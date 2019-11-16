Китайцам - бояться. И вообще всем. Бойкова с Козловским покорили «Мегаспорт»

Посреди громадного зала у бортика тихо стояла маленькая бабушка. Вот просто от горшка два вершка. Но когда бабушку показали на табло, переполненные 10-тысяные трибуны взорвались аплодисментами! Да, Тамаре Москвиной уже под 80, однако учить молодых людей искусству парного катания на коньках она, слава богу, не разучилась. Четыре Олимпиады ее воспитанниками уже выиграны. И в субботу на льду «Мегаспорта» отчетливо запахло золотом номер пять.
Александра Бойкова с Дмитрием Козловским проводят лишь второй «взрослый» сезон. Но их соперникам и в первом мало не показалось (бронза ЧЕ), а сейчас я даже боюсь предположить, куда эти ребята такими темпами могут забраться. Два идеальных проката, все элементы до единого – сплошь «на плюс», и пожалуйте - уже второе золото Гран-при за три недели. Да что медали: в Москве Бойкова и Козловский побили рекорд мирового сезона, установленный в прошлый уик-энд действующими чемпионами планеты Сюй Венцзинь и Хань Цуном! Вот просто взяли и обыграли китайских небожителей - как нефиг делать и как два пальца об асфальт.
Дома? Так ведь китайцы тоже катались на родном льду. Так что все законно, не придерешься.
Просто поразительно, с какой железобетонной уверенностью они все делают. Вроде совсем недавно Саша смущенно пряталась от телевизионных камер, а теперь она выезжает на каток, как королева! С ослепительно-модельной улыбкой, распахнутыми глазищами и балетными руками вразнос - навстречу овациям.
Нет, все-таки не зря стоит у них за бортиком эта Баба Тома. Ох не зря…
На фоне дерзких Бойковой-Козловского Евгения Тарасова и Владимир Морозов смотрелись немного натужно. Хотя и они вполне могут записать московский турнир себе в актив. Женя вообще откаталась здесь блестяще. И если бы не партнер, которого еще с пятницы вдруг начало шатать на вращениях и дорожках шагов, разница между первыми вторым местами была бы куда меньше 13 баллов. Но с другой стороны отметим: Бойковой и Козловскому помимо их технической чистоты и компоненты впервые поставили по-гроссмейстерски, «за девять». Поди теперь, пободайся, с этими «внучатами» - и, главное, чем?
Не забудем и о возвращении на большой лед олимпийской чемпионки Ксении Столбовой с новым партнером Андреем Новоселовым. Получилось так себе, но заметьте: слабину в «Мегаспорте» дала не она, а он. Видимо, Новоселов просто обалдел от грохочуще-восторженной публики - то сдваивал прыжки, то выезжал с помощью рук… Столбова же, напротив, каталась не только красиво (с этим-то у нее никогда никаких проблем), но и чисто. Так что не спешите ставить на них крест.
Этап завершен. Турнир вышел - супер. У России - все четыре золота, первый за 14 лет «Большой шлем», красота! Но давайте-ка под занавес подобьем бабки: что у нас с отборочным зачетом Гран-при?
Пары: кроме Бойковой и Козловского в финал попали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Там же будут два китайских дуэта, а судьба Тарасовой с Мороозвым теперь зависит от мясорубки последнего этапа, куда заявлены Сюй Венцзинь/Хань Цун, сильные канадцы Мур-Тауэрс/Маринаро, еще одни наши супермолодые Мишина/Галлямов и опытнейшие итальянцы Делла Моника/Гаризе. У Мишиной с Галлямовым золото уже есть, они должны проходить. А вот дуэту из Канады, чтобы обойти Тарасову-Морозова, непременно требуется место в топ-2.
Танцы: Синицина и Кацалапов – уже в Турине, где в начале декабря пройдет финал. В следующий уик-энд к ним должны присоединиться Степанова/Букин.
Мужчины: Самарин – да, Алиев – да, Игнатов – теоретически возможно, хотя вряд ли. Должен становиться в Саппоро вторым после Ханю при весьма солидных соперниках.
Женщины: Щербакова и Трусова - уже де-юре, Загитова, Косторная и Кихира присоединятся вот-вот, а шестое, «откидное» место теперь должно достаться Брэйди Теннелл. В Турине эта американка будет девочкой для битья, хотя для нее и это - достижение. Евгении Медведевой занять место Теннелл не позволил провал в короткой программе на канадском этапе, а Елизавете Туктамышевой – дебильное судейство, дважды оставлявшее ее с бронзой. Сюжета «Пять русских и Кихира» не будет, против японки будет только четверо.
Думаю, ей и этого хватит за глаза.
Гран-при. 5-й этап. Москва
Женщины
Произвольная программа
1. Александра Трусова (Россия) – 160,26
2. Евгения Медведева (Россия) – 148,83
3. Мэрайя Белл (США) – 138,56
4. Сатоко Мияхара (Япония) – 129,33
…11. Станислава Константинова (Россия) – 102,58
Сумма двух программ
1. Александра Трусова (Россия) – 234,47
2. Евгения Медведева (Россия) – 225,76
3. Мэрайя Белл (США) – 205,67
4. Сатоко Мияхара (Япония) – 192,42
…11. Станислава Константинова (Россия) – 156,94
Пары
Произвольная программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 149,34
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 139,96
3. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) – 120,18
…5. Ксения Столбова/Андрей Новоселов (Россия) – 108,77
Сумма двух программ
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 229,48
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 216,77
3. Минерва Хазе/Нолан Зеегерт (Германия) – 186,16
…5. Ксения Столбова/Андрей Новоселов (Россия) – 177,51
Мужчины
Сумма двух программ
1. Александр Самарин (Россия) – 264,45
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 259,88
3. Макар Игнатов (Россия) – 252,87
4. Сема Уно (Япония) – 252,24
5. Нам Нгуен (Канада) – 246,20
…7. Морис Квителашвили (Грузия) – 237,59
…9. Михал Бржезина (Чехия) – 236,47
Танцы
Сумма двух программ
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 212,15
2. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 207,64
3. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 185,01
…5. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) – 105,89
…9. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) – 98,12