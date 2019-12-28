Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву - Советский спорт
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28 декабря 2019 19:00Фигурное катаниеТигай Лев

Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву

В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном.

Лучшего окончания года придумать было просто невозможно. 2019-й закрыли его главные героини – Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Те самые «3А», что поражали-восхищали нас в течение 12 месяцев и, не сомневаюсь, продолжат делать это дальше. Три ученицы одного тренера Этери Тутберидзе, которые так ворвались на мировую арену в уходящем году, что после этого фигурное катание уже никогда не будет прежним.

Сегодня с утра, перед началом заключительного дня чемпионата России я устроил себе необычную забаву: зашел на сайт «Платинум-арены» и стал время от времени подглядывать, как исчезают последние билеты. По пять-шесть тысяч рублей и в 30-градусный сибирский мороз. Холодина с дороговизной болельщиков не остановили: за пару минут до начала произвольной программы спортивных пар почудилось, что я слышу стук, с которым в трех с лишним тысячах километров к востоку захлопнулось кассовое окошко красноярского дворца. Все, пусто. Ну, в смысле, полно. Аншлаг.

ТАРАСОВА И МОРОЗОВ – ХОРОШО, БОЙКОВА И КОЗЛОВСКИЙ – СУПЕР

После того, как бронзовые призеры недавнего финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов в четверг улетели на восьмое промежуточное место, показалось, что тройка лидеров может чувствоваться себя спокойно. Но не тут-то было: сегодня Мишина с Галлямовым выдали такой прокатище, что предсказуемый вроде бы пьедестал с составом сборной впридачу – зашатался, как от сильного землетрясения.

Шедшие третьими Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин угодили в непростую «засаду»: их загнали далеко за отметку в 130 баллов, где эта молодая пара не бывала еще никогда. Но они выстояли, ответили на каскад с двумя сальховами чистым тройным флипом – и получили больше 140! Небольшие помарки на выездах с обоих выбросов не перевесили имевшегося запаса в восемь с половиной. Есть медаль и заслуженное (пусть пока и не подтвержденное официально) место в сборной.

Дальше пришел черед схватки за золото. Ее исход решили 47 сотых и одна-единственная ошибка на каскаде из трех прыжков: сначала Евгения Тарасова сдвоила стартовый тулуп, а секунду спустя Владимир Морозов уперся в лед рукой на выезде со второго и не смог исполнить третий. Хотя в целом смотрелись они здорово. Молодцы, продолжают добавлять.

Когда Дмитрий Козловский увидел оценки за их с Александрой Бойковой произвольную, то закричал от радости так, словно они Олимпиаду выиграли. Ну, а что вы хотите? Чемпионат России – это вам не хухры-мухры. Кстати, единственное, что может помешать нашим парам через месяц забрать весь пьедестал чемпионата Европы в Австрии, это французы Джеймс/Сипре, которые в этом сезоне ни на международных, ни даже на внутренних турнирах пока не выступали. И, судя по Красноярску, Бойковой с Козловским их тоже бояться особо нечего. Потому что это было великолепно!

МЕДВЕДЕВА СНЯЛАСЬ С «ПРОБЕГА»

Перед началом женской произвольной программы стало известно, что в ней не примет участия Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира уже здесь, в Красноярске сломала на тренировке ботинок, не сумела найти ему достойную замену и, кое-как замотав конек скотчем, показала в короткой пятый результат, после чего решила не искушать судьбу.

Судить о том, насколько критична для фигуристки такая проблема с инвентарем, я не возьмусь. Совсем не эксперт. Мнения на сей счет звучали самые разные: от «новые неделю разнашивать надо» до «сейчас коньки стали как кроссовки». Так или иначе, в сборной России-2019/20 Медведевой теперь не будет точно. Впервые за почти пять лет.

