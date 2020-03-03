На атаку ЦСКА Тутберидзе ответила чудо-Валиевой. Кто отличился в феврале-2020? - Советский спорт
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03 марта 2020 20:00Фигурное катаниеТигай Лев

На атаку ЦСКА Тутберидзе ответила чудо-Валиевой. Кто отличился в феврале-2020?

Это самый пустой месяц в календаре сезона фигуристов. Но если вы думаете, что мы не наберем ярких событий для новой, только что открытой рубрики, то ошибаетесь.

ГЕРОИНЯ
Камила ВАЛИЕВА

Лучшая одиночница-юниорка мира и одна из немногих реальных претенденток на олимпийское золото-2022 не выступала два месяца после финала Гран-при, где из-за свежей травмы победа над американкой Алисой Лью далась Валиевой крайне непросто. Ее возвращение состоялось на «младшем» первенстве страны в Саранске и получилось сногсшибательным. Ученица Этери Тутберидзе не только залечила больную ногу, но и как следует поработала над четверным тулупом, который приземлила дважды, в том числе один раз – на хороший плюс. В сочетании с неповторимо-грациозным валиевским катанием это заворожило как зрителей, так и судей, поставивших Камиле за произвольную программу 159,67. Напомню, что на официальных международных турнирах рубеж 160 баллов покорялся только Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алене Косторной, а мировой рекорд, которым владеет «королева четверных» Трусова, равен 166,62. Как видите, все очень близко.

ТРЕНЕР
Сергей ДАВЫДОВ

Он делает то, что еще недавно казалось невозможным: покушается на господство воспитанниц Тутберидзе в женском катании. И не просто покушается, а теперь и выигрывает, причем все чаще! 40-летний тренер из школы ЦСКА собрал в своей группе очень мощную компанию талантливых школьниц. И пусть в поколении 13-летних, где царствует Валиева, достойных контраргументов у Давыдова нет, зато уж со следующего, «шестиклассного» возраста он бьется с «монополистками» из «Хрустального» минимум на равных. А теперь подумайте: если Тутберидзе уже сумела подмять под себя весь остальной мир, то что будет, когда в России появится вторая, столь же мощная школа одиночниц, а? Да этому несчастному «миру» останется разве что застрелиться!

ПРОРЫВ
Софья САМОДЕЛКИНА

Сильнейшая из давыдовских воспитанниц тут очень даже в тему. С осени 2019-го, когда Самоделкина предъявила сверстницам-конкуренткам аксель в три с половиной оборота, она стала регулярно (хотя не всегда) побеждать лучшую из 12-летних Тутберидзе Софью Акатьеву. Последний такой случай имел место как раз в феврале, в финале Кубка России. И если вы думаете, что это какая-то детская чепуха, то совершенно напрасно: супер-пупер-знаменитые Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, на том же турнире и том же катке в Великом Новгороде год назад боровшиеся за место во «взрослой» сборной, получили здесь оценки ниже, чем Самоделкина теперь. Да-да! Кстати, армейской Соне только что исполнилось 13. И она, в отличие от Сони «хрустальной» Акатьевой, в следующем сезоне будет кататься в юниорской серии Гран-при – вместе с самой Валиевой.

ЦИФРА
5 СУПЕРПРЫГУНИЙ НА ОДНОМ ТУРНИРЕ

Возвращаемся обратно, из февральского Новгорода в февральский же Саранск, где впервые в истории мирового женского фигурного катания сразу пять девушек в одной программе одного турнира исполняли прыжки категории ультра-си - в четыре или три с половиной оборота. Любая расфуфыренная Олипмиада о таком может только мечтать.

Про тулупы Валиевой и аксели Самоделкиной уже сказано выше. Плюс Акатьева (два четверных тулупа), Елизавета Берестовская (один такой же, только от Давыдова) и Майя Хромых (теперь Тутберидзе, неудавшаяся премьера сальхова). И ведь там еще не было армейской Вероники Жилиной, вовсю осваивающей-делающей свои четыре оборота. При том, что всем этим школьницам по 12-13 лет. Что ж там дальше такое будет?..

ПРЫЖОК
ЧЕТВЕРНОЙ РИТБЕРГЕР САМАРИНА

Школьницы школьницами, но пора и честь знать. Даже в «мертвом» феврале российское фигурное ими не ограничивается. 16-го числа на скромном турнире в Таллине Александр Самарин впервые приземлил ритбергер в четыре оборота. Не вполне чисто, с помаркой на выезде – и тем не менее.

Между прочим, это, пожалуй, самый редкий прыжок в мире. Единственный из четверных, до сих пор не покорившийся женщинам, да и среди представителей сильного пола с ним мало кто связывается - разве что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, первым сделавший «4Р» на официальном турнире в 2016-м. Из россиян же сей элемент до Самарина пытался покорить один Сергей Воронов, причем с переменным успехом.

Фишка в том, что в самаринском арсенале до этого уже имелись четверные лутц и флип. То есть, комбинация, казалось бы, дороже не бывает. Но тут дело за «малым»: стабилизировать хоть один из суперпрыжков, чтобы в следующем сезоне сделать то, что вице-чемпиону Европы-2019 не удалось в нынешнем отобраться в сборную России на чемпионат мира. Мартовский этого года Самарин будет смотреть по телевизору.

ГЛАВНЫЕ ТУРНИРЫ МАРТА-2020

4-7.03. Юниорский чемпионат мира. Таллин (Эстония)
16-21.03. Спартакиада учащихся России. Старый Оскол
17-21.03. Чемпионат мира. Монреаль (Канада)

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