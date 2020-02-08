Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске

В нашем спорте давно стало общим местом сетовать натак называемый«барьер взросления». Мол, талантов в стране полно, по младшим возрастам гребем медали лопатой, но как только приходит время переходить в настоящую, зрелую мировую элиту, что-то постоянно идет не так, ипотенциальные чемпионы из России раз за разом вязнут в статусе «вечно перспективных».

На самом деле проблема эта – в основном, надуманная, а то и выдуманная. Если абстрагироваться от причуд нашей системы госфинансирования, где быть чемпионом среди юниоров часто выгоднее, чем запасным «взрослой» сборной, в подавляющем большинстве видов спорта значение младших титулов и турниров невелико.

Суперталанты там толком и не появляются – они быстро проскакивают эту ступень, начиная обыгрывать не только сверстников, а вообще всех. Примеров масса: Пеле и Марадона, Бе и Нойнер, Фелпс и Дончич, Клэбо и Большунов. Всем же прочим победы, одержанные в юности среди юных, никакого преимущества на будущее не дают и масштабов таланта не доказывают. Это станет ясно только потом - когда выяснится, кто до чего дорос в итоге.

Но! Из этого правила, как и всякого другого, есть исключения. И фигурное катание – едва ли не самое яркое из них. Здесь действует «насильственный» возрастной лимит и,какие чудеса ни вытворяли бы на льду школьницы и школьники средних классов, до 15 лет вход на главные катки планеты для них закрыт. Вот и становится скромное вроде бы юниорское первенство в российской глубинке событием мирового масштаба с межконтинентальными видеотрансляциями.

ТУТБЕРИДЗЕ И АКАТЬЕВА ОТБИЛИАТАКУ САМОДЕЛКИНОЙ И ЦСКА

Это вам не какая-нибудь Универсиада с ее громогласными фанфарами, но смехотворными очками-секундами. Тут все по-деловому, очень серьезно. Недаром Этери Тутберидзе, которая ездит со своими звездными ученицами Трусовой, Косторной и Щербаковой далеко не на все «взрослые» турниры(этапы Гран-при,например, больше пропускает, остается в Москве),лично прибыла в Саранск вместе с помощниками по знаменитой школе «Хрустальный» Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом.

В центре внимания – как обычно, женское одиночное катание. Там интриг было сразу две. Во-первых, 13-летние против 12-летних – те, кто успеет дорасти до пресловутых 15-ти к ближайшей Олимпиаде-2022, и те, кому придется ждать следующих Игр 26-го года. Интрига №2: сумеет ли ЦСКА поколебать лидерскую монополию подопечных Тутберидзе? Да-да, лучшие из воспитанниц армейской школы потихоньку подобрались к великому-ужасному «Самбо-70» и с недавних пор стали отнимать у него победы на внутренних соревнованиях. Начиная с того самого поколения 12-летних, которое в Саранске противостояло фигуристкам на год старше, громко заявившим о себе миру в последнем юниорском Гран-при.

Столпотворение юных талантов породило рекорд: впервые в истории фигурного катания сразу пять одиночниц на одном турнире исполняли прыжки категории ультра-си в четыре или три с половиной оборота. Не то, что на Олимпиадах – даже на чемпионатах России такого не было. «Попрыгуньей №5» неожиданно стала Майя Хромых, которая первый раз рискнула пойти на четверной сальхов и даже его докрутила, хотяпадения все-таки не сумела избежать.

Зато Софья Самоделкина все три трикселя благополучно приземлила. Жаль только, что выезды с обоих в произвольной программе получились грязненькими и не позволили подрастающему флагману ЦСКА добраться до пьедестала и вытеснить оттуда кого-то из лагеря Тутберидзе. Например,другую 12-летняя Софью - Акатьеву. Они с Самоделкиной с переменным успехом рубятся в своем возрасте, конца-края этому противостоянию не видать, а с осени оно пересечет российские границы и выплеснется на зарубежные катки серии Гран-при.

Хотя хозяйничать там, похоже, еще год будет Камила Валиева.

