Алена Косторная: Знаю свои оценки при чистых прокатах - Советский спорт
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06 декабря 2019 22:49Фигурное катаниеКиреева Ксения

Алена Косторная: Знаю свои оценки при чистых прокатах

Победительница короткой программы в финале Гран-при Алена Косторная поделилась впечатлениями от своего выступления.

- Довольна прокатом, буду продолжать и дальше делать своё дело и смотреть, что поставят судьи.

- На тренировках перед стартом вы падали. Что шло не так в подготовке?
- Я говорила, что если на тренировках что-то не получается - это не показатель. Бывают хорошие тренировки, бывают плохие. Тем более, у меня не очень хорошо получаются тренировки перед соревнованиями.

- Довольны тем, что установили новый рекорд?
- Я на это особо не обращаю внимание, один раз я уже его поставила и стараюсь совершенствоваться и надеюсь, что дальше оценки будут расти.

- Четверной планируете разучить?
- Я об этом не буду говорить.

- Показалось, что вы удивились оценкам?
- Изначально тренеры настраивали меня на то, что будет чуть поменьше, поэтому то, что оказалось больше - это приятная неожиданность.

- Вы считаете свои оценки?
- Я знаю свои оценки при чистых прокатах. И интересно смотреть, что будет, если ты катаешься чисто-чисто-чисто на каждом соревновании. Естественно ты не можешь получать одни и те же оценки вплоть до сотых. Что-то же должно меняться. Люди меняются, на вкус и цвет товарищей нет. Кому-то ты больше нравишься, кому-то меньше. Всегда интересно.

- Как вам арена? Вы уже много выступали, есть с чем сравнивать.
- Везде мне понравилось, где я выступала, большой зал, много зрителей, все поддерживают.

- Если все исполните чисто и в произвольной программе, это будет рекорд и по сумме.
- Я стараюсь не задумываться об этом, а чисто делать то, что запланировала.

- Что вам сказали родители перед соревнованиями?
- Папа периодически звонит, спрашивает как я. Просит магнитики привезти. С мамой я не особо общаюсь во время соревнований, и мама волнуется, и я.

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