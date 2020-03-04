Наши пары доедают китайцев. Стартовал юниорский ЧМ-2020 - Советский спорт
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04 марта 2020 23:05Фигурное катание

Наши пары доедают китайцев. Стартовал юниорский ЧМ-2020

В парном катании после короткой программы лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. У мужчин Андрей Мозалев идет вторым, вплотную к японцу Юме Кагияме.

Китайские пары – это вроде бы страшно. Но когда первая из китайских пар сегодня закончила короткую программу, а первая из наших ее начала, я, признаться, немного потерялся. Разные лиги, причем это еще мягко сказано! Куда азиатам, при всей их якобы школе олимпийского чемпиона Хонбо Чжао, до наших постановок, прыжков и выбросов?

Да, их нынешние лидеры Сюй Венцзинь и Хань Цун еще могут напоследок выиграть домашнюю Олимпиаду-2022, но дальше им не поможет никакой коронавирус. Даже если они его будут культивировать сами, назло другим.

А если сравнивать с Россией, то некогда великое парное катание Китая – это не катание, а фуфло. Эй, Китай, тебе понятно? Ау?!

Результаты короткой программы у пар – внизу. Разумеется, в нашу пользу: все три места наверху. Что там еще описывать – не знаю. Хотя… Панфилова и Рылов, учитесь ради бога прыгать. И тогда вам весь мир будет не брат - вплоть до олимпийского (да-да!) золота.

НЕ ПО ДЕТСКИ

Из-за успехов наших фигуристок, термин «юниор» в России ассоциируется прежде всего с школьниками - не только старших, но порой и вполне средних классов. Однако на самом деле это не совсем так. По правилам международной федерации,в соревнованиях данной возрастной категории участвуют спортсмены не младше 13 и не старше 18 лет (в парных видах катания для мужчин диапазон еще шире: 13-20). Таким образом, фигуристы могут кататься на юниорских турнирах целых шесть лет. Евгения Медведева имела такое право еще в прошлом сезоне, а Алина Загитова не потеряет его даже в следующем, не говоря уже о совсем юных Анне Щербаковой или Александре Трусовой.

Понятно, что вундеркиндкам из школы Этери Тутберидзе задерживаться в юниорах нет смысла: и уровень не тот, и призовые мизерные. Однако в других видах и странах многие не считают зазорным оставаться здесь подольше. Кто-то не отобрался в сборную на «взрослый» чемпионат и практикуется в ожидании следующего шанса, а иные просто катаются «из любви к искусству», ради удовольствия. Так что зрелые парни и девушки, явно переросшие школьную скамью, тут вовсе не редкость.

РУССКИЙ ШВЕД И ИТАЛЬЯНСКИЙ ЧУДАК

Другой любопытный момент: регламент ISU позволяет четыре года совмещать юниорские турниры с «взрослыми», куда, как известно, допускают с 15 лет. И из 34-х одиночников, выходивших на таллиннский лед в короткой программе, пятеро значатся в только что опубликованном списке участников «большого» ЧМ-2020 в Монреале. Помимо итальянца Даниэля Грассля это представители Белоруссии, Украины, Эстонии - и швед по имени Николай Майоров, младший брат экс-петербуржца Александра Майорова, который последние лет десять лет регулярно выступал за скандинавскую страну на чемпионатах мира и Европы.

Их отец (между прочим, некогда первый тренер Алексея Ягудина) перевез семью в Швецию в начале 90-х. Александру тогда было всего год, Николай родился уже в Лулео. Сейчас младшему из братьев 19, на таллиннском ЧМ он самый старший из одиночников и пролез сюда по возрасту лишь потому,что родился позже 1 июля - именно эта дата является «точкой перелома» в правилах ISU. Непонятно, правда, зачем Майорову нужен «прощальный» юниорский чемпионат в Эстонии, если уже через полторы недели после него, 18 марта, стартует «взрослый» в Канаде? Куда бог знает сколько лететь, а потом еще акклиматизироваться.

На кой подобная «трансатлантическая гонка» сдалась Грасслю - это вообще загадка.Чтобы успеть поцарапать как можно больше катков? На недавнем ЧЕ в Австрии итальянец едва не взял медаль (пары баллов не хватило), и по идее мог быдать хорошего жару и в Монреале, но теперь… Мягко говоря, сомнительно. Впрочем, нашим от этого будет только проще. Тем более, что никому в ФФККР,слава богу, не пришло в голову выдергивать в Таллинн Артура Даниеляна, когда с чемпионата снялся Даниил Самсонов. Форс-мажорную вакансию в юниорской сборной заполнил Илья Яблоков, а Даниелян, пусть ему всего 16, как готовился к главному, канадскому ЧМ, так себе и готовится. В России все спокойно.

НА СТАРТЕ ОШИБСЯ ТОЛЬКО ГУМЕННИК

В Эстонии Яблоков, как и положено надежному запасному, откатал короткую программу без помарок. По авторитету и компонентам ему пока трудно претендовать на что-либо серьезное, но коли почти попал в сильнейшую разминку произвольной - и на том мерси. А вот Петр Гуменник, то ли считающийся, то ли уже считавшийся здесь одним из основных кандидатовв призеры, испортил выезд с тройного акселя и улетел на девятое место, поймав почти десятибалльное отставание от лидеров. Правда, от идущего третьим американца Эндрю Торгашева Гуменника отделяют только 5,43, при том, что в пятницу четверные прыжки будут разрешены и разрывы станут на порядок больше. Посмотрим.

Но это про бронзу, а внятные шансы на золото из россиян, пожалуй, остались у одного Андрея Мозалева. Зато шансы хорошие: ученик Кирилла Давыденко начал чемпионат великолепно и идет вровень с Юмой Кагиямой, недавно разжившимся аж бронзой «взрослого» чемпионата четырех континентов. Полтора балла между японцем и россиянином - это не разница, а чепуха, ничья. Кстати, на произвольную они завтра выходят один за другим, третьим и вторым с конца соответственно (то есть, наш – позже). Кагияму судьи любят чуть больше, и при чистых прокатах одолеть его будет трудно, но любая ошибка (у них заявлено по два четверных тулупа) моментально все перевернет.

Чемпионат мира среди юниоров. Таллин (Эстония)

Пары. Короткая программа

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 73,71

2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 70,44

3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) – 70,26

4. Анника Хоке/Роберт Кюнкель (Германия) – 63,57

Мужчины. Короткая программа

1. Юма Кагияма (Япония) - 85,82

2. Андрей Мозалев (Россия) - 84,31

3. Эндрю Торгашев (США) - 81,50

4. Александр Селевко (Эстония) - 80,87

5. Сун Сато (Япония) - 79,30

6. Даниэль Грассль (Италия) - 78,91

7. Илья Яблоков (Россия) - 77,53

…9. Петр Гуменник (Россия) - 76,07

…18. Стефен Гоголев (Канада) - 67,27

Расписание остальных видов

5 марта, четверг

14.15-18.25 (мск). Танцы. Короткая программа

19.30-22.05. Пары. Произвольная программа

6 марта, пятница

11.45-18.25. Женщины. Короткая программа

19.15-22.50. Мужчины. Произвольная программа

7 марта, суббота

12.45-15.45. Танцы. Произвольная программа

16.45-20.20. Женщины. Произвольная программа

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