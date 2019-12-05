Самый сильный турнир в мире. Главные вопросы финала Гран-при-2019

Если на Олимпиадах и чемпионатах мира кроме сильнейших выступают десятки середняков и аутсайдеров, то в финале Гран-при подобной «массовки» нет и быть не может. По шесть участников в каждом виде, сплошная элита, три дня непрерывного катания ультра-си. И даже присутствие наряду со «взрослыми» юниорских соревнований расслабиться особо не даст. Там тоже свой «гвоздь программы» имеется.

ВАЛИЕВА ИЛИ ЛЮ?

Вчерашняя заявка на Турин 14-летней американки Алисы Лю заставила меня разинуть рот от удивления: три тройных акселя и два четверных лутца! Ладно еще триксель в короткой программе, который внятного преимущества не дает (по юниорским правилам приходится все равно исполнять аксель еще и в два оборота). Но четыре суперпрыжка в произвольной – это уже серьезней некуда. Прежде такое позволяла себе только рекордсменка мира Александра Трусова. Кстати, суммарная базовая стоимость прыжковых элементов ее «длинной» программы превосходит заявку Лю меньше, чем на три балла.

Напомню, что Лю уже делала четверной лутц на отборочном этапе в Гданьске, но там он у нее был один. Каскад с тулупом американка на соревнованиях еще не испытывала. За счет этой прибавки она рассчитывает обыграть в Турине другую потенциальную претендентку на олимпийские медали Пекина-2022 - 13-летнюю Камилу Валиеву.

Это будет их первая встреча лицом к лицу. Осенью они не пересекались, легко выиграв по два турнира Гран-при каждая. Но заочное соперничество складывалось явно не в пользу Лю. По лучшей сумме оценок за две программы россиянка превзошла ее почти на «+14». Валиева с ее воздушным катанием имела перевес за счет «плюсов» и компонентов, и кроме того у нее в арсенале теперь есть тулуп в четыре оборота. В сентябре в Челябинске Камила пробовала прыгнуть его дважды, но вторая из попыток получилась неудачной. И теперь в ее заявке на финал значится только один четверной.

При жеребьевке сегодняшней короткой программы Валиевой достался стартовый №1. Лю катается третьей. Московское время их выхода на лед - 19.57 и 20.10 соответственно. А откроет финал Гран-при-2019 в 17.37 14-летний Даниил Самсонов, как и Валиева тренирующийся в группе Этери Тутберидзе. У юниоров-одиночников Самсонов с Андреем Мозалевым и Петром Гуменником будут противостоять двум японцам и куда более опытному Даниэлю Грасслю из Италии. Четверными владеют все шестеро, так что предсказать результат этой заварушки сейчас нереально. Там все, что угодно, может произойти.

Россияне всерьез претендуют на золото во всех юниорских финалах, а в парном пять наших дуэтов вообще будут разбираться исключительно между собой.

КОСТОРНАЯ ИЛИ ТРУСОВА?

Переходим к «взрослой» половине туринского пиршества. В женских заявках обошлось без сюрпризов: Трусова - «4х4», Анна Щербакова – два четверных лутца, Алена Косторная – три (1+2) трикселя. К которым Рика Кихира опять приписала себе четверной сальхов. Делать его две недели назад в Саппоро японка, как известно, не стала. И, как и тогда, сейчас она ни разу не собирается исполнять лутц. Ни в четыре, ни в три, ни даже в два оборота.

Трусова, недавно прыгнувшая тройной аксель на тренировке, включать его в соревновательную программу, как видите, не спешит. Зачем, если из нашего прогноза и так видно: спор за золото должны вести она и Косторная? Впрочем, им начинать только в пятницу, так что о женском финале мы с вами еще успеем поговорить. Пока же ограничимся результатами жеребьевки: порядок выступлений в короткой программе с первого номера по шестой получился следующим - Косторная, Трусова, Щербакова, Кихира, Брэйди Теннелл и Алина Загитова.

А теперь обратимся к прочим видам катания.

НАШИ ПАРЫ ИЛИ КИТАЙСКИЕ?

Россия с Китаем оккупировали почти весь финал у пар. Численное преимущество на нашей стороне (три дуэта против двух азиатских), а вот в плане опыта ситуация обратная. И составить реальную конкуренцию чемпионам мира Сюй Венцзинь/Хань Цун из молодых россиян способны, пожалуй, лишь Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. Да и им для этого потребуется стопроцентная безошибочность. Как на ноябрьском этапе в Москве, где подопечные Тамары Москвиной установили рекорд мирового сезона.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин уже не впервые заявили параллельный тройной флип. Но при их средненьких компонентах отставание от китайцев одним прыжком не ликвидируешь. Вот был бы у россиян второй такой же в короткой программе, тогда еще может быть. Кстати, хочу обратить ваше внимание на юниоров Диану Мухаметзянову и Илью Миронова, которые в Турине собираются делать и флип, и каскад с тройным лутцем.

