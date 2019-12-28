Сергей Шахрай: Четыре четверных и чистый прокат – слагаемые победы Щербаковой

«КОСТОРНАЯ СПРАВИЛАСЬ С ТРОЙНЫМИ АКСЕЛЯМИ, НО У НЕЕ НЕТ ЧЕТВЕРНЫХ»

Анна Щербакова откатала блестяще, она была сегодня в ударе и совершенно заслуженно победила. Аня исполнила два четверных лутца, еще добавила в программу четверной флип – очень сложный прыжок. Она его почти сделала, правда, с небольшим недочетом. Это не падение, но получилась почти чистая попытка. Когда в программе четыре четверных прыжка, и сделаны они чисто, как например, лутц в каскаде с тройным тулупом, это уникальный каскад, далеко не все мужчины его делают. Причем Аня сделала все легко и безупречно. Что-то противопоставить этому сложно.

Алена Косторная справилась со своими тройными акселями, но у нее в программе нет четверных прыжков. Были небольшие ошибки в двух элементах, но это не могло сильно повлиять на оценки. Но когда у соперницы четыре четверных, при такой острой конкуренции с этим арсеналом без четверных выиграть сложно. Да и само катание у Алены было неидеальным.

Александра Трусова на редкость неудачно откатала – прыгнула только один четверной. В остальных – или падение, или недокруты, а вместо четверного тулупа прыгнула двойной. В общем, все логично – третье место в такой ситуации объективный результат.

У Елизаветы Туктамышевой просто не заладилось. Немного в оправдание можно привести тот факт, что снялась Евгения Медведева и Лизе пришлось выступать первой. Это, видимо, спутало ее карты. Туктамышева впервые пыталась прыгнуть четверной тулуп, но упала с него. Затем был тройной аксель – тоже неудачно. Плюс на двух тройных прыжках были ошибки.

«МЕДВЕДЕВА СНЯЛАСЬ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С БОТИНКОМ»

Отдельно – про Медведеву. Я слышал, что состояние ботинка не позволило ей выступить в произвольной программе. Это реальная проблема, ботинки у фигуристов такого класса – вещь эксклюзивная. Его не купишь в магазине спорттовары. Ботинок лопнул, Женя его заклеила, этого хватило для выступления в короткой программе. Но в произвольной с таким инвентарем выступать, видимо, уже было не реально. В Красноярске точно замену этому ботинку не найти. Если Женя была в форме, при таком раскладе, она могла бы занять третье место. Но она повела себя достойно, приехала в Красноярск.

Женя извинилась перед своими болельщиками со слезами на глазах. И заявила, что будет готовиться к новому сезону, чтобы порадовать своих болельщиков. Добавила, что у нее уже есть новая музыка, видимо, для произвольной программы. Будем ждать Медведеву в новом сезоне.

«ТАКОГО ПАРНОГО КАТАНИЯ ДВА ГОДА НАЗАД У НАС НЕ БЫЛО»

Было очень интересно наблюдать за соревнованиями пар. Давно такого не было. Первое от второго места отделили всего 0,47 балла. Победила совершенно заслуженно пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Они откатали произвольную программу чисто, без единой ошибки.

К сожалению, Евгения Тарасова и Владимир Морозов совершили одну ошибку, но довольно существенную в каскаде с тройным тулупом. Это не позволило им занять первое место. Но наша самая опытная пара отобралась на чемпионат Европы – это главная задача для выступления на чемпионате России.

Очень прилично выглядели Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – заняли третье место. И порадовали Мишина/Галлямов в произвольной программе. Только неудачное выступление в короткой не позволило им войти в призовую тройку.

На этом чемпионате России удалось посмотреть не только ведущие пары, но и молодежь. Очень хорошая смена растет у нас. Продуктивно работают молодые тренеры, ставят оригинальные программы, это приятно. Потому что два года назад ничего этого у нас не было.

В заключение хочу воспользоваться возможностью, предоставленной «Советским спортом», и пожелать всем нашим любителям фигурного катания, а также всем фигуристам, чтобы все плохое осталось в уходящем году, а в наступающем было только хорошее.