Медведевой нет, Загитовой нет… Елизавете Туктамышевой пришлось в одиночестве противостоять молодым, и этого груза она не выдержала. Хотя честно пыталась, начиная со стартового четверного тулупа, обернувшегося падением, в отличие от серии успешных проб на тренировках. Не взошло. Потом и Лиза триксель испортила, и кое-что еще. На первое текущее место выползла еле-еле – и ненадолго.

ЩЕРБАКОВА – КОСМОС!

Когда свою произвольную программу закончила Щербакова, ее преимущество над только что лидировавшей Туктамышевой составило 57 баллов. Повторяю прописью: пятьдесят семь! И порядка плюс пятнадцати от мировых рекордов Трусовой в произвольной и Косторной по сумме. Плюс пятнадцать, с ума сойти!

Вы удивитесь, но Щербакова при двух отменных четверных лутцах за впервые в карьере приземленный флип получила «-1». Зато в остальном надбавки были очень высокими. Судьи явно «попали» ну, в смысле, очаровались. 108 за технику в произвольной – это полнейший космос, недоступный почти никому даже из мужчин. Помнится, Трусова недавно радовалась, что первой перевалила за сотню, а тут прости, господи, сто восемь. И почти сто восемьдесят два…

Косторная, надо отдать ей должное, свое все равно сделала. Но не без помарок (была там парочка тяжелых выездов) и не на такие надбавки, как накануне, когда она оторвалась от всех вроде бы безнадежно далеко. Компоненты Алены сегодня опять были самыми высокими, но против 108 за технику крыть нечем.

И последняя: Трусова. С двумя, увы, падениями на четверных флипе и лутце, с «бабочкой» на тулупе – и с горючими слезами на выходе с катка. Не шмогла.

Тренеры утешали Сашу искренне, но вместе с тем достаточно спокойно. И я понимаю почему: даже при таком локальном провале Трусова выиграла у Туктамышевой больше двадцати баллов.

Инопланетяне побеждают. Побеждает будущее.

Чемпионат России
Красноярск

Женщины

Произвольная программа

1. Анна Щербакова – 181,94
2. Алена Косторная – 169,97
3. Александра Трусова – 149,88
4. Ксения Синицына – 143,24
5. Анна Фролова – 132,84
6. Ксения Цибинова – 130,91
7. Анастасия Гулякова – 130,14
8. Анастасия Губанова – 129,19
9. Елизавета Туктамышева – 128,89
10. Валерия Шульская – 128,72
11. Софья Самодурова – 127,70
12. Серафима Саханович – 121,98
13. Мария Талалайкина – 119,42
14. Елизавета Нугуманова – 114,65
15. Станислава Константинова – 114,34
16. Анастасия Грачева – 112,68

Сумма двух программ

1. Анна Щербакова – 261,87
2. Алена Косторная – 259,83
3. Александра Трусова – 226,34
4. Елизавета Туктамышева – 204,63
5. Ксения Синицына – 202,96
6. Анна Фролова – 199,29
7. Анастасия Гулякова – 196,99
8. Валерия Шульская – 194,89
9. Софья Самодурова – 192,08
10. Анастасия Губанова – 190,06
11. Ксения Цибинова – 189,85
12. Серафима Саханович – 187,40
13. Станислава Константинова – 180,34
14. Елизавета Нугуманова – 174,66
15. Мария Талалайкина – 170,33
16. Анастасия Грачева – 169,15

Пары

Произвольная программа

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 153,27
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 149,28
3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 145,12
4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 143,59
5. Алина Пепелева – Роман Плешков – 132,90
6. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 129,04
7. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 128,85
8. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 126,30
9. Екатерина Белова – Дмитрий Чигирев – 113,60
10. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 113,14
11. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 112,24
12. Таисия Собинина – Никита Володин – 108,89

Сумма двух программ

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 233,66
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 233,19
3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 219,72
4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов 212,85
5. Алина Пепелева – Роман Плешков – 203,57
6. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 197,91
7. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 197,49
8. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 193,73
9. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 185,97
10. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 179,61
11. Таисия Собинина – Никита Володин – 173,14
12. Екатерина Белова – Дмитрий Чигирев – 171,07

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