Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома

«ВАЛИЕВА БУДЕТ ГЛАВНОЙ ПРЕТЕНДЕНТКОЙ НА ЗОЛОТО ПЕКИНА-2022»

Хочу воздержаться от эпитетов в отношении Камилы Валиевой – мегазвезда и т.д. Скажу так: мы стали свидетелями красивой, уверенной победы будущей великой фигуристки. И все-таки я не стал бы придавать большое значение, как это сейчас у нас принято, юниорским соревнованиям. Это важный этап в карьере фигуристов, не более того. Но это, конечно, не умаляет значение прекрасной победы Камилы в Таллине.

Надеюсь, что Валиева за два года еще больше раскроет свой выдающийся потенциал и подойдет во всем рассвете своего таланта к Олимпиаде в Пекине 2022 года, где она, безусловно, будет главной претенденткой на золотую медаль.

«ОТ ТРЕНЕРОВ ВАЛИЕВОЙ ТРЕБУЕТСЯ ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ ФИГУРИСТКИ»

И здесь хотел бы сказать вот о чем. У Камилы уже были две травмы ноги и хотелось бы, чтобы ее тренерская команда крайне внимательно отнеслась к карьере и здоровью юной фигуристки. Чтобы ее тренеры не переборщили с нагрузками, что может привести к непоправимым последствиям. Призываю как можно бережнее отнестись к этому уникальному таланту, чтобы раскрыть ее потенциал в нужный момент.

Камилу сравнивают с нынешней блестящей плеядой наших фигуристок - Аленой Косторной, Сашей Трусовой и Анной Щербаковой. Не стал бы этого делать, Камила сама по себе уникальный талант, ни на кого не похожий.

Теперь о выступлении Валиевой в Таллине. Она впервые включила в программу два четверных прыжка. В первом - не получился чистый выезд, а четверной тулуп выполнила прекрасно. Это говорит о ее потенциале. А ее хореографические возможности вызывают восхищение. В таком возрасте Валиева уже катается, как зрелый мастер.

Ее тренерам следует более внимательно отнестись к ее будущим программам, учитывая уникальный талант фигуристки.

«С ЛЮ РАБОТАЕТ ВЫДАЮЩИЙСЯ ХОРЕОГРАФ»

Всего год назад на Сахалине проходили Азиатские Олимпийские игры. Алиса Лю в них участвовала и заняла лишь пятое место. Все девочки, которые ее тогда обыграли, сейчас уже не соревнуются. А Лю за это время очень сильно прибавила.

Ей пока сложно бороться с Валиевой, но, как американка прогрессирует, ее нынешний технический арсенал позволят видеть в ней достойную соперницу для Камилы. Алисе ставит программы выдающийся хореограф Лори Николь, она работает только с топ-спортсменами. Поэтому Валиевой нельзя останавливаться, а следует приглашать более высокопрофессиональных специалистов, которые бы добавили до блеска ее программу. Это не критика, а пожелание.

С Лю сейчас работает ее первый тренер, что не очень правильно, если фигуристка хочет выйти на самый высокий уровень. Ее первый тренер – не самый выдающийся специалист. Если она поменяет тренера, Алиса будет еще больше прогрессировать. К Олимпиаде в Пикине станет серьезной конкуренткой для наших девочек, включая Камилу. У Лю уже есть прыжок в три с половиной оборота, пока ей не удался четверной лутц. Но, уверен, Лю доведет и этот прыжок до нужных кондиций.

Что касается вступления Дарьи Усачевой и Майи Хромых, много не стал бы про них говорить. Хочу поздравить девушек с хорошим выступлением на чемпионате мира. Обе яркие представительницы группы Этери Тутберидзе.