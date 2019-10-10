Попрыгунья Лиза и вампирша Алена. Анонс событий этой недели

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Это будет третий в сезоне поединок между нашими маститыми чемпионками последних лет и недавними юниорками, дебютирующими на «взрослой» мировой арене. Две уже состоявшихся встречи получились очень интересными.

Сначала Туктамышева в Италии экзаменовала Анну Щербакову. Опытная подопечная Алексея Мишина захватила лидерство в короткой программе, но на следующий день 15-летняя соперница нанесла мощный ответный удар. Щербакова чисто исполнила четверной лутц, шестой в истории преодолела рубеж 150 баллов за произвольную и увезла «Кубок Ломбардии» в Москву.

Второй раунд «битвы поколений» прошел в минувшую субботу на коммерческом шоу-турнире в Японии и тоже закончился поражением «героини из прошлого». Хотя Алине Загитовой совершенно не в чем себя упрекнуть - в Сайтаме она выступила блестяще. Просто для того, чтобы превзойти Александру Трусову, идеального проката действующей чемпионки мира и Олимпийских игр оказалось недостаточно. Феноменальная дебютантка поразила японскую публику, приземлив четыре четверных, и, разумеется, получила самые высокие оценки. По поводу которых (вот ведь нахалка) даже позволила себе немного поворчать. Мол, что за ерунда: за четыре квада дали меньше, чем за недавние три в Братиславе? Нечестно!

ТУРНИРЫ СЕЗОНА-2019/20, ГДЕ ВЧЕРАШНИЕ ЮНИОРКИ СОПЕРНИЧАЛИ С ЭКС-ЧЕМПИОНКАМИ МИРА

Кубок Ломбардии. 13-14 сентября. Бергамо (Италия)

Анна Щербакова Елизавета Туктамышева 67,73 (3-е место) Короткая программа 73,66 (1-е место) 150,47 (1-е место) Произвольная программа 140,72 (2-е место) 218,20 (1-е место) Сумма двух программ 214,38 (2-е место)

JapanOpen. 5 октября. Сайтама (Япония)

Александра Трусова Алина Загитова 160,53 (1-е место) Произвольная программа 154,41 (2-е место)

Вот и бодайся с этими чудо-детками, как хочешь. А сегодня в Эспо в борьбу включается третья, последняя «голова» юного дракона из подземелий Этери Тутберидзе, на последнем чемпионате страны заглотившего весь пьедестал, - Алена Косторная. И ее противостояние с Туктамышевой будет принципиально отличаться от двух предыдущих.

Дело в том, что в Бергамо и Сайтаме вчерашние юниорки брали прежде всего технической сложностью, прыжками ультра-си. Косторная же их на соревнованиях пока не делала, ее козыри в другом: качество скольжения, хореография - короче, красота. Примерно, как у Загитовой, или,например, у Евгении Медведевой.Косторная, в августе справившая 16-й день рождения, уже давно катается совершенно по-взрослому. Взять хоть прошлогодний финал юниорского Гран-при, где она сумела обыграть саму Трусову с ее четверными. Правда, в 2019-м Алена из-за травм не выступала целых восемь месяцев, аж с февраля.

А роль «попрыгуньи» на сей раз уготована 22-летней Туктамышевой, которая в среду приехала в Финляндию на поезде (вполне разумно для Питера: никаких регистраций-досмотров-очередей, как в аэропорту, всего три с половиной часа – и ты уже в Хельсинки). Собственно, главной причиной поражения Лизы в Италии стали как раз грязные выезды с тройных акселей. Но с тех пор она успела привести свой арсенал в порядок и продемонстрировала его на Кубке Санкт-Петербурга, где выдала три самых чистых трикселя в истории женской фигурки и получила за них под 230 баллов. Плюс еще музыку к короткой программе заменила - новый вариант явно выигрывает у прежнего.

