Сергей Шахрай: Где судьи наши недочеты у Косторной?

«КОСТОРНАЯ – БЛЕСТЯЩЕ, ПРЕВОСХОДНО»

Алена Косторная откатала блестяще, превосходно! Просто нет слов. Я вообще всегда отношусь критично ко всем выступлениям, всегда что-то найду, но сейчас после короткой программы Алены, я не нашел ни одного недочета. У меня только самые громкие, восхитительные эпитеты. Правда, судьи, в отличие от меня, нашли какие-то недостатки в программе Косторной. Алена исполнила тройной аксель легко непринужденно и безукоризненно, но все же некоторые арбитры наши какие-то недостатки в этом прыжке фигуристки – поставили +4 вместо +5. Таких было четверо, остальные пятеро поставили +5.

Такое впечатление, что эти четверо – бывшие танцоры которые сами никогда не прыгали тройные. Хочу обратиться к их здравому смыслу: что должна сделать фигуристка, чтобы заработать от них +5?

Вся первая тройка откаталась очень хорошо, но у них в арсенале нет тройного акселя, поэтому они расположились сразу за Косторной. Я имею в виду Аню Щербакову и Александру Трусову.

Аня замечательно откатала свою короткую программу, без единой ошибки. То же самое могу сказать про нашу знаменитую попрыгунью – Трусову. Правда, Саша на этот раз не вставила в программу тройной аксель. Видимо, ее тренеры не стали рисковать и сделали ставку на произвольную.

В итоге – Косторная выигрывает 5 баллов у Щербаковой и 13 у Трусовой. Будем ждать произвольную программу. Если Трусова чисто прыгнет все свои прыжки, может отыграть у Косторной. Но это будет очень сложно. Щербакова мне с каждым стартом все больше нравится. Но все трое – очень хороши. Поэтому кто-то должен стать первой, кто-то второй, кто-то третьей.

«МЕДВЕДЕВА БОРОЛАСЬ ДО КОНЦА, НО ПРОБЛЕМЫ С КОНЬКАМИ…»

Отдельно - про Евгению Медведеву. У нее проблемы с инвентарем, какие-то неполадки с ботинками. Ей пришлось использовать новые ботинки. Такое очень редко бывает и сильно отражается на выступлении. Я видел разминку Жени и не понял, как она будет выступать. Показали в этот момент ее тренера Брайана Орсера, на нем лица не было. На Медведеву навалилось много проблем. Мне было непонятно, как она будет выступать. Но Женя проявила характер, боролась до конца и сейчас идет на пятом месте. На радость ее многочисленным поклонникам, которых в Красноярске было очень много. Но давать оценку такому катанию сложно – было много факторов, которые не позволили Медведевой показать все, на что она способна. Но при любом раскладе при таком катании Женя вряд ли бы поднялась выше пятого места.

Четвертое место заняла Елизавета Туктамышева. Наша любимица, но в этот вечер Лиза не блеснула. Выполнила тройной аксель, но далеко не блестяще и занимает то место, которое заслужила.

«ТАРАСОВА И МОРОЗОВ МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПОБЕДУ В ЧМ»

Впервые выиграл золото Алиев, с чем его можно поздравить. Однако с девчонками они не идут ни в какое сравнение. Самарин так откатал короткую, что сам не понял, как можно так кататься. В итоге занял третье место.

Остается пожелать нашим мужчинам, чтобы они достойно выступили на чемпионате Европы, чтобы за них не было стыдно.

Отдельно хочу отметить Евгению Тарасову и Владимира Морозова – побили мировой рекорд в короткой программе. Пара показала, что не выход в финал Гран-пи был недоразумением. С таким катанием ребята могут претендовать на самые высокие места на мировом уровне. С чем хочу поздравить их тренера Марину Зуеву.

Две наши молодые пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин откатали довольно чисто, но Тарасова и Морозов были в этот вечер великолепны. Они смотрятся, как настоящая пара, пара высокого класса.