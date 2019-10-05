Неугомонная. Трусова прыгнула четыре четверных, и они с Загитовой обошли американцев

Всего две недели назад на первом же своем «взрослом» турнире в Братиславе она прибрала к рукам два мировых рекорда. И вот тайфун по имени Саша уже бушует на противоположной стороне земного шарика. Японцам к стихийным бедствиям, конечно, не привыкать. Но к такому, боюсь, и они оказались не готовы. К этой неугомонной русской подготовиться просто нельзя. Никогда не знаешь, какой новый фортель она завтра выкинет.

ОТЫГРАТЬ «МИНУС 60»? ДА ЗАПРОСТО!

На Japan Open соревнуются команды из четырех человек: по две фигуристки и по два фигуриста. Исполняются только произвольные программы, судейские оценки каждой сборной суммируются, и эта сумма - и есть итоговый результат. Если не считать показательных выступлений, весь турнир укладывается часа в три от силы.

Так вот, после мужских прокатов сборная Европы занимала глухое последнее место, отставая от лидера на 57,68 балла. Не помог даже победитель семи ЧЕ Хавьер Фернандес, который ради Сайтамы возобновил на денек карьеру, официально завершенную еще в январе. Золотой и бронзовый призеры последнего ЧМ Нэйтан Чен и Винсент Чжоу увели американскую команду далеко вперед. Так далеко, что разрыв выглядел безнадежным…

Безнадежно?! Ну уж нет! Когда отгремел второй, женский «тайм» и рассеялись облака ледяной пыли, поднятые с японского катка Алиной Загитовой и Александрой Трусовой, Европа стояла на табло выше всех! А американцы с их хвалеными чжоу-ченами валялись в двадцати баллах позади на нижней строчке. Хозяевам турнира, за которых выступали не менее звездные Сема Уно и Рика Кихира, наш супертандем нахлобучил поменьше, но тоже от души. Эти чудо-девочки вдвоем разгромили весь мир, понимаете?!

«4х4»

Загитова в Сайтаме открывала сезон. Олимпийская чемпионка впервые показала публике новое черно-золотое платье, сшитое для образа Клеопатры, и выступила прекрасно. Таких высоких оценок в этом сезоне не получал еще никто - за одним-единственным исключением. Которое на Japan Open-2019 каталось с Загитовой в одной команде. И повергло собравшихся в шок, в обморок, в столбняк, в паралич!

Удивительно, но японское ТВ не транслировало турнир в прямом эфире. Так что поделиться с вами видео уникального проката Трусовой я в данный момент не могу. Запись, конечно, появится, но попозже. Пока есть лишь «нарезка» из четырех четверных, снятая безвестным благодетелем на мобильный с одного из расположенных в зале телемониторов.

Первый прыжок – это сальхов. Его Трусова вообще-то начала исполнять раньше других четверных, еще в позапрошлом сезоне. Потом она долго отдавала предпочтение тулупу с лутцем, но теперь извлекла на свет старое оружие – и оно оказалось в превосходном состоянии. Чистенькое, блестящее, без единого пятнышка.

Как и последовавший в Сайтаме за сальховом четверной лутц. Тулупы же Саша на сей раз рассовала по каскадам, и оба получились небезупречно, с тяжелыми выездами. Но наша Пеппи Длинныйконек справилась и там, и сям. Не то, что не упала - даже кончиком пальца не коснулась катка и все до конца доделала. Первый каскад Трусова завершила тройным тулупом, а второй – перескоком-ойлером и тройным сальховом. «Четыре-три» через ойлер - такого я даже у мужчин припомнить не могу.

ФАНТАЗИРУЕМ: ЧТО ДАЛЬШЕ?

Итак, первое «4х4» в истории состоялось. Как и столь же небывалое исполнение в женской программе трех разных четверных. Раньше Трусова говорила, что это слишком рискованно – мол, за раскатку больше двух элементов просто не успеваешь размять. Но как-то они с Этери Тутберидзе наловчились решать и эту проблему.

Хотя оценки Саше дали пониже, чем в рекордной Братиславе: там было 163,78, а здесь – 160 с копейками. Видимо, кто-то из судей еще тешил себя надеждой на победу сборной Японии. Впрочем, на Japan Open мировые достижения не фиксируются все равно.

Если я ничего не путаю, до Трусовой «4х4» когда-либо заявляли лишь четыре фигуриста: Чен, Уно, Юдзуру Ханю и китаец Боян Цзинь. У всех остальных мужиков на это элементарно не хватало духу. И еще: если вы захотите пофантазировать на тему «что она там может выдумать дальше?», то могу сообщить - максимально возможное число четверных в одной программе равняется шести. Пять типов прыжков при одном разрешенном повторе. Сделать больше не поможет даже такая невиданная доселе вещь, как каскад «четыре-четы…

Господи, что за бред я несу?! Какие «4+4», окстись, к ним и Чен с Ханю пока даже не подступались! Хотя… Каких-то пару лет назад мы «4х4» тоже вообразить себе не могли, а сегодня она их делает на реальном катке. Вот просто берет и делает, будь она неладна!

Так что давайте лучше не зарекаться. От неугомонной Саши всего можно ожидать.

Japan Open. Сайтама (Япония)

Мужчины. Произвольная программа

1. Нэйтан Чен (США) – 189,83

2. Сема Уно (Япония) – 169,09

3. Винсент Чжоу (США) – 167,64

4. Коширо Симада (Япония) – 153,37

5. Хавьер Фернандес (Испания) – 153,14

6. Денис Васильевс (Латвия) – 146,65

После 1-го вида программы

1. Америка – 357,47

2. Япония – 322,46

3. Европа – 299,79

Женщины. Произвольная программа

1. Александра Трусова (Россия) – 160,53

2. Алина Загитова (Россия) – 154,41

3. Рика Кихира (Япония) – 144,76

4. Сатоко Мияхара (Япония) – 134,94

5. Брэйди Теннелл (США) – 124,91

6. Мираи Нагасу (США) – 111,04

Итог

1. Европа – 614,73

2. Япония – 602,16

3. Америка – 593,42