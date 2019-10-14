Самсонов чуть не побил рекорд страны на Мемориале Тена. Обзор событий уик-энда

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Турнир в Казахстане учрежден в память о бронзовом призере сочинской Олимпиады Денисе Тене, который был убит в прошлом году. Выступить в Алма-Ате хотели многие фигуристы – например, Евгения Медведева. Но сроки Мемориала определились слишком поздно, когда планы всех звезд на сезон были уже сверстаны, и состав турнира мог бы получиться совсем скромным – если бы не Этери Тутберидзе. Ее школа «Самбо-70» направила в Казахстан с тренером Сергеем Дудаковым мощную группу одиночников – и те вернулись в Москву с четырьмя медалями, включая три золотых.

ЧЕТВЕРНОЙ ЛУТЦ – И ЧЕТВЕРНОЙ ФЛИП!

Наивысшие оценки в Алма-Ате получил вовсе не призер этапов «взрослого» Гран-при Морис Квителашвили. Опытного грузина почти на двадцать баллов превзошел в заочной борьбе юниор Даниил Самсонов. Не знаю, будут ли результаты нового турнира учитываться в официальном рейтинге ISU, но 14-летний россиянин перекрыл все три мировых рекорда в своей возрастной категории, установленные им же в Гданьске в конце сентября. Личное достижение в произвольной Самсонов разом улучшил на 12,22. его 175,40 – это десятое место в списке сильнейших в мире. Еще каких-то три балла, и школьник ростом 140 сантиметров побил бы национальный рекорд Михаила Коляды.

Выступление Самсонова я смотрел в прямом эфире и, признаться, совершенно не ожидал, что оценки окажутся столь высокими. Только через несколько минут, когда появился судейский протокол, до меня дошло, в чем тут дело.

А дело было в том, что питомец Тутберидзе впервые исполнил в Казахстане два самых сложных прыжка: четверные лутц и флип.

И тем, и другим владеют единицы, по пальцам рук можно пересчитать. Из наших эти два элемента включает в программу только Александр Самарин – причем лишь с весны и без особого успеха. Нормально выехать с обоих ему на соревнованиях пока не удавалось. Самсонов же сделал это с первого раза! И хотя судьи что на лутце, что на флипе зафиксировали у него недокруты, было полное ощущение, что прыгнуть чисто для Даниила – совершенно не проблема. Дело самого ближайшего будущего.

Собственно, как раз поэтому я сразу и не врубился, что происходит на моих глазах. Когда четверные крутит тот же Самарин, он настолько напряжен и скукожен, что с первого взгляда ясно, о чем речь. А у Самсонова все получается свободно, легко. Тут только опытный эксперт-профессионал (к каковым я себя ни в коем случае не причисляю) «на автомате» может разобрать, сколько там оборотов – три или все-таки больше. Вот посмотрите сами.

ПЕРЕКЛИЧКУ «ДЕТЕЙ ТУТБЕРИДЗЕ» ПРОДОЛЖИЛ РУХИН

Алма-атинские недокруты стоили Самсонову примерно шести баллов, так что дни рекордов Самарина с Колядой, похоже, сочтены. По оценке за технику Даня их уже превзошел, получив на Мемориале Тена 93,38. Больше из россиян бывало только у… Александры Трусовой. Занятно, не правда ли: первое место по сложности в нашей фигурке занимает 15-летняя девочка, второе – 14-летний мальчик, а за их спинами пыхтит, обливаясь потом, толпа здоровенных мужиков…

Им, кстати, еще повезло, что Самсонов опоздал родиться на пару недель, появившись на свет 13 июля. Будь он июньским, мог бы уже в этом году участвовать во «взрослом» чемпионате страны и со следующей осени – в международных турнирах. А так придется ждать сезона-2021/22. Между прочим – олимпийского.

Успехи юных подопечных Тутберидзе в этот день Самсоновым не ограничились. Через час с хвостиком после его триумфа в Алма-Ате, в Саранске на этапе Кубка России 15-летний Егор Рухин тоже прыгнул два четверных (поскромнее, сальхов с тулупом, зато чисто, на серьезный «плюс») и получил почти те же 175 – да вдобавок 96,38 за технику.

Флип в арсенале у этого парня тоже есть. Накануне он с него, правда, упал, но это помимо всего прочего означает, что в Саранске Рухин катался уже «по взрослым» – ведь у юниоров четверные в короткой запрещены. То есть, в конце декабря он имеет полное право заявиться на национальный чемпионат и побороться за место в первой сборной. Если Тутберидзе, конечно, разрешит. А то у нее уже не школа – целая «детская мафия». Вот-вот мужское мировое катание вслед за женским под себя подомнут.

