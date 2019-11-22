Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное - Советский спорт
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22 ноября 2019 16:36Фигурное катаниеВолохов Юрий

Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное

Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристовв кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро.

«ИСПОЛНЕНИЮ КОСТОРНОЙ ПОЗАВИДУЕТ ЛЮБОЙ МУЖЧИНА»

- Начнем, конечно же, с Алены Костроной. Ее выступление можно охарактеризовать только эпитетами в превосходной степени – бесподобно, блистательно! Алена показала лучший результат в истории фигурного катания в короткой программе. Она моя фаворитка из всего великолепного созвездия учениц Этери Тутберидзе. Очень рад за нее. Алена шикарно исполнила тройной аксель – сложнейший элемент. Такому исполнению позавидует любой мужчина – качеству, высоте, мощности и емкости ее прыжка.

Все остальные элементы тоже технически были выполнены безукоризненно, и очень важно, что при этом Алена продемонстрировала женственное, одухотворенное катание. Именно это выделяет Косторную среди остальных наших юных звезд.

Еще пару слов по поводу Косторной. Моя бывшая партнерша Марина Черкасова тренировала Алену в самом начале ее прихода в фигурное катание примерно около трех лет. Хочется поздравить Марину, которой недавно исполнилось 55 лет, в успехах Косторной есть и ее большой вклад.

«НАДО ПОДДЕРЖАТЬ ЗАГИТОВУ»

После блестящего выступления Костроной и такого результата непросто любому спортсмену выходить на лед. Видимо, это сказалось на нашей замечательной опытной фигуристке Алине Загитовой. Она допустила серьезную ошибку в комбинации – после тройного прыжка у нее получился только одинарный риттбергер. Но хочу поддержать Алину. Мы знаем, что Алина опытный спортсмен, надеемся, что в произвольной программе она все исправит.

Рика Кихира тоже исполнила тройной аксель, но в отличие от Косторной, не так четко, плюс допустила погрешность при исполнении тройного риттбергера. А вообще, меня ее программа не сильно впечатлила, как и ее катание.

Японка занимает второе место, но отрыв более пяти баллов от лидирующей Косторной практически не оставляет ей шансов бороться за победу.

«С французами можно бороться, но выиграть трудно»

Теперь о выступлении танцоров. Отметил бы большой прогресс у Александры Степановой и Ивана Букинапо сравнению с их выступлением на первом этапе. Тогда пару критиковали за костюмы, но сейчас ребята костюмы подправили, в частности, юбку у партнерши. Правда, не удалось избежать шероховатости с прической. Александра задела партнера и прическа у нее немного сбилась. Если б упала на лед шпилька, пару могли бы наказать снижением оценок. Танцы – красивый вид фигурного катания, пары всегда здесь тщательно следят за своим внешним видом.

Наши ребята – вторые после короткой программы. А лидируют с лучшим результатом в мире французы – Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.

Сознательно избегаю термина «рекорд мира». В отношении фигурного катания мне этот термин не очень нравится. Все-таки у нас субъективный вид спорта, а оценки выставляют судьи. А если кто-то из арбитров в плохом настроении или не выспался? Поэтому остановимся на слове «результат».

Итак, французы лидируют с отрывом. Что касается шансов нашей пары, приведу цитату великого тренера Татьяны Анатольевны Тарасовой, которая сказала, что с Пападакис и Сизероном бороться можно, но выиграть трудно.Если только они не допустят очень серьезную ошибку.

Гран-при. 6-й этап. Саппоро (Япония)

Женщины. Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) – 85,04 (рекорд мира)

2. Рика Кихира (Япония) – 79,89

3. Карен Чен (США) – 67,21

4. Алина Загитова (Россия) – 66,84

…7. Софья Самодурова (Россия) – 63,85

Танцы. Короткая программа

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 90,03 (рекорд мира)

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 84,07

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 82,13

4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,09

…7. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 69,59

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