Сергей Шахрай: Рискну предположить - у девочек победит Щербакова   - Советский спорт
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25 января 2020 16:03Фигурное катаниеВолохов Юрий

Сергей Шахрай: Рискну предположить - у девочек победит Щербакова  

Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Алиева, блестящем выступлении наших пар и наших девушек на ЧЕ-2020 по фигурному катанию.  

«АЛИЕВ МОЖЕТ ПОБОРОТЬСЯ ЗА БРОНЗУ В ЧМ»

Наконец, после восьмилетнего перерыва россиянин в лице Дмитрия Алиева победил на чемпионате Европы. Это хотя бы какой-то прорыв по сравнению с бездарным периодом в нашем мужском катании, который изрядно затянулся. Мы даже не могли зацепиться за пьедестал все эти долгие годы.

Я рад за Алиева, прошлый сезон у него не сложился, в этом году Дима собрался, демонстрирует настоящий мужской характер.

Многие после успеха Алиева задаются вопросом: насколько он сможет составить конкуренцию на чемпионате мира двум гениям современности - Нейтану Чену и Юдзуру Ханю. Во-первых, в спорте всякое случается. Следует вспомнить, что на Олимпиаде-2918 Чен выступил не очень удачно. Он не всегда серьезно относится к подготовке к турнирам, возможно, много сил у него отнимает учеба. Ханю часто преследует травмы. Но в любом случае, Алиев точно может побороться за место в тройке. Самое главное - показать достойное мужское катание, чего мы давно не видели у наших мужчин.

Хочется поздравить со вторым местом Артура Даниеляна. Этот успех молодого фигуриста, который только в этом сезоне перешел на взрослый уровень, стал приятным сюрпризом. Артур успешно выступил и на чемпионате России. Мне приятно, что Даниелян представляет мой родной клуб ЦСКА.

И пару слов про на редкость неудачное выступление нашего третьего участника – Александра Самарина. Непонятно, что с ним происходит. Полное безволие, отсутствие мужского характера. По окончании сезона тренерам нужно серьезно разбираться в причинах того, что происходит с Самариным.

«БОЙКОВА И КОЗЛОВСКИЙ МОГУТ БОРОТЬСЯ С КИТАЙЦАМИ ЗА ЗОЛОТО ЧМ»

В парном катании весь пьедестал оказался российским. Особенно хочется отметить наших новых чемпионов – Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Отличное чистое катание, ребята прекрасно справляются со сложными элементами. И следствие этого – большой первый успех молодой пары. И, похоже, что им по силам побороться за победу и на чемпионате мира, где их главными соперниками станут действующие чемпионы - китайский дуэт Сюй Венцзинь/Хань Цун.

У ребят для этого есть полный арсенал элементов, которым они отлично владеют. Да, на финале Гран-при ребята неудачно откатали произвольную программу и опустились на четвертое место. Но на этом турнире они получили неоценимый опыт. Теперь мы вправе ожидать от Бойковой и Козловского борьбы за первое место на ЧМ. Они за короткую программу в Граце набрали больше баллов, чем было у китайской пары. А в произвольной им не хватило лишь 0,26 сотых до лучшего результата Сюй Венцзинь/Хань Цуна. Словом, с интересном ждем борьбы этих пар на чемпионате мира в Монреале.

В этом успехе чувствуется рука и почерк Тамары Николаевны Москвиной. У нее богатый опыт в подготовке спортсменов к главным стартам сезона. Уже столько лет Тамара Николаевна успешно готовит все новые и новые поколения пар, и они прекрасно выступают на международной арене.

К сожалению, должен вновь отметить, что у Тарасовой и Морозова что-то не складывается в этом сезоне. Они опять наделали много ошибок. Сейчас с парой работает Марина Зуева, программа у пары стала более интересная. Чувствуется рука Марины. Но тренер не может за них выходит на лед и безошибочно выполнять элементы.

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕ-2020 УЖАСНАЯ. 40 ЛЕТ НАЗАД В ГРАЦЕ УСЛОВИЯ БЫЛИ ЛУЧШЕ»

Организация соревнований в Граце вызывает большие вопросы – надувной дворец, явно временное сооружение, который к тому же плохо отапливается. В первые дни в отеле не было горячей воды. Я 40 лет назад катался в Граце и условия были отличные - дворец был другой, большой, полностью пригодный для соревнований такого уровня. А сейчас в этом надувном дворце мы видим полупустые трибуны. Если в Австрии нет интереса к фигурному катанию, зачем проводить здесь такие престижные турниры, как чемпионат Европы? Резкий контраст с теми прекрасными условиями, которые были в Минске и Москве.

«У ДЕВУШЕК ВСЕ РЕШИТ ПРОИЗВОЛЬНАЯ»

У девочек такой же расклад после короткой программы, как и был в течение всего сезона – Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова расположились на местах в привычном порядке. С примерно тем же разрывом в баллах. Девчонок расставит по окончательным местам произвольная программа. Тут даже нечего комментировать. После чемпионата России тренеры дали девочкам немного отдохнуть. И пока они не совсем вошли в ритм. Здесь сложно что-то прогнозировать.

Если Трусова прыгнет все своим четверные, а их заявлено три, может выйти и на первое место. Но мне почему-то кажется, что весьма вероятно повторение сценария в Красноярске – и первой станет Аня Щербакова. Аня очень сильно прибавила в этом сезоне в технике, выразительности, усложнила программу. Короткую Аня откатал очень легко. Но повторю, что короткая в борьбе этих девочек не играет большой роли. Все решится в произвольной. Но можно точно сказать одно: весь пьедестал будет российским.

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