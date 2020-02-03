«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе - Советский спорт
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03 февраля 2020 15:00Фигурное катаниеТигай Лев

«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе

Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы.

ГЕРОИ

ВИКТОРИЯ СИНИЦИНА и НИКИТА КАЦАЛАПОВ

Авторы главной сенсации ЧЕ, затмившей все остальное, включая даже наших феноменальных одиночниц. Синицина и Кацалапов сумели сделать то, что считалось невозможным: нанести первое за почти два года (с Олимпиады-2018) поражение 4-кратным чемпионам мира, 5-кратным чемпионам Европы и обладателям всех мыслимых танцевальных рекордов Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону. Это почти так же невероятно, как если бы Александр Кокорин (кстати, внешне этот футболист очень похож на Кацалапова) забил три гола в ворота сборной Франции.

Синициной 24 года, Кацалапову - 29. Вместе они катаются пять лет, но континентальными титулами прежде не владели. Хотя Кацалапов с предыдущей партнершей Еленой Ильиных дважды становился серебряным призером ЧЕ, а на зимних Играх 2014 года в Сочи завоевывал бронзу в личном турнире и золото в командном.

ТРЕНЕР

АЛЕКСАНДР ЖУЛИН

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Наставник Синициной и Кацалапова третий раз приводит свои танцевальные дуэты к европейскому триумфу. Впервые Жулин сделал это в 2011 году, причем с французами – Натали Пешала и Фабьеном Бурза. Два года спустя такого же успеха добились Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьевым, чья победа вплоть до Граца оставалась последней для российских танцоров. И вот 56-летний Жулин с новыми питомцами вновь вернул стране золото ЧЕ после семилетней паузы.

Это важно еще и потому, что в сегодняшних танцах практически все классные зарубежные дуэты (включая Пападакис и Сизерона) тренируются в одном месте – в Монреале. Модная канадская школа почти монополизировала данный вид катания, и внятную конкуренцию ей продолжают оказывать пары и тренеры лишь одной страны: России.

ЦИФРЫ

10 МЕДАЛЕЙ И 4 ЗОЛОТА РОССИИ НА ЧЕ-2020

Из 12 призовых мест, разыгрывавшихся в Граце, наша сборная отдала соперникам только два: серебро в танцах и бронзу у мужчин. Причем последняя досталась грузину Морису Квителашвили, который тренируется в Москве у Этери Тутберидзе. Ранее по десять медалей на одном чемпионате Европы завоевывала только сборная СССР (дважды, в 1986 и 1987 годах), а все четыре золота – только сборная России (пять раз, первый – в 1997-м, предыдущий – в 2005-м), но сделать и то, и другое одновременно сейчас удалось впервые за всю 130-летнюю историю ЧЕ.

ПРЫЖОК

КАСКАД «ЧЕТВЕРНОЙ ЛУТЦ-ТРОЙНОЙ ТУЛУП» АННЫ ЩЕРБАКОВОЙ

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За уникальный каскад, который из одиночниц не делает больше никто, да и среди мужчин исполняют единицы, россиянка на ЧЕ-2020 получила 19,31 балла. Это новый мировой рекорд оценки, выставленной фигуристке за один элемент, - на 16 сотых выше, чем было у той же Щербаковой в декабрьском финале Гран-при. На предновогоднем чемпионате страны в Красноярске за «4Л+3Т» ей поставили еще больше (19,97), но ISU в подобных статистических рейтингах не учитывает внутренние соревнования, и мы будем поступать так же - дабы соответствовать международным стандартам.

Аналогичное мужское достижение установлено таким же каскадом и принадлежит нашему Александру Самарину. По ходу нынешнего сезона он несколько раз улучшал этот рекорд и достиг максимальной отметки в произвольной программе ноябрьского этапа Гран-при в Москве: 21,12. Тогда шесть судей из девяти оценили качество исполнения максимальными «+5», а суммарная надбавка к базовой стоимости элемента (15,70) составила 5,42 балла. Щербаковой в Граце поставили в основном «+3» при двух «четверках». Напомним, что по действующим правилам предельная надбавка (сплошные «+5») равна половине «базы». Таким образом, за данный суперкаскад теоретически можно получить 23,55 (15,70+7,85).