В мужском финале Юдзуру Ханю всерьез настроен вернуть себе чемпионский титул после двухлетнего пребывания в «аренде» у Нэйтана Чена. Оба заявили по шесть четверных: два в короткой и четыре в произвольной. Пятью по формуле «2+3» ограничились наши Александр Самарин с Дмитрием Алиевым, а также Боян Цзинь из Китая. Это трио, видимо, разыграет бронзу. Наконец, в танцах борьбы за золото не ожидается. Здесь Виктории Синициной и Никите Кацалапову нужно отстоять статус второго дуэта планеты, на который точат зубы три пары из Северной Америки.

О телетрансляциях. Первый канал покажет в прямом эфире только субботние произвольные программы женщин и танцоров. В четверг не будет вообще ничего, а в пятницу время фигурного катания (включая короткую Трусовой-Загитовой-Косторной) придет только после полуночи - из-за популярного шоу «Голос». Если же хотите увидеть «живьем» все, то вам прямая дорога на сайт того же телеканала.

Напоследок напомню, что год назад в Ванкувере Россия впервые с 2013-го осталась без «взрослого» золота в финале Гран-при. А на Олимпийских играх подобного не случалось уже почти десять лет.

Я ж говорю: нас ждет самый сильный турнир в мире!

МЕСТА НА ЭТАПАХ, РЕКОРДЫ СЕЗОНА И ШАНСЫ НА ПОБЕДУ ФИНАЛИСТОВ ГРАН-ПРИ

Женщины

Места Рекорд % Александра Трусова (Россия) 1+1 241,02 40 Алена Косторная (Россия) 1+1 240,00 40 Рика Кихира (Япония) 2+2 231,84 10 Анна Щербакова (Россия) 1+1 227,76 5 Алина Загитова (Россия) 2+3 217,99 5 Брэйди Теннелл (США) 2+4 216,14 0

Мужчины

Места Рекорд % Юдзуру Ханю (Япония) 1+1 322,59 45 Нэйтан Чен (США) 1+1 299,09 45 Боян Цзинь (Китай) 1+6 268,31 5 Александр Самарин (Россия) 1+2 265,10 5 Кевин Аймоз (Франция) 2+3 262,47 0 Дмитрий Алиев (Россия) 2+3 259,88 0

Пары

Места Рекорд % Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) 1+1 228,37 60 Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) 1+1 229,48 35 Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) 1+2 200,89 5 Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) 2+2 210,35 0 Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) 1+3 210,18 0 Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) 2+2 206,56 0

Танцы

Места Рекорд % Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) 1+1 226,61 80 Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) 1+1 212,15 10 Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) 1+2 209,55 10 Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) 1+2 209,01 0 Александра Степанов/Иван Букин (Россия) 2+2 208,81 0 Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) 2+2 208,55 0

ВСЕ УЧАСТНИКИ ЮНИОРСКОГО ФИНАЛА

Женщины: Камила Валиева, Ксения Синицына, Дарья Усачева, Виктория Васильева (все – Россия), Алиса Лю (США), Ли Хэ Ин (Корея)

Мужчины: Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Даниил Самсонов (все – Россия), Юма Кагияма, Сун Сато (оба – Япония), Даниэль Грассль (Италия)

Пары: Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Ксения Аханстьева/Валерий Колесов, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Алина Пепелева/Роман Плешков (все – Россия), Анника Хоке/Роберт Кюнкель (Германия)

Танцы: Елизавета Шанаева/Дэвид Нарыжный, Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов, Диана Дэвис/Глеб Смолкин (все – Россия), Эвонли Нгуен/Вадим Колесник (США), Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия), Луисия Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция)

РАСПИСАНИЕ ТУРИНА-2019

5 декабря, четверг

17.30-18.15 (мск). Юниоры. Мужчины. Короткая программа

18.35-19.28. Юниоры. Пары. Короткая программа

19.50-20.36. Юниоры. Женщины. Короткая программа

21.50-22.44. Пары. Короткая программа

23.10-23.56. Мужчины. Короткая программа

6 декабря, пятница

17.00-17.53. Юниоры. Танцы. Короткая программа

18.20-19.11. Юниоры. Женщины. Произвольная программа

20.30-21.23. Танцы. Короткая программа

21.50-22.36. Женщины. Короткая программа

22.55-23.57. Пары. Произвольная программа

7 декабря, суббота

15.00-15.55. Мужчины. Произвольная программа

16.20-17.19. Юниоры. Пары. Произвольная программа

17.45-18.36. Юниоры. Мужчины. Произвольная программа

20.00-20.57. Юниоры. Танцы. Произвольная программа

21.25-22.25. Танцы. Произвольная программа

22.55-23.49. Женщины. Произвольная программа

ПОСЛЕДНИЙ ТУРНИР СЕРИИ «ЧЕЛЛЕНДЖЕР» В ЗАГРЕБЕ

Женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова (обе – Россия)

Мужчины: Макар Игнатов, Артур Даниэлян (оба – Россия), Джэйсон Браун (США), Морис Квителашвили (Грузия)

Пары: Ксения Столбова/Андрей Новоселов, Карина Акапова/Максим Шагалов (все - Россия), Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США), Минерва Хазе/Нолан Зеегерт (Германия)

Танцы: Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия), Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия)

5 декабря, четверг

Женщины. Короткая программа

Пары. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа

6 декабря, пятница

Танцы. Короткая программа

Пары. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа

7 декабря, суббота

Мужчины. Произвольная программа

Танцы. Произвольная программа