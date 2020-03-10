Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями

В субботу канадские власти из-за угрозы коронавируса отменили женский чемпионат мира по хоккею. Сразу возникли резонные опасения, что турнир фигуристов в Монреале ждет такая же участь, но они, похоже, оказались напрасными. В оргкомитете ЧМ уверены, что первенство планеты состоится по плану и даже не рассматривают вариант с проведением соревнований без зрителей. Мол, границы открыты, уровень риска заболеть низкий (около 60 случаев по всей стране), билеты проданы и возврату не подлежат.
В Международном союзе конькобежцев тоже все спокойно – ничего похожего на недавнюю историю с отменой ЧМ по шорт-треку в Сеуле. Параллельно Канада не стала отменять скорые гонки лыжного КМ (14-15 марта в Квебеке и 20-22 в Кэнморе) и женский чемпионат мира по керлингу (14-22 марта). Хоккеистки же должны были начать играть позже, только 31-го числа, вот с ними и решили не рисковать. Все-таки за три недели обстановка еще может здорово измениться.
Так что в фигурном катании концовка сезона получится не смазанной, а самой, что ни на есть, кульминационной. Совсем как у О’Генри: успели добежать до канадской границы – только не от заразы-мальчишки, а просто от заразы, и не пешкодралом, а на коньках. После ЧМ внятных международных турниров в календаре нет: была там парочка малозначительных, но их давно поотменяли. Остается надеяться, что проблему коронавируса удастся решить до августа, когда этапами юниорского Гран-при начнется новый сезон.
Состав участников ЧМ уже опубликован на сайте ISU. Хозяева, после того, как январский победитель национального первенства Роман Садовски провалился на чемпионате четырех континентов (16-е место), отдали единственную мужскую квоту Канады более опытному и титулованному Наму Нгуену. Соответственно, Киган Мессинг в Монреале кататься не будет.
А вот Сатоко Мияхара – будет, хотя на чемпионате Японии осталась вне пьедестала. Причем в сборной она заменит Каори Сакамото, а не Вакабу Хигути – последняя была выше и на внутреннем отборе, и на ЧЧК. Кандидатура Рики Кихиры, естественно, не обсуждается. С мужчинами-японцами тоже все понятно: Юдзуру Ханю, Сема Уно, Кейдзи Танака.
Место в сборной США рядом с Нэйтаном Ченом и Джейсоном Брауном досталось Винсенту Чжоу, хотя бронзовый призер ЧМ-2019 в этом сезоне почти не выступал и на чемпионате страны довольствовался «деревянной» медалью. Еще любопытнее выбор американцев в парном катании: муж и жена Нерим, снявшиеся с ЧЧК после короткой программы, в Монреаль не едут (похоже, травма), а едут Джессика Калаланг с Брайаном Джонсоном и (видимо, за успехи в Гран-при) Эшли Кейн с Тимоти Ледюком.
В российской команде все по плану, никаких замен. Вообще в Монреале соберутся все сильнейшие фигуристы, выделявшиеся по ходу сезона, так что борьба будет – интересней некуда. Заодно можете изучить расписание ЧМ. Советую обратить особое внимание на время, оно не на всех сайтах правильное. Дело в том, что Канада только что, в минувшие выходные, перевела часы, и теперь между Москвой и Монреалем не восемь, а семь часов разницы. Хотя хрен редьки не слаще: по-нашему медали будут разыгрываться в пять-шесть утра. Будильники к бою.
Состав сборной России на ЧМ-2020
Женщины: Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова
Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян
Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро
Расписание чемпионата
18 марта, среда
17.30-21.20 (мск). Пары. Короткая программа
23.45-4.50. Женщины. Короткая программа
19 марта, четверг
19.05-23.50. Мужчины. Короткая программа
20 марта, пятница
1.00-4.47. Пары. Произвольная программа
18.30-23.50. Танцы. Короткая программа
21 марта, суббота
1.00-4.56. Женщины. Произвольная программа
21.30-0.51. Танцы. Произвольная программа
22 марта, воскресенье
2.00-5.56. Мужчины. Произвольная программа
Напоследок хочу коротко вернуться к юниорскому ЧМ в Эстонии. По прошествии трех дней вынужден признать: несмотря на кучу добытых россиянами медалей (8 из 12, включая три золота из четырех), поводов для долгосрочного, а не сиюминутного оптимизма Таллин-2020 дал маловато. Если не считать блистательной Камилы Валиевой, про которую «Советский спорт» уже все подробно расписал, не уверен, есть ли такие поводы у нас вообще.
Нет, ну серьезно? То, что при двух полных провалах в парной произвольной Россия все равно берет весь пьедестал ЧМ, говорит не о нашей силе, а о слабости турнира. То есть, о кризисе в данном виде катания, что, кстати, ни для кого не сюрприз. Да и нашим чемпионам Аполлинарии Панфиловой с Дмитрием Рыловым, при всех их плюсах, будет очень непросто остаться наверну осенью, после перехода во «взрослую» категорию. Тройных прыжков-то у них как не было, так и нет. Обгонять конкурентов одними подкрутками-поддержками – при том, что молодых дуэтов чуть старше в России хватает?
Про танцы и говорить нечего: там юниорам, какими бы они ни были, еще долго предстоит пробиваться в первые ряды. Грузинские вице-чемпионы Таллина Мария Казакова и Георгий Ревия съездили вон недавно на «взрослый» ЧЕ и заняли там 14-е место. А ведь это только Европа, без маститых школ Канады и США.
Даже наши одиночники Андрей Мозалев и Петр Гуменник, героически отвоевавшие в Эстонии золото и бронзу соответственно, бесспорно, заслуживают уважения, но… Не знаю, как вам, а для меня очевидно: в Эстонии оба катались «на пределе», выжимая из себя все.
Умение это, спору нет, похвальное, однако с такими пределами в «неюниорах» далеко не уедешь. С парочкой четверных тулупов или сальховов там рассчитывать особо не на что. И я вовсе не уверен, что Мозалев с Гуменником в принципе способны резко прибавить дальше- как в прыжках, так и в технике катания, скорости, хореографии. Вот когда смотришь на Юму Кагияму, то вообразить его «новым Уно» - легче легкого. А наши больше напоминают «новых Самариных». Крепких бойцов-работяг, но без уникального «божьего дара», увы…
Впрочем, может, я и сгущаю краски. Тем более, что на носу Монреаль, где суперталантов у России точно будет полно. Одно девчачье трио Трусова-Щербакова-Косторная чего стоит!