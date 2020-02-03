«Фигурное катание - цепь унижений». Как насиловали фигуристок

Десятикратная чемпионка Франции, обладательница бронзы чемпионата мира 2000 года Сара Абитболь выпустила автобиографию «Такое долгое молчание». В книге 44-летняя фигуристка, выступавшая в парном катании со Стефаном Бернади, сделала страшное признание. Ее тренер Жиль Бейер насиловал ее с 1990 по 1992 год. Впервые надругательство над юной спортсменкой случилось после одной из тренировок в «Ла-Рош-сюр-Йон». В тот вечер подвыпивший Бейер зашел в комнату к Саре и стал домогаться. После того, как все произошло, изверг провел рукой по ее лицу и сказал: «Это будет нашим секретом».

- Когда мне было 15, я ночевала вне дома. Я была уязвима, и вы воспользовались этим. Даже сегодня, как только я выхожу из дома, мне становится страшно. Мне страшно идти в незнакомые места. Неизвестность обязательно означает опасность, ― откровенно призналась Сара Абитболь.

Фигуристка завершила карьеру в 2003 году, потом он выступала в различных ледовых шоу, в том числе собственном ― «Dreams». Закончив путь спортсмена, она намеревалась сделать громкое заявление о причиненных тренером страданиях. Однако Абитболь рекомендовали «не поднимать шумиху» и оставить все, как есть. В итоге правду мир узнал лишь 30 лет спустя после совершенных Бейером злодеяний.

В свою очередь бывший наставник Сары, которому сейчас уже 62 года, признал, что действительно вступал с несовершеннолетней фигуристкой в сексуальный контакт. Он попросил прощения у своей экс-подопечной.

- Признаю, что имел с ней интимные отношения. Но мои воспоминания о деталях этих отношений отличаются от ее рассказов. Понимаю, что, учитывая мою должность и ее возраст в то время, эти отношения были неуместными. Я не осознавал своей вины и того зла, которое причинил. Искренне сожалею и приношу Саре Абитболь извинения, ― попытался оправдаться Жиль Бейер.

Родителей Сары были шокированы правдой, раскрывшейся спустя столько лет.

- Мы так доверяли Жилю Бейеру! — сказала мать Сары. — Было сложно представить, что он мог так поступать. Сейчас мы так злы на себя, что не заметили этого!

Придав огласке свою страшную тайну, которая не давала спокойно жить ей все эти годы, Сара призвала других спортсменок не молчать, как это делала она. Другие фигуристки прислушались к ней. Сразу несколько французских спортсменок признались, что в юности также подвергались сексуальному насилию со стороны своих тренеров.

Так, экс-фигуристка Элен Годар поведала, что тот же Бейер надругался над ней в конце 1970-х, когда ей едва исполнилось 13 лет. Также экс-спортсменка заявила, что другой наставник — Жан-Ролан Ракл — сделал с ней то же самое. Еще одной подопечной Бейера, двукратной чемпионке Франции Летисии Юбер повезло больше: ей удалось отбиться от приставаний наставника. Затем она поспешила сменить тренера. Прервали молчание и фигуристки Беатрис Дюмур и Энн Бруно. По словам бывших спортсменок, когда им еще не было 18 лет, над ними надругался тренер Мишель Лотц. Произошло это в 1980-х годах.

Примечательно, что Жиль Бейер был отстранен от тренерской работы из-за «недопустимого поведения с несовершеннолетними», но дальше этого дело не пошло. Плюс ко всему, он являлся членом исполнительного комитета Французской федерации ледовых видов спорта вплоть до 2018 года.

- Между тренером и ребенком складываются особые отношения. Существует риск злоупотреблений. Педофилия и насилие в спорте встречаются крайне редко. Большинство тренеров никак с этим не связаны. Однако вероятность остается. И этого, конечно, не должно существовать, — прокомментировала министр спорта Франции Роксана Марасиняну.

В свою очередь Сара Абитболь призывает отменить в законодательстве Франции понятие «срок» давности». Она уверена, что преступник должен нести наказание независимо от того, сколько лет назад он надругался над своей жертвой.