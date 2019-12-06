Камила Валиева: Произвольной программой, в принципе, я довольна

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- Я очень рада, что победила. Произвольной программой, в принципе, я довольна, всеми элементами, которые я сделала, и тем, что я прокатала чисто.

- Но вы как-то очень грустно об этом говорите, как будто все же не до конца довольны.

- Ну не довольна из-за того, что не получилось восстановить тулуп к финалу Гран-при.

- Но баллы вы получили высокие.

- Да, в целом без четверного это высокие баллы.

- А тренеры что сказали после проката?

- Сказали, что для того, с чем я приехала, эти баллы хорошие.

- У вас такие красивые тени, кто вам их подбирал?

- Выбирала я сама, а вот красит обычно мама. Я сама пока не очень хорошо умею.

- У вас на руке кровь, ничего серьезного?

- Ничего страшного, уже не впервой. Это из-за лезвия. Мне под этот образ надо кататься в сетчатых перчатках, но это не больно, просто красное пятнышко.

- Волнуетесь больше перед короткой программой или перед произвольной?

- Да перед всеми волнуюсь. Просто где-то чуть больше, где-то чуть меньше.

- Сегодня на четверной не решились из-за травмы?

- Да.

- А как проходит процесс восстановления?

- Уже лучше, видите, выступаю, стараюсь прыгать. Вышла на лед три недели назад. Я в детстве еще в четыре года занималась гимнастикой и балетом, поэтому меня там с детства растянули и все.

- А как вы из гимнастики и балета перешли в фигурное катание?

- Мне просто мама сказала: «выбирай», мне больше понравилось фигурное катание.

- Обычно когда девочки приезжают на Гран-при, он проходит одновременно со взрослым и хочется, наверное, познакомиться с кем-нибудь, сфотографироваться?

- Со многими хочется сфотографироваться, в первую очередь это скорее всего Нейтан Чен, Юдзуру Ханю, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, да со многими фигуристами.

- А сегодня из взрослых девушек за кого будете болеть?

- За всех!

- В Японии очень любят фигурное катание, вы уже были там?

- Нет, но после рассказов наших девочек очень хочу там побывать, мне кажется, там здорово.

- А как вам в Италии?

- В Италии мне нравится. Тут так спокойно.

- Будете пробовать мороженое, пиццу?

- Ой даже не знаю!