205,50 балла)

Короткая программа (3А+2Т): 8,20+0,60=8,80 балла*

Произвольная программа, 1-й прыжок (3А): 8,20+0,80=9,00

Произвольная программа, 2-йпрыжок (3А+2Т): 8,20+0,20=8,40

Всего за три акселя: 24,60+1,60=26,20

Алиса Лю (США)

24-25.01.2019. Детройт (США). Чемпионат США. 1-е место (217,51)

Короткая (3А): 8,00+2,17=10,17

Произвольная 1 (3А+2Т): 8,00+1,49=9,49

Произвольная 2 (3А): 8,00+1,26=9,26

Всего: 24,00+4,92=28,92

РикаКихира (Япония)

12-13.09.2019. Оквилл (Канада). Этап серии «Челленджер». 1-е место (224,16)

Короткая (3А): 8,00+3,04=11,04

Произвольная 1 (3А+2Т): 8,00+0,80=8,80

Произвольная 2 (3А<): 6,40+0,00=6,40

Всего: 22,40+3,84=26,24

Алиса Лю (США)

19-20.09.2019. Гданьск (Польша). Этап юниорского Гран-при. 1-е место (203,10)

Короткая (3А+3Т): 8,00+1,26=9,26

Произвольная 1 (3А+2Т): 8,00-1,14=6,86

Произвольная 2 (3А): 8,00+1,14=9,14

Всего: 24,00+1,26=25,26

Елизавета Туктамышева (Россия)

26-27.09.2019. Санкт-Петербург (Россия). Этап Кубка Санкт-Петербурга. 1-е место (229,12)

Короткая (3А): 8,00+3,20=11,20

Произвольная 1 (3А+2Т): 8,00+2,67=10,67

Произвольная 2 (3А): 8,00+2,40=10,40

Всего: 24,00+8,27=32,27

3А - отдельный тройной аксель, 3А+3Т – каскад «тройной аксель-тройной тулуп», 3А+2Т – каскад «тройной аксель-двойной тулуп», < -недокрут в четверть оборота, из-за которого базовая стоимость прыжка снижается.

* Базовая стоимость прыжка+надбавка/сбавка за исполнение=всего баллов за прыжок. В каскадах базовая стоимость тулупов не учитывалась, так как по правилам надбавка все равно дается только за один, более сложный из двух прыжков, то есть, за аксель.

Случаи, когда хотя бы один из акселей был засчитан судьями, как двойной (например, из-за недокрута в пол-оборота) или одинарный, не учитывались.

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