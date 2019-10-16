Чемпионат мира на семь с половиной недель. Стартует Гран-при-2019 - Советский спорт
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16 октября 2019 18:00Фигурное катаниеТигай Лев

Чемпионат мира на семь с половиной недель. Стартует Гран-при-2019

В пятницу в Лас-Вегасе начнется первый этап крупнейшей серии международных турниров.

У специалистов почему-то принято не без доли пренебрежения называть Гран-при «коммерческими соревнованиями». Хотя на самом эта серия в неолимпийские годы уступает по уровню только чемпионатам мира. Да и то – еще как посмотреть. Попасть в число финалистов здесь точно сложнее, чем в топ-6 ЧМ, где представительство каждой страны ограничено максимум тремя участниками. В Гран-при же хватает места абсолютно всем сильнейшим.

Взять, например, список претенденток в женском катании, где у стартовой линии в полном составе выстроилась толпа российских звезд всех возрастов, оттенков и степеней яркости. Ну, и как прикажете остальным пробиваться через эту ораву? Разве что с огнестрельным оружием, хотя и с ним намучаешься патроны подвозить.

КЕФИР ИЗ КИХИРЫ

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Лучшее подтверждением высочайшей конкуренции в Гран-при – результаты прошлого года, когда с финала в Ванкувере Россия вернулась вообще без золотых наград, чего с ней не случалось с 2013-го. Даже наши одиночницы, ведомые олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, вынуждены были капитулировать перед дебютанткой Рикой Кихирой.

К счастью, с тех пор многое успело измениться. И я могу без всякого риска обещать, что в Турине никаких «трое на трое» с японками, как год назад, не будет. Им бы хоть одного человечка в финал кое-как пропихнуть. И ведь не скажешь, что «Кефира», как ее окрестили наши остряки-болельщики, стала хуже кататься, скорее наоборот. Просто кисломолочные продукты даже наивысшего качества-свежести нынче не в чести, вчерашний день. Чтобы побеждать русских на мировом льду сегодня требуется что-нибудь позабористей.

Обложили наши бедняжку Рику со всех сторон. Сунулась она на этап в Гренобле, а там уже Саша Трусова со своими четверными. Домашний турнир в Саппоро? Да не вопрос! Добро пожаловать под Загитову вместе с Аленой Косторной. Чувствуйте себя как дома, Кефира-Сан.

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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЭТАПАМ И ШАНСЫ НА ВЫХОД В ФИНАЛ

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АЛИНА И АЛЕНА

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Кстати, после сногсшибательного выступления Косторной на последнем «челленджере» в Эспо, где она приземлила два тройных акселя, именно ее дуэли с Загитовой должны стать гвоздем отборочной части Гран-при-2019.

Как видите, наши лучшие фигуристки разбились на три пары по одной опытной чемпионке и по одной молодой. Елизавета Туктамышева с Анной Щербаковой будут соперничать на этапах в США и Китае, Трусова с Евгенией Медведевой – в Канаде и Москве, а Загитовой и Косторной достались Франция с Японией. Все закрыли, ни щелочки не оставили, некуда прокисающей Кихире податься.

Хотя Медведевой будет еще трудней. Приемов против трусовского «лома» у нее и близко не видать, придется цепляться за вторые-третьи места, а там, мол, посмотрим. Тоже вариант. В принципе, 24 очков вполне может хватить для выхода в финал (см. регламент здесь же рядом) и даже с 22 остаются кое-какие шансы.

Тандем Туктамышева-Щербакова – пожалуй, единственный, где зарубежным конкуренткам помимо Кихиры может перепасть что-нибудь существенное. Лиза с Аней уже встречались на турнире в Бергамо и боролись, что называется, конек в конек, с разницей туда-сюда в три-четыре балла. Второй раунд они начнут в субботу утром по московскому времени в Лас-Вегасе, и о нем (о раунде, а не о казино) мы с вами подробно еще поговорим. А пока просто пожелаем россиянкам не пропустить рывок от Каори Сакамото или хозяйки катка Брэйди Теннелл.

Наконец, Загитова и Косторная. Алина против Алены (обе тренируются у Этери Тутберидзе), полная чума, пир для гурманов, вынос мозга и все такое прочее.

Напомню, что этой осенью они показались судьям всего по разу: Загитова 5 октября в Сайтаме получила за произвольную 154,41, Косторной 13-го в Финляндии поставили 157,59. И то, и другое космос, почти предел, выше одна Трусова. При том, что Алина с Аленой не только прыгают, но и изумительно катаются, да и новые постановки там о-го-го. у Загитовой Клеопатра с открытым платьем, у Косторной – вампирша Белла с кровавыми каплями по сиреневому. При обоюдно-модельной (причем по-разному) красоте. Это что ж, разрази меня гром, такое будет?!

Спокойствие, только спокойствие. До первого столкновения Алины с Аленой еще добрых полмесяца, марафон Гран-при лишь собирается взять старт. Впереди у нас семь с половиной недель ультра-си-катания без роздыху: сначала по ночам (Северная Америка), а потом утром-днем-вечером вперемешку. Включая ноябрьский домашний этап в Москве и заканчивая декабрьским финалом в Италии. Так что вывернуться наизнанку еще успеем, да не однажды.

ТАРАСОВА С МОРОЗОВЫМ АТАКУЮТ КИТАЙЦЕВ

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Что в остальных видах? Во-первых, новая атака (ну, или попытка атаки) Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым на китайских чемпионов мира в парном катании. У наших новый тренер, новые программы, но, увы, по-старому ненадежные прыжки. С другой стороны, Сюй Венцзинь и Хань Цун на публике тоже не появлялись давненько. А французы, обыгравшие наших год назад в Ванкувере, с этого Гран-при вообще снялись. Поди пойми, что в итоге получится из этого винегрета.

В танцах возобновляется борьба России и США (видимо, в формате «четыре на четыре» два наших дуэта против двух американских) за право называться главными преследователями Габриэллы Пападакис с Гийомом Сизероном. Про мужчин же ничего ободряющего пока сказать не могу. Коляда болеет, Воронов с Самариным падают, Алиев с Лазукиным до топ-уровня никак не дорастут. Комментировать же присутствие в нашей заявке на Гран-при трех фигуристов с «женскими» личными рекордами существенно ниже Трусовой категорически не готов. Это просто стыдно.

Так что сидим-ждем пока подрастут 14-летний Даниил Самсонов и его ровесники. И непременно включаем Лас-Вегас. Я уже подсмотрел: и в субботу, и в воскресенье на Первом канале заложены прямые утренние трансляции. Конечно, вставать в пять часов в выходной день то еще удовольствие, но ведь никто и не обещал, что будет легко.

А вот интересно будет совершенно точно!

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Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев
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