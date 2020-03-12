Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен

Решение принято не Международным союзом конькобежцев, и не правительством Канады, а именно провинцией Квебек. Хотя эта североамериканская страна пока не входит в число опасных и серьезно пострадавших от коронавируса: по последней статистике – 97 заразившихся (24-е место в мире), количество смертельных случаев – один.

В этой связи любопытно проследить судьбу других спортивных соревнований в Канаде. Женский чемпионат мира по хоккею, который должен был стартовать 31 марта, отменили на прошлой неделе, но гонки лыжного Кубка мира в Квебеке и Кэнморе пока стоят в расписании с 14-го по 22-е число – как и запланированный ровно на те же сроки ЧМ по керлингу в Принс-Джордже (это уже другая провинция, Британская Колумбия).

НХЛ насчет вируса тоже волнуется, но до жестких ограничений там пока не доходит. Матчи играют в срок и стадионы для публики не закрывают. Понятно, почему: слишком серьезные деньги. Что им какой-то местный губернатор? За которого, кстати, хоккейные болельщики тоже будут голосовать.

А вот отменить «фигурку» – это им запросто. В последний момент лишив нас главного события сезона с участием кучи российских и зарубежных звезд: Алены Косторной и Юдзуру Ханю, Анны Щербаковой и Нэтана Чена, Александры Трусовой и Семы Уно, Александры Бойковой и Никиты Кацалапова.

Первая реакция – конечно, злость. Да кто они, черт побери, такие?!

Ну, они, в отличие от некоторых, – хозяева на своей земле. Да, сделано безобразно, трусливо, по-издевательски, но отрицать их право на подобные решения – смешно и глупо.

С другой стороны, нарастающая по всему миру волна подобных отмен спортивных мероприятий показывает, что в большинстве случаев все решает местный чиновник, который в вирусологии понимает примерно столько же, сколько и мы с вами, то есть, ничего. Он руководствуется своими страхами, причем не лично-человеческого, а профессионального свойства.

Запретить в Канаде НХЛ? Упаси бог, завтра повесят на первом же столбе. Фигурное катание? Да плевать, ведь там у Канады дела все хуже и хуже. На ЧМ-2020, если бы он все-таки состоялся, страна кленового листа не имела бы ни малейших шансов на золото. Максимум бронзочку где-нибудь зацепить за счет домашнего судейства, не больше.

Уверен, на вопрос «почему нельзя было все-таки провести этот чемпионат без зрителей?» ни один человек внятно ответить не сможет. Просто без билетной выручки местному губернатору этот ЧМ, подозреваю, нафиг не нужен. Телевизионные-то права продавали, небось, не канадцы, а ISU. А его в данном случае (как и в множестве других) можно не спрашивать.

История с коронавирусом все больше напоминает паранойю. Всемирную, растущую, как снежный ком, и с каждым днем все больше становящуюся уделом бесстыжих политиков. А спортсмены – их заложники. Хотя на мой вкус губернаторы провинции Квебек за всю ее историю не стоят и одной искры, высеченной об лед коньком Аленой Косторной или Юдзуру Ханю.