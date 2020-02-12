«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева анонсировала новую коллекцию одежды в собственном интернет-магазине. Дизайн худи, свитшотов и футболок фигуристка разрабатывала лично.

В своем инстаграме спортсменка сообщила, что помимо спорта, увлечена живописью. В декабре 2019 года она осуществила свою давнюю мечту – запустила собственный бренд одежды Evgenia Medvedeva. Однако пилотную коллекцию готовила команда профессионалов и дизайнеров. Теперь за дело взялась сама основательница марки.

– Мое главное хобби, помимо фигурного катания, – это рисование. Я долго стеснялась показать миру свои картинки. Но почему бы этого не сделать в своем собственном магазине? Не судите строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне. Тем не менее мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении. Пока что я самоучка. Представляю вашему вниманию новые продукты для магазина. Дизайн для них я разработала сама. Акцент сделала на двух моих номерах, которые обожаю. Вы их и так знаете. Номера под Ариану Гранде и Гейшу, – обрадовала своих фанатов Медведева.

Вероятно, работой над новым авторским мерчем Евгения заполнила «окно», которое могло образоваться у нее из-за пропуска чемпионата Европы. Двукратная обладательница золота мирового первенства не смогла отобраться на турнир, проходивший с 20 по 26 января в Австрии. И дело было вовсе не в спортивных кондициях фигуристки.

Медведева не выступила с произвольной программой на чемпионате России. Соответственно, не смогла бороться за право ехать на европейский турнир.

Как ранее объяснял канадский тренер чемпионки Брайан Орсер, Медведевой пришлось сняться с первенства России из-за сломавшихся еще перед короткой программой коньков. Он отмечал, что менять их смысла не было: для раскатки новой пары нужно около трех недель. Произошедшее огорчило наставника, болельщиков и саму Медведеву, которая, к слову, находилась в отличной форме. Однако безопасностью и здоровьем спортсменки решили не рисковать.