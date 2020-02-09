Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира»

Напомню, что европейский чемпионат, прошедший в Граце две недели назад, ознаменовался рекордным триумфом российских фигуристов: 10 медалей из 12, включая все четыре золота. На сеульском же первенстве «остального мира» медали распределились куда равномернее, между представителями пяти стран: Японии, США, Китая, Канады и Кореи. Больше всех призовых мест (четыре) у американцев, зато японцы сумели взять два титула - разумеется, в одиночном катании.

ЦЕЛЬ ЯПОНКИ - 240 БАЛЛОВ

Рика Кихира выиграла чемпионат четырех континентов с внушительной суммой вплотную к личному рекорду. На ЧЕ-2020 с такими оценками она была бы третьей – вслед за Аленой Косторной и Анной Щербаковой, но впереди Александры Трусовой. Японка допустила в Сеуле одну, зато очень серьезную ошибку: «бабочку» вместо одного из тройных акселей в произвольной программе.

Возможно, Кихиру заставили нервничать мощные и чистые выступления основных конкуренток, катавшихся непосредственно перед ней, - Брэйди Теннелл и Ю Юн. Впрочем, после единственного ляпа японка взяла себя в руки и все остальное доделала безукоризненно – включая тройной лутц, от которого она отказывалась по ходу сезона, но теперь вернула.

С четверным сальховом, о который Кихира обломала зубы в финале Гран-при, она пока решила не связываться. Но японка и так, учитывая, что потерянный триксель стоил ей примерно девяти баллов, может достичь суммы за 240 - то есть, практически вровень с лучшими нашими. Заметно выше (247,59) забиралась только мировая рекордсменка Косторная.

Способен ли кто-то кроме Кихиры конкурировать с россиянками в Монреале, где с 17 по 22 марта пройдет первенство планеты? Если за золото, то нет. Предел мечтаний Теннелл и Ю Юн - зацепиться за бронзу в случае провала фаворитов. И максимум к той же категории можно отнести не выступавших в Сеуле Мэрайю Белл из США и Сатоко Мияхару. Последняя на ЧМ должна заменить в сборной Японии провалившуюся в Корее Каори Сакамото. В эти выходные Мияхара выиграла турнир в Германии со скромной суммой 192,02. Вакаба Хигути? Ну, это просто несерьезно - включая ее бездарную попытку прыгнуть триксель на ЧЧК.

ХАНЮ ГОТОВИТ К МОНРЕАЛЮ ЧЕТВЕРНОЙ АКСЕЛЬ

Юдзуру Ханю в отсутствие Нэйтана Чена и Семы Уно легко разгромил всех, попутно на 1,29 улучшив свой мировой рекорд в короткой программе, установленный в ноябре 2016 года в Москве. Двукратный олимпийский чемпион вернулся к старым постановкам, которые принесли ему успех на Играх двухлетней давности в той же Корее, и, несмотря на падение в конце произвольной, опередил всех с разницей «+25». В Монреале такой синекуры у него, конечно, не будет, но там знаменитый японец собирается опробовать новое, еще невиданное в истории оружие: аксель в четыре с половиной оборота.

Мужское катание - единственный вид, где сравнение с ЧЕ оказывается явно в пользу азиатских и североамериканских фигуристов. В Сеуле наш свежеиспеченный чемпион Европы Дмитрий Алиев с его золотыми оценками из Граца был бы третьим (это без Чена и Уно), а тамошний серебряный призер Артур Даниелян - лишь восьмым. Заметно ниже и 18-летнего корейца Чжун Хван Ча, и 16-летнего дебютанта «взрослой» сборной Японии Юмы Кагиямы, который с ходу взлетел на «мультиконтинентальный» пьедестал и фактически уступил здесь одному Ханю. Правда, в Монреаль Кагияма не едет, в этом году ему доверили только юниорский ЧМ.

ДУЭТЫ США, КАНАДЫ И КИТАЯ ПРОИГРАЛИ ЗАОЧНЫЙ СПОР НАШИМ

В парных видах катания картина другая, более приятная для России. Американские победители ЧЧК Мэдисон Чок и Ивэн Бэйтс получили в Сеуле на 7,24 меньше, чем наши герои Граца Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а все прочие танцоры-неевропейцы проиграли заочный спор и второму российскому дуэту Александра Степанова/Иван Букин. Разница же между новыми лидерами Старого Света среди спортивных пар Александрой Бойковой с Дмитрием Козловским и двукратными чемпионами мира Сюй Венцзинь/Хань Цун составила аж 17 баллов!

Титулованные китайцы в Корее выступили без блеска и вдобавок с ошибками: партнерша в короткой программе умудрилась сдвоить выброс, а в произвольной проделала ту же операцию с параллельным сальховом. То, что это не помешало им подняться с третьего промежуточного места на итоговое первое, говорит лишь о слабости турнира в целом. До его конца доволоклись всего девять пар, ни одна из которых не откаталась чисто и не сподобилась на что-то серьезное в виде каскада. Максимум «3+2+2» на небольшой «плюс».

Чемпионат четырех континентов. Сеул (Корея)

Сумма двух программ

Женщины

1 (3)*. Рика Кихира (Япония) – 232,34

2 (4). Ю Юн (Корея) – 223,23

3 (4). Брэйди Теннелл (США) – 222,97

4 (4). Вакаба Хигути (Япония) – 207,46

5 (4). Каори Сакамото (Япония) – 202,79

6 (4). Ким Е Лим (Корея) – 202,76

7 (4). Карен Чен (США) – 201,06

8 (4). Лим Ын Су (Корея) – 200,59

Мужчины

1 (1). Юдзуру Ханю (Япония) – 299,42

2 (1). Джэйсон Браун (США) – 274,82

3 (2). Юма Кагияма (Япония) – 270,61

4 (2). Боян Цзинь (Китай) – 267,67

5 (2). Чжун Хван Ча (Корея) – 265,43

6 (2). Нам Нгуен (Канада) – 251,60

7 (2). Кадзуки Томоно (Япония) – 251,05

8 (5). Киган Мессинг (Канада) – 243,93

Пары

1 (2). Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 217,51

2 (2). Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 213,29

3 (4). Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 201,80

4 (4). Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) – 196,15

5 (6). Тара Кейн/Дэнни О’Ши (США) – 186,20

Танцы

1 (3). Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) – 213,18

2 (4). Пайпер Гиллс/Поль Паурье (Канада) – 210,18

3 (4). Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 208,72

4 (5). Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) – 196,75

5 (6). Марджори Ладжой/Закари Лага (Канада) – 192,11

6 (6). Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 188,49

* В скобках – место с такими оценками на чемпионате Европы-2020.





