Камила Валиева: Произвольной программой, в принципе, я довольна

- Я очень рада, что победила. Произвольной программой, в принципе, я довольна, всеми элементами, которые я сделала, и тем, что я прокатала чисто.
- Но вы как-то очень грустно об этом говорите, как будто все же не до конца довольны.
- Ну не довольна из-за того, что не получилось восстановить тулуп к финалу Гран-при.
- Но баллы вы получили высокие.
- Да, в целом без четверного это высокие баллы.
- А тренеры что сказали после проката?
- Сказали, что для того, с чем я приехала, эти баллы хорошие.
- У вас такие красивые тени, кто вам их подбирал?
- Выбирала я сама, а вот красит обычно мама. Я сама пока не очень хорошо умею.
- У вас на руке кровь, ничего серьезного?
- Ничего страшного, уже не впервой. Это из-за лезвия. Мне под этот образ надо кататься в сетчатых перчатках, но это не больно, просто красное пятнышко.
- Волнуетесь больше перед короткой программой или перед произвольной?
- Да перед всеми волнуюсь. Просто где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
- Сегодня на четверной не решились из-за травмы?
- Да.
- А как проходит процесс восстановления?
- Уже лучше, видите, выступаю, стараюсь прыгать. Вышла на лед три недели назад. Я в детстве еще в четыре года занималась гимнастикой и балетом, поэтому меня там с детства растянули и все.
- А как вы из гимнастики и балета перешли в фигурное катание?
- Мне просто мама сказала: «выбирай», мне больше понравилось фигурное катание.
- Обычно когда девочки приезжают на Гран-при, он проходит одновременно со взрослым и хочется, наверное, познакомиться с кем-нибудь, сфотографироваться?
- Со многими хочется сфотографироваться, в первую очередь это скорее всего Нейтан Чен, Юдзуру Ханю, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, да со многими фигуристами.
- А сегодня из взрослых девушек за кого будете болеть?
- За всех!
- В Японии очень любят фигурное катание, вы уже были там?
- Нет, но после рассказов наших девочек очень хочу там побывать, мне кажется, там здорово.
- А как вам в Италии?
- В Италии мне нравится. Тут так спокойно.
- Будете пробовать мороженое, пиццу?
- Ой даже не знаю!