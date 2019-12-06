Искусство войны от Тутберидзе. Валиева отказалась от четверных - и перехитрила Лю

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АКЦИЯ УСТРАШЕНИЯ ОТ ТРУСОВОЙ

Гонка прыжковых вооружений, и так бушующая с начала сезона, в Турине достигла пиковых высот. Еще вчера Александра Трусова устроила на тренировке мощнейшую акцию устрашения, успешно приземлив четыре разных (!) четверных прыжка: лутц, сальхов, тулуп (в каскаде) и, наконец, флип, который в женском одиночном катании на соревнованиях еще никто не делал. Также этот элемент в четверг попробовала на зуб другая подопечная Этери Тутберидзе - Анна Щербакова. Правда, ее попытка завершилась падением.

Утром в пятницу пришло время тренировать короткую программу, и неугомонная Трусова опять зарядила новинку - аксель в три с половиной оборота. К сожалению, Саша упала, и теперь не поймешь: есть ли смысл исполнять триксель вечером? По идее, можно принять решение по ситуации – в зависимости от того, как выступит рекордсменка мира Алена Косторная, которой аксель на тренировке тоже не удался. Но дело в том, что Трусова катается сразу после Косторной, у них второй и первый стартовые номера. Держать Сашу до последнего момента в подвешенном состоянии, мешая ей настраиваться, - крайне рискованная затея.

ИНИЦИАТИВА - НА СТОРОНЕ ЛЮ

Ну, а первый эпизод звездных войн между чудо-попрыгуньями разыграли юниорки Камила Валиева и Алиса Лю. Лидерство американки после короткой программы стало для квартета российских финалисток неприятным сюрпризом, и в первую очередь это касается оценок за компоненты. По ним Лю на два-три балла отставала от Валиевой на отборочных этапах – как домашних (в Лейк-Плэсиде и Челябинске соответственно), так и на нейтральном западноевропейском льду. В Турине же разница составила лишь 0,56, а американка впервые получила компоненты в короткой выше 30.

Конечно, Валиева после недавней травмы смотрелась не так легко и воздушно, как всегда, плюс допустила ошибку на ритбергере. И ее четвертое промежуточное место от первого отделяли какие-то «минус два», причем в этот зазор умудрились впихнуться еще две россиянки – Дарья Усачева с Ксенией Синицыной. Однако теперь исход борьбы за первое золото финала Гран-при-2019 уже зависел не столько от наших, сколько от Лю, заявившей на произвольную умопомрачительный набор - два тройных акселя и два четверных лутца. Было понятно: если американка все это сделает, догнать ее будет невозможно.

НАША КЛАССИКА БЕРЕТ ВЕРХ!

И тут Тутберидзе с Валиевой пошли на парадоксальный, казалось бы, ход. Учитывая, что Камила не в идеальной форме и сейчас конкурировать с Лю по сложности - занятие явно бесперспективное, они не добавили к значившемуся в валиевской заявке четверному тулупу второй такой же (раньше такое бывало), а, наоборот, отказались и от первого! Сделали ставку на классический чистый прокат без элементов ультра-си.

Выступила Камила просто блестяще. Ни единой помарки, великолепное катание, надбавки - сплошь «плюс-два-три-четыре-пять». Никакими нулями и минусами там даже не пахло. Да, она проиграла своему личному рекорду десять баллов и как бы сама отдала всю инициативу конкурентке. Но той, чтобы выиграть, надо было классно исполнить свою произвольную – причем такую, какой она не делала еще никогда. Давай, мол, Алиса! Покажи, на что ты способна.

Думаю, откажись Лю, в свою очередь, от одного-двух суперпрыжков, эта ответная хитрость вполне могла бы принести бы ей победу. Но, как уже отмечено выше на примере Трусовой, такие вещи заранее нужно решать. Американка, надо отдать ей должное, в тактические игры играть не стала. Она вышла на произвольную с открытым забралом – и потерпела поражение.

Первый же тройной аксель привел к падению. Но у Лю оставались еще три полновесных попытки. Она приземлила их все, включая оба лутца, и… на всех трех прыжках схлопотала по недокруту с минусами впридачу! От ее номинального перевеса по сложности не осталось ничего.

«ВЗРОСЛЫЕ» - СЕГОДНЯ ЖЕ ВЕЧЕРОМ

Интересно, что судьи опять поставили американке рекордно высокие для нее компоненты, всего на 2,50 ниже, чем у Валиевой. И тем не менее, наша фигуристка победила. Она без четверных обыграла специалистку по четверным! Искусство войны: бей врага там, где он не воюет. Ай да Мадам Этери…

Будь я американцем, сейчас, наверное, негодовал бы - мол, засудили нашу девочку. Будь я российским ура-патриотом - праздновал бы «победу над пиндосами». Но поскольку ни тем, ни другим я не являюсь, без труда могу сформулировать главный вопрос: а были ли у Лю эти три недокрута, решившие исход финала, или их не было?

Ни в коем случае не являясь экспертом, выражу частное мнение: там трижды все было на грани. Не поставить ни одной галочки судьи, думаю, не могли (это скандал автоматом), а вот две или даже одну - вполне. И в последнем случае чемпионкой, подозреваю, стала бы американка.

Хотя с другой стороны: Валиева только-только после перелома ноги. И по компонентам она должна выигрывать у Лю не три балла, а минимум вдвое больше. Вот такой детектив.

А совсем скоро, начиная с 21.50 по московскому времени, в Турине придет черед Трусовой, Косторной, Щербаковой и Алины Загитовой. Так что не уходите далеко.

Гран-при. Финал. Турин (Италия)

Юниоры

Женщины

Произвольная программа

1. Камила Валиева (Россия) – 138,45

2. Алиса Лю (США) – 133,46

3. Дарья Усачева (Россия) – 130,22

4. Ли Хэ Ин (Корея) – 128,99

5. Ксения Синицына (Россия) – 126,17

6. Виктория Васильева (Россия) – 116,30

Сумма двух программ

1. Камила Валиева (Россия) – 207,47

2. Алиса Лю (США) – 204,65

3. Дарья Усачева (Россия) – 200,37

4. Ксения Синицына (Россия) – 195,57

5. Ли Хэ Ин (Корея) – 194,38

6. Виктория Васильева (Россия) – 184,37

Танцы

Короткая программа

1. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 68,76

2. Эвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) – 68,72

3. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) – 66,21

4. Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов (Россия) – 65,07

5. Луисия Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 62,84

6. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 59,89

Расписание оставшихся видов

6 декабря, пятница

20.30-21.23 (мск). Танцы. Короткая программа

21.50-22.36. Женщины. Короткая программа

22.55-23.57. Пары. Произвольная программа

7 декабря, суббота

15.00-15.55. Мужчины. Произвольная программа

16.20-17.19. Юниоры. Пары. Произвольная программа

17.45-18.36. Юниоры. Мужчины. Произвольная программа

20.00-20.57. Юниоры. Танцы. Произвольная программа

21.25-22.25. Танцы. Произвольная программа

22.55-23.49. Женщины. Произвольная программа