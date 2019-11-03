Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при - у Мишиной и Галлямова

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ВСЕМ МИРОМ – НА ОСТАЛЬНОЙ МИР

Напомню, что предыдущий Гран-при в Канаде выиграл еще один наш молодой дуэт – Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Если бы не спорная (в плане судейства) победа китайцев над Павлюченко и Ходыкиным на первом этапе, сейчас в этом виде у россиян был бы такой же стопроцентный результат «три из трех», как у одиночниц. Кроме того, все три перечисленных пары входят в четверку лидеров мирового сезона по сумме баллов за две программы и имеют прекрасные шансы отобраться в финал Гран-при. Павлюченко с Ходыкиным это, считайте, уже сделали - чтобы им не хватило двух вторых мест, требуется невероятное стечение результатов на оставшихся турнирах.

А ведь у нас еще есть вице-чемпионы мира двух последних лет Евгения Тарасова и Владимир Морозов, да и бронзовые призеры ЧМ-2019 Наталья Забияко и Александр Энберт заканчивать пока не собираются. Более того, на пятом, московском этапе ожидается возвращение на лед олимпийской чемпионки Ксении Столбовой с новым партнером Андреем Новоселовым. И заметьте: если у женщин доминирование России в основном обеспечивает одна школа Этери Тутберидзе, то здесь у каждой пары все разное – тренеры, хореографы, стиль. Например, в создании программ для Павлюченко и Ходыкина активно участвуют и главный постановщик группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, и даже легендарная Татьяна Тарасова.

Так что мы, можно сказать, навалились всем миром - на остальной мир парного катания. У которого, кстати, контрдоводов с каждым годом все меньше. Например, чемпион предыдущего Гран-при Морган Сипре на сей раз не катался на домашнем этапе с Ванессой Джеймс, а выводил на лед других соотечественников вместе с другими тренерами.

Кто там еще остался? Два китайских дуэта, один пожилой канадский, еще более пожилой итальянский – вот, собственно, и все, что зарубежные страны могут противопоставить нашему бесперебойному звездному конвейеру. А с лучшими из американцев мы в Гренобле уже разобрались. Думаю, не видать им декабрьского финала в Турине, как оттопыренных ушей Тимоти Ледюка.

ДАША, УЛЫБНИСЬ!

Единственное, что расстроило: во Франции обе российских пары сорвали в произвольной программе «козырные» элементы ультра-си. Настя Мишина в каскаде с двумя тройными сальховами (через перескок-ойлер) ограничилась одним двойным и вместо законных десяти баллов они с Галлямовым не получили практически ничего. А Даша Павлюченко упала с тройного флипа, а потом еще и со второго выброса. Даже расплакалась потом на выходе со льда. Все вокруг принялись утешать 16-летнюю кроху, но та повеселела лишь когда увидела оценки. Поняла, что финал у них все-таки есть.

Мишина и Галлямов живут в Санкт-Петербурге, тренируются у Людмилы Великовой. Это их первый «взрослый» сезон, но ребята производят вполне зрелое впечатление. Что, впрочем, немудрено: Насте уже 18, ее рост – 159 см, а 20-летний Саша вообще вымахал на 186. Произвольную они оставили старую, на музыку к нашему сериалу «Мастер и Маргарита». На юниорском уровне Мишина с Галлямовым выиграли все, что можно, и не знают поражений на международной арене с марта прошлого года. Их второй этап в Гран-при-2019 - заключительный, шестой, в Саппоро. Там соперники будут намного серьезнее, чем в Гренобле.

ОПТИМИЗМ ОТ САМАРИНА

И еще одна мысль, на которую меня навели частые победы российских фигуристов нынешней осенью. Раз уж наши так доминируют в двух видах катания, именно в них нужно быть готовыми к предельно жесткому судейству. Да-да! А вы как хотели? Из шести мест в финале женского Гран-при у России, похоже будет четыре-пять, в парном - то ли три, то ли четыре, и возникает резонный вопрос: кто это будет смотреть? У нас - да, в Японии - пожалуй, а еще где? И в руководстве ISU, уверяю вас, прекрасно все понимают. Ситуация «а-ля синхронное плавание» не может их не пугать. И хотя это вроде бы несправедливо, но на самом деле - логично и правильно. Так что держим ухо востро.

Зато наших мужчин не засуживают уже давно, и я даже не знаю, хорошо это или плохо. Не боятся нас здесь, отвыкли со времен Плющенко и Ягудина. Хотя гренобльское серебро Александра Самарина поводы для оптимизма, безусловно, дает. Особенно порадовал каскад из четверного лутца с тройным тулупом, за который наш фигурист получал рекордно высокие оценки и в первый день турнира, и во второй. Даже Нэйтан Чен не мог похвастать элементом на двадцать баллов!

Правда, в итоге Чен все равно обошел Самарина с разницей «+32», но тут Саша сам виноват. Погорел на ерунде: после идеального, на «плюс три с гаком» лутца в четыре оборота грохнулся с такого же тройного прыжка. И это падение стало в его произвольной уже вторым, до того был четверной флип. В общем, борьба нашего Дон Кихота с ветряными мельницами продолжается с неизменно переменным успехом. Хотя общее впечатление от Самарина на этом турнире - все-таки позитивное, чего с ним давно не случалось. Авось и за финал теперь поборется - на московском этапе через две недели.

РЫДАЮЩИЙ УНО

А вот Сема Уно хотя и будет кататься в Москве о Турине вынужден забыть уже сейчас. Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане провалился во Франции с треском: пять падений за два дня и пять запоротых прыжковых элементов в произвольной программе. Мир перевернулся: впервые в карьере Уно пропускает финал Гран-при!

Напомню, что летом он ушел от прежних, японских тренеров, ездил к Тутберидзе в Москву, но все-таки отказался, и вот - остался один. А быть одному – это плохо, очень плохо. Даже с таким бронебойным характером.

Когда в Гренобле он ждал оценок, которые должны были ожидаемо похоронить его, рядом не было ни души. И тут великий, без всяких шуток, фигурист Сема Уно даже не заплакал - он зарыдал. Крупные капли текли по щекам японского крепыша такой рекой, словно в зале пошел ливень. Потом, не в силах выносить эту пытку, Уно сложился пополам и зарылся в ладони лицом…

Меня тоже трясло. Я отвернулся.

Гран-при. 3-й этап. Гренобль (Франция)

Пары

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 133,81

2. Хэвен Денни/Брэндон Фрэзер (США) – 130,75

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 129,97

4. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) – 129,66

Сумма двух программ

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 207,58

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 206,56

3. Хэвен Денни/Брэндон Фрэзер (США) – 199,40

4. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) – 195,78

Женщины

Сумма двух программ

1. Алена Косторная (Россия) – 236,00

2. Алина Загитова (Россия) – 216,06

3. Мэрайя Белл (США) – 212,89

4. Каори Сакамото (Япония) – 199,24

…11. Мария Сотскова (Россия) – 144,89

Мужчины

Сумма двух программ

1. Нэйтан Чен (США) – 297,16

2. Александр Самарин (Россия) – 265,10

3. Кевин Аймоз (Франция) – 254,64

4. Морис Квителашвили (Грузия) – 236,38

…6. Сергей Воронов (Россия) – 220,98

…8. Сема Уно (Япония) – 215,84

…11. Антон Шулепов (Россия) – 183,98

Танцы

Сумма двух программ

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 222,24

2. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) – 204,84

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 203,34

…5. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия) – 184,44