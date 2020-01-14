Аполлинария Панфилова: Никогда не променяю Пермь на Москву!

«ПОХУДЕЕШЬ НА ПОЛТОРА КИЛОГРАММА – ВОЗЬМЕМ»

Мы поговорили с Аполлинарией и ее мамой Натальей через пару часов после цветочной церемонии.

– Аполлинария, это вторая значимая победа в вашей карьере. Привыкаете понемногу побеждать?

Аполлинария Панфилова: – К победам невозможно привыкнуть. Это всегда разные эмоции. В финале Гран-при от победы не было особой радости – я там не очень хорошо откатала. Была радость за команду: мы, российские фигуристы, собрали там все медали.

– Но результат есть результат…

АП: – Безусловно, это так. Но мы никогда не ставим перед собой задачу непременно стать первыми. Задача всегда одна – выйти и откатать на максимуме.

– Понятно. Вопрос маме: почему привели дочку именно в фигурное катание?

– Это она меня привела, – смеется Наталья Панфилова. – С трех лет Полина занималась бальными танцами. В один прекрасный момент она сказала: «Мама, хочу научиться кататься на коньках». И мы пошли учиться. Но у нас в Перми принимают в секцию фигурного катания с трех-четырех лет, а Полечке в это время было почти пять. Поэтому нас не взяли в спортивную группу, а только в спортивно-оздоровительную.

– Тренировочный процесс там весьма специфический.

НП: – Две тренировки в неделю, обе в семь утра.

– Максим Траньков родом из Перми. Это как-то повлияло на популярность вашего вида спорта в городе?

НП: – Вы забыли еще Татьяну Тотьмянину. Сейчас уже нет, не влияет.

АП: – Когда проходила Олимпиада в Сочи, в Перми все только и говорили о Транькове. Но сейчас эта волна давно прошла.

– Как можно выбраться из группы здоровья, себя проявить, чтобы девочку перевели в спортивную группу?

НП: – Проявить там себя никак нельзя, чтобы на тебя обратили внимание. Это же оздоровительная группа, со всеми вытекающими последствиями. Просто в конце года проводят тесты по техническим элементам. Полина после первого года сдала тесты сразу за два года, так как была постарше всех детей в группе. А в конце второго года были тесты для отбора в спортивную группу. Ребят экзаменовали по техническим элементам и по физической подготовке. Поля их в принципе сдала, но нас не приняли. Когда я стала выяснять причину, мне ответили, что наш тренер не заявила Полю в качестве претендента в спортивную группу.

В итоге Полю взяли кандидатом, а через полгода она была зачислена в группу Нины Анатольевны Ушаковой.

– Чем отличается статус кандидата от статуса ученика?

НП: – Кандидат занимается на платной основе. Но деньги там небольшие, для нашей семьи сумма была подъемная. Мы прозанимались у Нины Анатольевны два года, Поле уже было около восьми лет. Потом она уволилась – и нашу группу просто расформировали. Мы вообще не понимали, куда и к кому нам идти.

АП: – Дальше я буду рассказывать. Мы перешли в группу к Ольге Сергеевне Старцевой. Однако у нас с ней возникло некоторое недопонимание. Но на этом же катке тренировались ребята из парной группы Павла Сергеевича Слюсаренко. Я попросилась в эту группу. Мне устроили просмотр, а затем сказали: «Даем тебе месяц, похудеешь на полтора килограмма – возьмем».

– Похудели?

НП: – Мы соблюдали диету – пища без соли, все на пару, ничего жареного. Отказ от мучного и сахара. В принципе, ничего нового, все эти рецепты давно известны.

АП: – Не вкусно? Конечно. Но так было только первое время, когда нужно было скинуть вес. Потом, когда поддерживаешь этот вес, уже не так все сложно.

«НА ВЗРОСЛЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРЕХОДИТЬ НЕ БУДЕМ»

– Вы перешли в парную группу. Как искали партнера?

АП: – Мы не искали. Они сами приходили. Сначала мне дали взрослого мальчика, мне было 10 лет, ему 15. Он меня научил многим элементам. Кажется, тогда я освоила тройной выброс. С ним мы прокатались недолго. Потом было еще два партнера. Я с ними откаталась по два года. Потом у меня была травма.

НП: – У Поли возникли проблемы со спиной. Перерыв был восемь месяцев. Ее партнера поставили с другой девочкой. Она очень переживала. Я ей говорю: «Дочка, жизнь на этом не заканчивается. Может, сменим вид спорта». Она ответила: «Нет, только фигурное катание».

– Нынешний партнер Дмитрий Рылов тоже из Перми?

НП: – Дима из Кирова. Там возникли проблемы с местной школой фигурного катания, и он решил перебраться в Пермь.

– Пирожки ему печете?

– Бывает, подкармливаем Диму, – смеется Наталья.

– Взаимопонимание в паре хорошее?

АП: – Абсолютно. В первый год были недомолвки, иногда ругались. Сейчас все нормально.

– Все стремятся в Москву, а вы до сих пор в Перми. Почему?

АП: – Мы не собираемся переезжать в Москву и вряд ли когда-нибудь переедем.

– А если позовет какой-нибудь знаменитый тренер?

АП: – Нет, я для себя давно все решила. Я никогда не брошу свою группу, меня все утраивает. У нас самый лучший тренер. Если у тебя идеальное взаимопонимание с тренером, бессмысленно что-то менять. Тогда можно поставить крест на карьере. Поэтому нет – 500 процентов!

– Аполлинария – редкое имя…

НП: – Мы Полю назвали в честь бабушки нашего папы. Получается, это ее прабабушка.

– Вам уже шестнадцать, партнер еще старше. В новом сезоне перейдете на взрослый уровень?

АП: – Нет, останемся пока в юниорах. Но будем участвовать во взрослых соревнованиях серии В.

– Каков ваш график тренировок?

АП: – По две тренировки день, в субботу – одна. В воскресенье выходной. Рано вставать? Нет, у нас первая тренировка начинается в двенадцать. Есть возможность выспаться.

– Во сколько ложитесь спать?

АП: – Рано не ложусь. Могу лечь в двенадцать, но высыпаюсь нормально.

– Мама не говорит, что пора спать?

НП: – Она уже большая девочка, все сама понимает. В этом плане у нас полная демократия.

– Какую музыку слушаете?

АП: – Нет особых предпочтений, что понравилось, то и слушаю. Могу послушать каких-нибудь «Ранеток», которые пели сто лет назад. Разве что выделю двух исполнителей – это T-Fest и Эминем.

– Последний вопрос. Вы же были на Олимпиаде в Сочи в качестве зрителя. Не возникала мысль: «Как хочется вот так же выступать и побеждать на Олимпийских играх!».

АП: – В парном катании никогда нельзя загадывать. С любым из партнеров может случиться все, что угодно. Надо просто работать и идти от цели к цели.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Аполлинария ПАНФИЛОВА

Родилась 23 января 2003 года в Перми.

Достижения: вместе с партнером Дмитрием Рыловым бронзовые призеры юниорского финала Гран-при-2018/19, серебряные призеры финала Гран-при-2017/18, победители финала Гран-при-2019/20, серебряные призеры ЧМ-2019 среди юниоров, победители юношеской Олимпиады-2020.