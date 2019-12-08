Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании

«КТО-ТО РЕШИЛ – ДЕВЧОНОК НЕ ОСТАНОВИТЬ, ОТЫГРАЕМСЯ НА ТАНЦОРАХ»

Двоякое впечатление осталось от нынешнего Гран-при: наши девочки великолепны, полный триумф, но остались большие вопросы к судейству наших танцоров. Такое впечатление, что кто-то решил – раз уж русские девчонки впереди планеты всей и ничего с ними не поделаешь, поэтому нужно отыграться на танцевальных парах, не пустить их на пьедестал.

«КОСТОРНАЯ ЗА КОМПОНЕНТЫ ПОЛУЧАЕТ НА 8 БАЛЛОВ ВЫШЕ КОНКУРЕНТОК»

Но начнем с хорошего. Все три первых места по праву заняли наши девочки-вундеркинды. А лучшая из них была Алена Косторная, откатавшая также блестяще и произвольную программу – без единой заминки, на одном дыхании. Похоже, что и судьи к ней относятся с симпатией, видя в ней эталон сегодняшнего женского фигурного катания. У нее отличная техника прыжков и при этом высокое исполнительское мастерство – полный баланс.

Это позволяет ей побеждать даже без четверных прыжков. Например, Алена сильно опережает ту же Трусову за счет второй оценки. Ее оценка за компоненты на 8 баллов выше.

Чистое и уверенное выступление Ани Щербаковой позволило ей занять второе место. Тренерский штаб добавил Щербаковой еще один четверной прыжок – флип. Это очень сложный прыжок, не все мужчины его делают. И у Ани пока он не подучился – она упала с четверного флипа, это не позволило ей получить более высокую оценку.

Александра Трусова решила пойти еще дальше – заявила пять четверных прыжков. Она их исполняла на тренировках в Турине. Это была не авантюра, а хорошо продуманная тактика. Тем более, после пятого места в короткой Трусовой нужно было идти на риск. Саша уже вошла в историю, исполнив на соревнованиях впервые в истории четверной флип. Но, выехав с этого прыжка, к сожалению, допустила ошибки на других прыжках, которые ране успешно исполняла. Например, вместо четверного сальхова исполнила только двойной. В четверном тулупе был недокут и падение. Две эти грубые ошибки не позволили Трусовой набрать максимально высокие баллы и побороться за более высокое место. Но набранных оценок хватило Саше, чтобы попасть на пьедестал.

Алина Загитова выступала последней. Всегда не просто выступать, когда соперницы перед тобой показали такие яркие программы. Видно, что Алина была не совсем в своей тарелке – чрезвычайно скованна. Из-за этого произвольная программа ей не удалась. Не будем перечислять все ошибки, скажем только – у нее было шесть недокрутов, плюс упала с двойного акселя. Это был явно не ее вечер. Но хотелось бы поддержать Алину – сезон продолжается. Верим, что она оправится от этой неудачи.

«ДВОЕ СУДЕЙ СТАВЯТ ПЛЮСЫ, СЕМЕРО – МИНУСЫ»

Теперь о ложке дегтя. Как я уже говорил выше, оценки судей, которые они поставили нашим двум танцевальным парам, вызывают недоумение. Виктория Синицына и Никита Кацалапов выиграли уже два турнира в этом сезоне, у судей к ним претензий не было. А вот у бригады, судившей в Турине, вдруг такие претензии возникли. Арбитры находят у наших ребят какие-то детские ошибки. Хотя две недели назад на этапе Гран-при в Москве все было нормально. В Турине же за последний элемент Синициной и Кацалапову двое судей поставили плюс 3 и плюс 2, а остальные семеро арбитров - минус 2 и минус 3. Как такое возможно? Будто ребята упали. Но они же не падали! За другой элемент поставили вместо четвертого уровня второй. На этом ребята потеряли еще минимум полтора балла.

В Москве их программы смотрели опытные тренеры, оценивали опытные судьи. Никаких минусов не нашли, в отличие от бригады в Турине. Такие оценки наших танцевальных пар вызывают недоумение не только у меня, а, например, у Татьяны Анатольевны Тарасовой. А уж она получше меня в танцах разбирается.

То же самое и по поводу оценок Александры Степановой и Ивана Букину.

О выступлении наших ребят в соревнованиях мужчин даже говорить ничего не хочется – все беспросветно. Может, им стоит потренироваться с нашими девчонками, посмотреть, как те работают на тренировках?

Поговорим лучше о дуэли двух сильнейших фигуристов мира. Нэйтан Чен вновь показал свой класс – откатал и короткую, и произвольную без помарок. Это ему и позволило занять первое место. Юдзуру Ханю в короткой ошибался, что для него не очень характерно. В произвольной тоже не все было идеально. Поэтому – второе место.