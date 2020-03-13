«В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу»

Мы поговорили про отмененный чемпионат с нашим обозревателем чемпионом мира в парном катании, серебряным призером Олимпиады Сергеем Шахраем.

– Как быть фигуристам? Трудно что-то советовать в такой ситуации, – говорит Сергей Шахрай. – Это форс-мажор, весь мир от этого страдает. Вот и до фигурного катания дошло. Теперь мы не узнаем, кто из наших девочек сильнейшая в мире.

– Фигуристы готовились, пик формы набрали, и что теперь им делать?

– Что делать? Отдыхать. Раньше фигуристы хотя бы после сезона на показательных выступлениях деньги зарабатывали, а сейчас и это все отменили. Куда-нибудь в Японию поехать или тур по Европе, это были приличные деньги. Что остается – четверные прыжки учить, лучшее время для этого, – смеется Шахрай.

Мне тут мои знакомые из Канады написали. Они должны были привести детей в Москву на тренировочный сбор, но уже не приедут. Так вот, в Канаде в магазинах пустые полки. Я вначале не поверил, так они фотки в подтверждение прислали.

То же самое в Австралии, где живет дочка. В большом дефиците туалетная бумага, медицинские маски и всевозможные гели для протирания рук. Кстати, мой зять проводил в Сиднее соревнования по велоспорту, так подъехала парочка ребят, открыли багажники, а там весь багажник забит рулонами туалетной бумаги. Стали продавать, люди быстро все расхватали.

Дочка рассказала, что в Сиднее некоторые газеты внутрь номера кладут вкладку из белой бумаги.

– Для чего?

– Чтобы ее можно было использовать вместо туалетной бумаги, которой нет в магазинах. Такие номера газеты с удовольствием раскупают.