Александра Степанова и Иван Букин: Оценка публики была очень крутой Российский дуэт поделился впечатлениями после своего выступления в финале Гран-при.

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- Что скажете о сегодняшнем прокате?

Александра: - Мы наконец-то хорошо прокатали, без каких-либо казусов неожиданных. Когда вышли со льда, нас безумно порадовала оценка наших тренеров, они сказали, что мы молодцы, что мы держались, что мы катались с хорошими эмоциями и это для нас такая важная похвала, потому что только они знают, как мы можем.

- Как же так: вы так хорошо выступили, а результат - худший в сезоне?

Александра: - Не знаю, посмотрим, еще завтра день, будем отыгрывать отставание. Мы рады, правда, как выступили и даже по ощущениям, это был очень хороший прокат.

- Это какие-то внутренние ощущения?

Иван: - Вы знаете, даже оценка публики была очень крутой, и мы поняли, что всем понравилось и для нас дорогого стоит, мы хотим поблагодарить всех, кто пришел, кто смотрел, для нас это очень важно. Столько поддержки - это безумно приятно.

Александра: - Потому что зрителя не обманешь. И когда идут такие искренние эмоции, крики, аплодисменты - это и правда очень приятно.

- А вы после каждого выступления так трогательно обнимаетесь? Это от избытка чувств? Или уже традиция?

- У нас очень близкие отношения, мы очень ими дорожим и, наверное, это просто из-за того, что мы уважаем друг друга и благодарим - после каждого старта, после каждого проката.