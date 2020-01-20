Золото Олимпиады – у танцоров из… Японии. Обзор событий недели 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ КУЧА-МАЛА

Напомню, что в личных видах катания все 12 представителей нашей страны стали призерами юношеских Игр-2020: там обойти наших сумели лишь кореянка Ю Юн и японец Юма Кагияма. Командное же первенство разыгрывали не национальные сборные, а восемь смешанных коллективов, состав которых определялся слепым жребием.

Так как число участников в индивидуальных дисциплинах было разным (по 16 одиночников и одиночниц, 12 танцевальных дуэтов и 8 спортивных), то в командный турнир попали не все. В частности, жребий отправил на досрочный отдых Даниила Самсонова, чемпионов Лозанны в танцах Ирину Хавронину и Дарио Чиризано, а также упомянутую Ю Юн. В ее отсутствие у женщин доминировали наши Ксения Синицина с Анна Фроловой. Правда, обе не избежали падений и получили не самые высокие оценки (по регламенту исполнялись только произвольные программы), но в такой компании и этого оказалось достаточно.

Кроме того, Синицина досрочно обеспечила своей команде «Смелость» чемпионский титул: 22 зачетных очка после трех видов (8 за каждое первое место, 7 за второе и т.д., вплоть до одного за восьмое-последнее) против 14 у ближайших преследователей. Таким образом, Ксения завоевала в Лозанне золото и серебро, что кроме нее удалось только Кагияме. Японец вновь опередил нашего Андрея Мозалева, хотя этот судейский вердикт выглядел спорным. При практически одинаковом наборе элементов у обоих фигуристов (по два четверных тулупа) россиянин в командном турнире не упал ни разу, а Кагияма – трижды.

Впрочем, необычный формат соревнований с безлико-интернациональными «Смелостью», «Вниманием», «Мотивацией» и «Будущим» не шибко располагал спортсменов к максимальной самоотдаче, а болельщиков – к болению. Вышло нечто вроде шоу – ну, или контрольных прокатов, только с оценками и медалями. Единственное, что действительно заслуживало там внимания, это неожиданный успех Утаны Йошиды и Синго Нисиямы. В индивидуальном олимпийском турнире они были лишь четвертыми, а через несколько дней на том же катке опередили всех с личным рекордом. Неужто в Японии появились нормальные танцы на льду?..

Зимние юношеские Олимпийские игры. Лозанна (Швейцария)

Командный турнир

Танцы. Произвольная программа

1. Утана Йошида/Синго Нисияма (Япония/Смелость) – 99,21

2. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий (Россия/Внимание) – 96,39

3. Натали Д’Алессандро/Брюс Уоделл (Канада/Видение) – 95,73

Пары. Произвольная программа

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия/Открытие) – 126,49

2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия/Мотивация) – 101,89

3. Алина Бутаева/Лука Берулава (Грузия/Смелость) – 100,70

Женщины. Произвольная программа

1. Ксения Синицына (Россия/Смелость) – 127,63

2. Анна Фролова (Россия/Будущее) – 126,00

3. Алессия Торнаги (Италия/Мотивация) – 125,22

Мужчины. Произвольная программа

1. Юма Кагияма (Япония/Внимание) – 157,62

2. Андрей Мозалев (Россия/Видение) – 154,97

3. Ча Юн Хьюн (Корея/Решимость) – 133,13

Итог

1. Смелость – 24 очка

2. Внимание – 22

3. Видение – 18

4. Решимость – 18

5. Мотивация – 17

6. Открытие – 15

7. Будущее – 15

8. Надежда – 15

КАНАДЦАМ Н ЕКОГО ВЫСТАВЛЯТЬ НА ДОМАШНИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

Во «взрослом» катании конец декабря и начало января – это время национальных чемпионатов, предпоследний из которых завершился в ночь с субботы на воскресенье в Миссиссоге и результаты принес крайне скромные, если не сказать удручающие. И двух лет не прошло с тех пор, как сборная Канады праздновала победу в олимпийском командном турнире Пхенчхана, а от былого величия тамошней «фигурки» ныне остались сплошные руины.

Например, новоиспеченная чемпионка страны Эмили Босбек (Слыхали? Я, честно говоря, нет) за две программы получила меньше, чем Анна Щербакова за произвольную в нашем национальном первенстве. А у мужчин золото Миссиссоги досталось 20-летнему Роману Садовски, который прежде никогда не попадал ни в сборную, ни на пьедестал канадского чемпионата. Собственно, он и сейчас после короткой программы шел только третьим. Однако на следующий день Нам Нгуен упал с обоих четверных, Киган Мессинг, сделав то же самое, вдобавок запорол пару обычных прыжков – и оба проиграли Садовски с треском. Тот тоже был отнюдь не безупречен, но по крайней мере обошелся без падений, скрутил парочку сальховов в четыре оборота и – вуаля. Вот вам новый герой, ешьте его с кленовым сиропом.

На самом деле канадской федерации фигурного катания теперь предстоит крепко подумать: кого выставлять в марте на домашний чемпионат мира, чтобы не опозориться. С парными видами у них еще более-менее, а в одиночных помимо всех бед и квоты на ЧМ неполные: у женщин – два места, у мужчин – вообще одно. Немудрено, что после такого национального отбора канадцы тихо убрали в чулан пресловутый спортивный принцип и отложили решение на потом. Мол, пусть Садовски с Нгуеном, Мессингом, Босбек и прочими сначала съездят в феврале на чемпионат четырех континентов в Сеул, а там видно будет.

Чемпионат Канады. Миссиссога

Сумма двух программ

Мужчины

1. Роман Садовски – 260,57

2. Нам Нгуен – 243,51

3. Киган Мессинг – 241,79

Женщины

1. Эмили Босбек – 175,54

2. Элисон Шумахер – 168,94

3. Мадлен Шицас – 168,07

…8. Гэбриэль Дэлмен – 145,68

Пары

1. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро – 215,67

2. Эвелин Уолш/Трент Мишо – 196,29

3. Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо – 186,71

Танцы

1. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье – 225,62

2. Марджори Ладжой/Закари Лага – 198,92

3. Кэролайн Сусисс/Шейн Фиру – 190,29

ТУКТАМЫШЕВА ВСЕ-ТАКИ ЕДЕТ НА ЧЕ

Из серьезных национальных первенств сезона осталось всего одно – США. Оно пройдет в Гринсборо на этой неделе, но нас с вами будет интересовать постольку-поскольку, когда руки дойдут. Потому что уже через считанные часы в австрийском Граце стартует чемпионат Европы. Первыми, в 13.30 среды по московскому времени, на лед выйдут мужчины. И комментировать их для Первого канала собирается лично Елизавета Туктамышева.

Экс-чемпионка мира согласилась составить компанию у микрофона Татьяне Тарасовой, Алексею Ягудину, Максиму Транькову и Илье Авербуху, но с одним условием: трансляции женского катания идут без ее участия. Ведь Туктамышева всерьез рассчитывала выступить в Граце, как фигуристка, однако добилась только статуса первой запасной. На пьедестал чемпионата России, а значит и в сборную страны ее не пустили Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Лиза боролась, но осталась четвертой.

Что ж, жизнь продолжается. В конце концов, не в Канаду же из-за этого в убегать?..