ЗДОРОВЯК ГАЛЛЯМОВ И НЕЖЕЛЕЗНЫЙ ВОРОНОВ

Не забудем и о финском «челленджере», где в парном катании отлично выступили чемпионы мира среди юниоров Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Партнеру в августе исполнилось 20 и турниры младших возрастов у российского дуэта теперь в прошлом. Да они ему больше и не нужны. За последние полтора года Мишина с Галлямовым, выступающие вместе лишь с 2017-го, выиграли 11 турниров из 12. Единственным исключением стал «взрослый» чемпионат России, где они стали пятыми в присутствии всех сильнейших.

В Эспо наша пара лишь 17 сотых не дотянула до лучшей суммы мирового сезона, принадлежащей канадцам Мур-Тауэрс/Маринаро, и показала мощное, классное катание. Особенно впечатляет Галлямов, по габаритам превосходящий даже олимпийского чемпиона-2018 Бруно Массо: 186 см роста против 184 у француза. С такими ручищами-плечищами жонглировать партнершей куда как легче – недаром за обе подкрутки россияне в Финляндии получили четвертый уровень. Впрочем, это относится ко всем их элементам кроме тодеса в произвольной.

У нас выросла еще одна сильная пара, что может оказаться особенно кстати в отсутствие Натальи Забияко с Александром Энбертом. Бронзовые призеры последнего ЧМ недавно снялись с серии Гран-при, которая стартует на следующей неделе, и объявили: по рекомендации врачей Энберт «временно приостанавливает соревновательную деятельность».

Мужчины вновь не порадовали. В Эспо дрогнул даже «железный» ветеран Сергей Воронов, из-за массы ошибок (там был полный комплект – и падения, и недокруты, и даже одна «бабочка») финишировавший с женскими оценками на скромном шестом месте, рядом с соотечественником Андреем Лазукиным. Видеозаписи их прокатов я здесь даже публиковать не стану, чтобы не портить лишний раз настроение себе и вам. Лучше гляньте-ка на десерт новую короткую программу Семы Уно, которая произвела на меня зверски бодрящее впечатление. И где он только такую музыку откапывает?..

Японец, как и обещал, в новом сезоне катается вообще без тренера. В Финляндии он был не безошибочен, но все равно легко выиграл, опередив ближайших преследователей на 30 с лишним баллов, а наших – на добрые полсотни.

Хотя Самсонову Уно, наоборот, проиграл. У того в Алма-Ате вышло почти на десятку больше.

Алма-Ата (Казахстан). Мемориал Дениса Тена

Сумма двух программ

Юниоры

1. Даниил Самсонов (Россия) – 264,04

2. Артур Даниелян (Россия) – 218,23

3. Марк Кондратюк (Россия) – 182,04

Юниорки

1. Дарья Усачева (Россия) – 211,25

2. Майя Хромых (Россия) – 191,85

Мужчины

1. Морис Квителашвили (Грузия) – 244,98

2. Макар Игнатов (Россия) – 214,99

…4. Глеб Лутфуллин (Россия) – 208,06

Женщины

1. Серафима Саханович (Россия) – 184,45

2. Анастасия Гулякова (Россия) – 175,29

…8. Мария Сотскова (Россия) – 134,57

Пары

1. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов (Россия) – 165,27

Танцы

1. Катарина Мюллер/Тим Дик (Германия) – 173,07

…4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Россия) – 127,91

5. Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин (Россия) – 112,34

Эспо (Финляндия). Серия «Челленджер». 6-й этап

Сумма двух программ

Мужчины

1. Сема Уно (Япония) – 255,23

2. Сота Ямамото (Япония) – 223,24

3. Роман Садовский (Канада) – 222,23

…6. Сергей Воронов (Россия) – 206,19

7. Андрей Лазукин (Россия) – 203,91

Женщины

1. Алена Косторная (Россия) – 234,84

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 212,53

3. Юхана Йокои (Япония) – 191,90

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 210,18

2. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 194,28

3. Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо – 193,58

Танцы

1. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) – 198,26

2. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) – 183,09

3. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 175,24

…6. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) – 165,81

Саранск. Кубок России. 2-й этап

Сумма двух программ

Мужчины

1. Егор Рухин – 251,47

2. Егор Мурашов – 224,47

Женщины

1. Елизавета Нугуманова – 195,19

2. Анастасия Тараканова – 188,11

Пары

1. Анастасия Балабанова/Алексей Святченко – 186,48

Танцы

1. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 190,30