«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева анонсировала новую коллекцию одежды в собственном интернет-магазине. Дизайн худи, свитшотов и футболок фигуристка разрабатывала лично.
В своем инстаграме спортсменка сообщила, что помимо спорта, увлечена живописью. В декабре 2019 года она осуществила свою давнюю мечту – запустила собственный бренд одежды Evgenia Medvedeva. Однако пилотную коллекцию готовила команда профессионалов и дизайнеров. Теперь за дело взялась сама основательница марки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В декабре мы с моей командой запустили онлайн-магазин «Evgenia Medvedeva» @medvedevastore Первую партию готовила команда профессионалов и дизайнеров. У меня, безусловно, нет много времени, чтобы заниматься самостоятельно развитием магазина, и мы не однократно рассказывали, что он для нас больше имиджевый, чем коммерческий. Но лично для меня главной задачей было поделиться с миром тем фактом, что мое главное хобби (помимо фигурного катания) - это рисование. Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы этого не сделать в своем собственном магазине? Не судите строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении. Пока что я самоучка. Пишите в Директ свои замечания или пожелания, мне правда это очень интересно. Представляю вашему вниманию новые продукты для магазина, дизайн, которых я разработала сама. Акцент я сделала на 2 моих номера, которые я обожаю. Вы их и так знаете. Номера под Ариану Гранде и Гейшу. Все уже доступно по ссылке в моем профиле. Заходите) My team and I launched the «Evgenia Medvedeva» online store @medvedevastore in December. The first batch was prepared by the team of professionals and designers. Of course, I don’t have much time to engage myself in the development of the store, and we have said more than once that it is more image thing for us than commercial one. However, to me personally, the main goal was to share with the world the fact that my main hobby (in addition to figure skating) is painting. I was shy for a long time to show the world my pictures, but why not do it in my own store? Do not judge strictly. Of course, I’m not Mikhail Vrubel or Claude Monet, but I really want to learn and develop in this direction. So far, I'm self-taught in it. Please write your comments or suggestions to my DM, it’s really interesting to me. Let me also present to you the new products for the store with the designe that I developed myself. I focused on 2 of my performances which I adore. You already know them. Performances to the music of Ariana Grande and in the image of Geisha. Everything is already available, follow the link in my profile. Go check it out)
Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)
– Мое главное хобби, помимо фигурного катания, – это рисование. Я долго стеснялась показать миру свои картинки. Но почему бы этого не сделать в своем собственном магазине? Не судите строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне. Тем не менее мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении. Пока что я самоучка. Представляю вашему вниманию новые продукты для магазина. Дизайн для них я разработала сама. Акцент сделала на двух моих номерах, которые обожаю. Вы их и так знаете. Номера под Ариану Гранде и Гейшу, – обрадовала своих фанатов Медведева.
Вероятно, работой над новым авторским мерчем Евгения заполнила «окно», которое могло образоваться у нее из-за пропуска чемпионата Европы. Двукратная обладательница золота мирового первенства не смогла отобраться на турнир, проходивший с 20 по 26 января в Австрии. И дело было вовсе не в спортивных кондициях фигуристки.
Медведева не выступила с произвольной программой на чемпионате России. Соответственно, не смогла бороться за право ехать на европейский турнир.
Как ранее объяснял канадский тренер чемпионки Брайан Орсер, Медведевой пришлось сняться с первенства России из-за сломавшихся еще перед короткой программой коньков. Он отмечал, что менять их смысла не было: для раскатки новой пары нужно около трех недель. Произошедшее огорчило наставника, болельщиков и саму Медведеву, которая, к слову, находилась в отличной форме. Однако безопасностью и здоровьем спортсменки решили не рисковать.