Бойкова и Козловский покорили Европу. И уже готовы покорить весь мир!

На европейском уровне Россия доминирует в парном катании почти так же, как в женском. Но парадокс в том, что золотом чемпионатов не континента, а всей планеты наши дуэты не владели уже довольно давно, с 2013 года. И если в короткой программе мы все это время были вполне конкурентоспособны - нередко ее выигрывали, регулярно владели мировыми рекордами, то в произвольной с успехами масштаба ЧМ дело обстояло куда хуже. Здесь нас постоянно обыгрывали - кто сложностью, кто постановками, а кто просто меньшим количеством ошибок. Сейчас же, когда новые правила сделали бессмысленными четверные подкрутки с выбросами и все ведущие пары по большому счету делают один и тот же набор элементов, и без того высокая роль произвольных программ возросла до предела.

С этой точки зрения было крайне любопытно посмотреть, как три российских дуэта покажут себя в Граце во второй день парного катания. То, что они будут разыгрывать медали исключительно между собой, мы догадывались еще до чемпионата. Да и рекорд Александры Бойковой с Дмитрием Козловским, установленный здесь в среду, на главные вопросы ответов не давал - ведь речь опять шла об «ущербной» короткой программе. А через два месяца в Монреале нашим придется иметь дело не только друг с другом, но и с канадцами, американцами, грозными китайцами... Их то нам есть теперь чем бить или опять силенок не хватит?

Генеральный смотр этих силенок поначалу не очень-то радовал. Евгения Тарасова и Владимир Морозов запороли оба параллельных прыжка ровно в той же манере, как они время от времени делали до прошлогоднего переезда за океан к тренеру Марине Зуевой. Да, катаются теперь более зрело, да, прибавили в постановках, но стабильности в технике как не было, так и нет.

А у Дарьи Павлюченко с Денисом Ходыкиным ее еще нет. Миниатюрная партнерша, которой только 31 декабря исполнилось 17, вроде уже выехала с выброса и вдруг - упала метрах в трех от Дениса. Плюс в самом начале проката Даша после прыжка приземлилась на две ноги. Хотя прыжочек был ой какой непростой - тройной флип. По сравнению с обычными сальховами-тулупами он дает прибавку в балл по базовой стоимости, но... Эту единицу еще качественным исполнением на льду заслужить нужно.

Немного смутила разница в оценках между двумя российскими дуэтами. «Плюс четыре» позволившие Тарасовой и Морозову подняться с третьего места на итоговое второе, - пожалуй, многовато. Можете сами судить - по видео из трансляции Первого канала. Все решили артистические компоненты, по которым перевес более опытной пары оказался весьма велик. Впрочем, для Павлюченко с Ходыкиным и бронзовая медаль чемпионата Европы - совсем неплохо. Она ж у них первая.

Так или иначе, все это были разборки исключительно местного, европейского значения. А между тем в стартовом протоколе оставалась всего одна «неокученная» пара...

Но зато какая пара!

Полтора месяца назад Бойкова и Козловский провалили произвольную в финале Гран-при и вместо борьбы за золото с чемпионами мира Сюй Венцзинь/Хань Цуном схлопотали «деревянную» медаль - в полном соответствии с описанным выше типичным для наших пар сюжетом. Однако умение делать быстрые и верные выводы из своих ошибок - вещь в большом спорте поистине бесценная. В Граце подопечные Артура Минчука и Тамары Москвиной выдали и второй блестящий прокат, разгромив всю Россию с Европой заодно с гигантским перевесом за 25 баллов. Да что Россия: им не хватило микроскопических 26 сотых, чтобы превысить китайский мировой по сумме!

При том, что кое-какие резервы у них еще есть. Довести до ума (в смысле, поднять с третьего уровня на четвертый) подкрутку с тодесом - и рекорд в кармане. Вот это я действительно понимаю: настоящее «новое русское парное катание»!

Итак, перед последним днем ЧЕ-2020 из шести разыгранных медалей нашим принадлежат пять (единственное упущение - бронза грузина Мориса Квителашвили, который тоже тренируется в Москве), включая оба золота. И это еще не конец. В субботу нас ждет противостояние Виктории Синициной и Никиты Кацалапова с непобедимыми французскими танцорами Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном (их разделяют всего 0,05), а на закуску - еще один гарантированный «Большой шлем» в исполнении трех неподражаемых одиночниц: Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной.

Чемпионат Европы

Грац (Австрия)

Пары

Произвольная программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 152,24

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 135,14

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 131,61

4. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 123,96

5. Минерва Хазе/Нолан Зеегерт (Германия) - 115,96

Сумма двух программ

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 234,58

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 208,64

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 206,53

4. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 194,44

5. Минерва Хазе/Нолан Зеегерт (Германия) - 186,39

Расписание оставшихся видов

25 января, суббота

15.25-18.45 (мск). Танцы. Произвольная программа

20.30-0.25. Женщины. Произвольная программа