ПРОРЫВ

ДМИТРИЙ АЛИЕВ И АРТУР ДАНИЕЛЯН

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20-летний Дмитрий Алиев вернул в Россию званием сильнейшего одиночника Европы, которым наши не владели с 2012 года. В Граце ученик Евгения Рукавицына опередил всех соперников на 25 с лишним баллов и установил новый рекорд континента по оценкам за произвольную программу – 184,44. Это на 4,69 больше, чем было на ЧЕ-2019 у испанца Хавьера Фернандеса, который семь лет подряд удерживал европейское золото, пока не завершил карьеру год назад, сразу после заключительной победы в этой серии.

Вторым после Алиева в Австрии неожиданно стал другой россиянин - Артур Даниелян. Подопечный Елены Буяновой, которому едва исполнилось 16, блестяще дебютировал в сборной страны, приземлив в двух программах три четверных сальхова. Теперь Даниелян с Алиевым будут представлять Россию на мартовском чемпионате мира в Монреале – после некоторых колебаний и консультаций с Буяновой (мол, не слишком ли большая нагрузка выпадет на вчерашнего юниора?) ФФККР включила обоих в состав на ЧМ.

ПРОВАЛ

АЛЕКСАНДР САМАРИН

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В январе 2019-го он едва не испортил Фернандесу завершение карьеры, уступив знаменитому испанцу на предыдущем ЧЕ в Минске менее двух баллов. К сожалению, тот серебряный чемпионат до сих пор остается лучшим в карьере Самарина, который в течение года не провел без срывов ни одного турнира. Лишь 12-е место на ЧМ, четвертое в финале Гран-при, теперь вот - десятый в Граце… За это время уже для всех стало очевидно, что Александр перебарщивает с максимализмом: он раз за разом пытается прыгнуть как можно больше четверных (например, в его короткую программу входят и лутц, и флип, чего нет больше ни у кого в мире) и постоянно с них падает. Теперь возможность как следует поразмыслить над этой проблемой появится и у самого Самарина, проигравшего юному Даниеляну спор за право выступить на чемпионате мира-2020.

СКАНДАЛ

СУДЕЙСТВО ТАНЦЕВ НА ЧЕ-2020

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С точки зрения России этот скандал - надуманный, но за рубежом многие считают по-другому. Речь об оценках за произвольный танец на недавнем ЧЕ Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона, которые судьи не могли выставить минут восемь, а то и дольше. Сначала французам вообще не засчитали целый элемент (одну из дорожек), потом им его вернули, а завершилась эта иезуитская пауза в пользу Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, чье итоговое преимущество по сумме двух программ составило всего 14 сотых балла.

Колебания арбитров несложно понять: с одной стороны, предсказуемость постоянных побед Пападакис и Сизерона явно не шла танцам на пользу, с другой - не шибко хотелось отдавать все золото ЧЕ одной стране, а с третьей французы в этот вечер действительно катались с помарками, без привычного блеска. В любом случае, их поражение шокировало всех, и на родине проигравших СМИ в один голос назвали судейство предвзятым или по крайней мере подозрительным.

Впрочем, это их проблемы. Нас же куда больше интересует другое: станет ли успех российских танцоров в Граце одноразовым исключением из правила или получит какое-то продолжение в скором будущем?

ГЛАВНЫЕ ТУРНИРЫ ФЕВРАЛЯ

6-8.02. Юниорское первенство России. Саранск
6-9.02. Чемпионат четырех континентов. Сеул (Корея)
18-22.02. Финал Кубка России. Великий Новгород

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