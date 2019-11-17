Сергей Шахрай: Радует, что к Медведевой возвращается прежняя уверенность

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- Мне задавали вопрос, почему Медведева проиграла Трусовой? Даже при двух падениях Александра получила более высокие оценки. Потому что даже при падениях стоимость ее прыжков была более высокой. Конечно, за эти падения у нее были снижения, но стоимость ее прыжков была достаточно высокая, чтобы этого хватило для первого места.

Теперь о выступлении Женя Медведевой. Вместе со всеми болельщиками хочется порадоваться блестящему выступлению Евгении в произвольной программе. Она показала все, на что способна на сегодняшний день. Женя откатала чисто, безукоризненно. И самое главное, что хочу отметить: прыжок, который у нее не получался, хотя, это не такой сложный прыжок, но для Жени был сложным – двойной аксель, она сейчас его выполнила чисто, красиво и безо всяких усилий. Если Женя сохранит такую же форму, это будет чудесно. Хотя ей непросто соревноваться с Сашей Трусовой, которая при двух падениях набирает 160 баллов. Просто у Саши более сложный арсенал.

Теперь Медведевой нужно освоить более сложные прыжки, чтобы конкурировать с молодыми девочками.

Вряд ли Женя попадет в финал Гран-при, но у нее в этом плане есть преимущество – она сможет спокойно подготовиться к чемпионату России. В то время, как остальные наши фигуристки будут выступать на финале Гран-при. У них будет очень мало времени для подготовки к первенству страны.

Хотел бы отметить отличное выступление нашей танцевальной пары – Вики Синицыной и Никиты Кацалапова. Ребята показали произвольный танец в том блеске, которого этот танец в их исполнении достоин. Уверен, теперь наша пара сможет достойно конкурировать с великой французской парой Пападакис – Сизерон.

Что касается наших мужчин, к сожалению, у них не обошлось без ошибок. Хотя приятно, что все первых три места завоевали наши ребята. Но, увы, они пока проигрывают нашим девушкам в стабильности исполнения сложных элементов. Взять Самарина, он прекрасно выполнил каскад – четверной лутц-тройной тулуп, но затем следующий прыжок выполнил грязно. Но победа – есть победа. В принципе, молодец! Дмитрий Алиев тоже неплохо для себя откатал, занял второе место. Ну и Макар Игнатов - молодец, не стушевался на таком престижном соревновании, откатал очень прилично и занял третье место.