Хотя если говорить о постановках, то посмотреть новые программы Косторной будет даже поинтереснее. Короткая у нее под известного кинокомпозитора Дарио Маранелли, а для произвольной они с Тутберидзе выбрали саундтрек из голливудской саги «Сумерки». Величаво-плавная Алена в образе вампирши - это должно быть нечто.

Елизавета Туктамышева Алена Косторная 17.12.1996 (22 года) Дата рождения 24.08.2003 (16 лет) 159 см Рост 148 см Алексей Мишин Тренер Этери Тутберидзе Санкт-Петербург Место жительства Москва Чемпионка мира, Европы и Гран-при-2014/15, чемпионка России-2012/13 Основные титулы Чемпионка юниорского Гран-при-2018/19, серебряный призер юниорского ЧМ-2017/18 Тройной аксель Суперпрыжки Еще не исполняла 234,43 Личный рекорд 217,98 214,38 Рекорд сезона Еще не выступала

Не забудем и о других видах программы «челленджера» в Эспо, ведь ни один из них не обойдется без участия россиян. У мужчин кроме железнодорожного попутчика и бойфренда Туктамышевой Андрея Лазукина выступают Сергей Воронов, которому 3 октября исполнилось 32, и знаменитый Сема Уно. На днях появилась информация, что японец, летом тренировавшийся в школе Тутберидзе, не захотел остаться якобы из-за того, что его программы тут в обязательном порядке ставил бы Даниил Глейхенгауз. Правда или нет, и чем именно не угодил Уно главный хореограф «Самбо-70», - бог весть.

Еще советую обратить внимание на парное катание, где начинают «взрослую» карьеру Анастасия Мишина с Александром Галлямовым. Наш дуэт, имеющий в активе все юниорские титулы, уже заслужил солидные 206,54 на одном из внутренних турниров нового сезона.

Ивсе-таки гвоздем уик-энда будут Косторная и Туктамышева. Если Лиза прыгнет все, старшее поколение, думаю, должно размочить счет. С другой стороны, любая оплошность может превратить в фаворита уже Алену. В пятничной короткой программе Косторной при жеребьевке выпал первый стартовый номер из 21-го. А Туктамышевой - наоборот, 17-й, из последней разминки. И еще немаловажный нюанс: в четверг на тренировке Косторная дважды прыгнула тройной аксель – и отдельно, и в каскаде. Уп-с, что бы это значило?..

Между прочим, это последний серьезный турнир перед серией Гран-при, что стартует на следующей неделе. И там противостояние прошлого с будущим вспыхнет с новой силой: Медведева и Трусова заявлены на этапы в Канаде и Москве, Загитова и Косторная – во Франции и Японии, а Туктамышева с Щербаковой продолжат выяснять отношения в США и Китае.

Это уже сколько раундов всего получается? Девять? С десятым в финале Гран-при в Турине в начале декабря - и одиннадцатым на предновогоднем чемпионате России в Красноярске. Уф-ф-ф, ну и сезон…

КУБОК ФИНЛЯНДИИ: ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ И РАСПИСАНИЕ

Серия «Челленджер». 6-й этап. Эспо (Финляндия)

Женщины: Елизавета Туктамышева, Алена Косторная (оба – Россия), ГэбриэльДэлмен (Канада)

Мужчины: Сергей Воронов, Андрей Лазукин (оба – Россия), Сема Уно (Япония)

Пары: Алиса Ефимова/Александр Коровин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов (все – Россия), МириамЦиглер/СеверинКифер (Австрия)

Танцы: Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (все – Россия), Мэдисон Чок/ИвэнБэйтс (США)

11 октября, пятница

13.45-15.30 (мск). Пары. Короткая программа

16.10-18.45. Мужчины. Короткая программа

19.10-22.20. Женщины. Короткая программа

12 октября, суббота

12.00-13.40. Танцы. Короткая программа

14.00-16.10. Пары. Произвольная программа

16.35-19.35. Мужчины. Произвольная программа

13 октября, воскресенье

13.00-15.00. Танцы. Произвольная программа

15.15-19.00. Женщины. Произвольная программа