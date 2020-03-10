Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями - Советский спорт
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10 марта 2020 14:00Фигурное катаниеТигай Лев

Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями

Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта.

ДОБЕЖАТЬ ДО КАНАДСКОЙ ГРАНИЦЫ

В субботу канадские власти из-за угрозы коронавируса отменили женский чемпионат мира по хоккею. Сразу возникли резонные опасения, что турнир фигуристов в Монреале ждет такая же участь, но они, похоже, оказались напрасными. В оргкомитете ЧМ уверены, что первенство планеты состоится по плану и даже не рассматривают вариант с проведением соревнований без зрителей. Мол, границы открыты, уровень риска заболеть низкий (около 60 случаев по всей стране), билеты проданы и возврату не подлежат.

В Международном союзе конькобежцев тоже все спокойно – ничего похожего на недавнюю историю с отменой ЧМ по шорт-треку в Сеуле. Параллельно Канада не стала отменять скорые гонки лыжного КМ (14-15 марта в Квебеке и 20-22 в Кэнморе) и женский чемпионат мира по керлингу (14-22 марта). Хоккеистки же должны были начать играть позже, только 31-го числа, вот с ними и решили не рисковать. Все-таки за три недели обстановка еще может здорово измениться.

Так что в фигурном катании концовка сезона получится не смазанной, а самой, что ни на есть, кульминационной. Совсем как у О’Генри: успели добежать до канадской границы – только не от заразы-мальчишки, а просто от заразы, и не пешкодралом, а на коньках. После ЧМ внятных международных турниров в календаре нет: была там парочка малозначительных, но их давно поотменяли. Остается надеяться, что проблему коронавируса удастся решить до августа, когда этапами юниорского Гран-при начнется новый сезон.

НА ЧМ БУДУТ ВСЕ СИЛЬНЕЙШИЕ

Состав участников ЧМ уже опубликован на сайте ISU. Хозяева, после того, как январский победитель национального первенства Роман Садовски провалился на чемпионате четырех континентов (16-е место), отдали единственную мужскую квоту Канады более опытному и титулованному Наму Нгуену. Соответственно, Киган Мессинг в Монреале кататься не будет.

А вот Сатоко Мияхара – будет, хотя на чемпионате Японии осталась вне пьедестала. Причем в сборной она заменит Каори Сакамото, а не Вакабу Хигути – последняя была выше и на внутреннем отборе, и на ЧЧК. Кандидатура Рики Кихиры, естественно, не обсуждается. С мужчинами-японцами тоже все понятно: Юдзуру Ханю, Сема Уно, Кейдзи Танака.

Место в сборной США рядом с Нэйтаном Ченом и Джейсоном Брауном досталось Винсенту Чжоу, хотя бронзовый призер ЧМ-2019 в этом сезоне почти не выступал и на чемпионате страны довольствовался «деревянной» медалью. Еще любопытнее выбор американцев в парном катании: муж и жена Нерим, снявшиеся с ЧЧК после короткой программы, в Монреаль не едут (похоже, травма), а едут Джессика Калаланг с Брайаном Джонсоном и (видимо, за успехи в Гран-при) Эшли Кейн с Тимоти Ледюком.

В российской команде все по плану, никаких замен. Вообще в Монреале соберутся все сильнейшие фигуристы, выделявшиеся по ходу сезона, так что борьба будет – интересней некуда. Заодно можете изучить расписание ЧМ. Советую обратить особое внимание на время, оно не на всех сайтах правильное. Дело в том, что Канада только что, в минувшие выходные, перевела часы, и теперь между Москвой и Монреалем не восемь, а семь часов разницы. Хотя хрен редьки не слаще: по-нашему медали будут разыгрываться в пять-шесть утра. Будильники к бою.

Состав сборной России на ЧМ-2020

Женщины: Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро

Расписание чемпионата

18 марта, среда

17.30-21.20 (мск). Пары. Короткая программа

23.45-4.50. Женщины. Короткая программа

19 марта, четверг

19.05-23.50. Мужчины. Короткая программа

20 марта, пятница

1.00-4.47. Пары. Произвольная программа

18.30-23.50. Танцы. Короткая программа

21 марта, суббота

1.00-4.56. Женщины. Произвольная программа

21.30-0.51. Танцы. Произвольная программа

22 марта, воскресенье

2.00-5.56. Мужчины. Произвольная программа

ЭХО ТАЛЛИНА

Напоследок хочу коротко вернуться к юниорскому ЧМ в Эстонии. По прошествии трех дней вынужден признать: несмотря на кучу добытых россиянами медалей (8 из 12, включая три золота из четырех), поводов для долгосрочного, а не сиюминутного оптимизма Таллин-2020 дал маловато. Если не считать блистательной Камилы Валиевой, про которую «Советский спорт» уже все подробно расписал, не уверен, есть ли такие поводы у нас вообще.

Нет, ну серьезно? То, что при двух полных провалах в парной произвольной Россия все равно берет весь пьедестал ЧМ, говорит не о нашей силе, а о слабости турнира. То есть, о кризисе в данном виде катания, что, кстати, ни для кого не сюрприз. Да и нашим чемпионам Аполлинарии Панфиловой с Дмитрием Рыловым, при всех их плюсах, будет очень непросто остаться наверну осенью, после перехода во «взрослую» категорию. Тройных прыжков-то у них как не было, так и нет. Обгонять конкурентов одними подкрутками-поддержками – при том, что молодых дуэтов чуть старше в России хватает?

Про танцы и говорить нечего: там юниорам, какими бы они ни были, еще долго предстоит пробиваться в первые ряды. Грузинские вице-чемпионы Таллина Мария Казакова и Георгий Ревия съездили вон недавно на «взрослый» ЧЕ и заняли там 14-е место. А ведь это только Европа, без маститых школ Канады и США.

Даже наши одиночники Андрей Мозалев и Петр Гуменник, героически отвоевавшие в Эстонии золото и бронзу соответственно, бесспорно, заслуживают уважения, но… Не знаю, как вам, а для меня очевидно: в Эстонии оба катались «на пределе», выжимая из себя все.

Умение это, спору нет, похвальное, однако с такими пределами в «неюниорах» далеко не уедешь. С парочкой четверных тулупов или сальховов там рассчитывать особо не на что. И я вовсе не уверен, что Мозалев с Гуменником в принципе способны резко прибавить дальше- как в прыжках, так и в технике катания, скорости, хореографии. Вот когда смотришь на Юму Кагияму, то вообразить его «новым Уно» - легче легкого. А наши больше напоминают «новых Самариных». Крепких бойцов-работяг, но без уникального «божьего дара», увы…

Впрочем, может, я и сгущаю краски. Тем более, что на носу Монреаль, где суперталантов у России точно будет полно. Одно девчачье трио Трусова-Щербакова-Косторная чего стоит!

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