Все юниорки, исполнявшие прыжки повышенной сложности на первенстве России-2020

Фигуристка Возраст Тренер Суперпрыжки Камила Валиева 13 лет (26.04.2006) Этери Тутберидзе 4Т+2Т (+3,4), 4Т (-1,1) Софья Акатьева 12 лет (7.07.2007) Этери Тутберидзе 4Т+2Т (+3,3), 4Т< (-0,3) Софья Самоделкина 12 лет (18.02.2007) Сергей Давыдов 3А+3Т* (+2,9), 3А<+2Т (-1,1), 3А (-0,7) Майя Хромых 13 лет (25.05.2006) Этери Тутберидзе 4Сх (-5,0) Елизавета Берестовская 12 лет (8.12.2007) Сергей Давыдов 4Т<<х (-5,0)

Т – тулуп, С – сальхов, А – аксель, «+» - прыжки, исполненные в каскаде, «<» - недокрут в четверть оборота, «<<» - недокрут в полоборота, «х» – падение, в скобках – средняя надбавка за исполнение, * - прыжки, исполненные в короткой программе (все остальные – в произвольной).

КАМИЛА ПОТРЯСАЮЩАЯ

При всем богатстве саранского турнира на таланты, Валиева выглядела здесь явно сильнее всех - как и себя самой образца первой половины сезона. Травма залечена, от былого страха в глазах перед четверными нет и следа, а катание Валиевой стало еще более пластичным, грациозным и завораживающим. Отсюда и невероятные оценки – почти 160 за произвольную и 240 по сумме. Это уже самые небеса, совсем рядышком с Трусовой-Щербаковой-Косторной и их рекордами –и несмотря на потерю четырех с лишних баллов на приземлении с одного из тулупов. А что будет, когда Валиева чисто сделает и его? Или, не приведи господь, один-два новых четверных за лето выучит?..

Впрочем, сначала Валиевой предстоит юниорский чемпионат мира в Таллине (2-8 марта), где ее ждет американская ровесница Алиса Лю. Наши состав на ЧМ пока не объявили - видимо, будут ждать финала Кубка России в Великом Новгороде в конце февраля. Хотя у мужчин расклад очевиден уже сейчас: трио российских финалистов Гран-при в полном составе заняло подиум и в Саранске. Правда, в другом порядке: золото досталось 14-летнему Даниилу Самсонову, который в произвольной программе сумел обойти Петра Гуменника. Андрей Мозалев в короткой неприятно удивил двумя «бабочками», но на следующий день исправился - получил высшие оценки и поднялся с 13-го места на третье. Вместе с Артуром Даниеляном, которого нынче занесло аж во «взрослую» сборную, они образуют весьма перспективный квартет. Пусть и не доросший пока до элитных мировых стандартов, в отличие от той же Валиевой.

В парных видах катания чемпионы так быстро не вырастают, так что к оценкам призеров саранского турнира стоит быть более снисходительными. Хотя спортивные дуэты все-таки могли выступить и получше, там без серьезных ошибок не обошелся никто. Хотя конкуренция - все равно огромная, как и в танцах.

Осталось понять: кому из этого яростно бурлящего «супа» суждено пройти последнюю, самую трудную часть пути - до больших побед.

Первенство России среди юниоров. Саранск

Сумма двух программ

Женщины

1. Камила Валиева – 238,17

2. Софья Акатьева – 218,44

3. Дарья Усачева – 217,30

4. Софья Самоделкина – 207,50

5. Майя Хромых – 204,40

6. Аделия Петросян – 201,07

7. Ксения Синицина – 200,41

8. Анна Фролова – 198,94

Мужчины

1. Даниил Самсонов – 261,22

2. Петр Гуменник – 258,42

3. Андрей Мозалев – 250,07

4. Георгий Куница – 239,66

5. Евгений Семененко – 237,18

Пары

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 207,47

2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 202,20

3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 194,45

4. Диана Мухамедзянова/Илья Миронов – 191,61

5. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 187,66

Танцы

1. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный – 182,09

2. Арина Ушакова/Максим Некрасов – 181,72

3. Диана Дэвис/Глеб Смолкин – 180,97

4. Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов – 171,38

5. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий – 166,41