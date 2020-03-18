Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка - Советский спорт
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18 марта 2020 18:15Фигурное катаниеИванова Дарья

Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка

На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро.

В Университетском клиническом госпитале Лозанны продолжает лечение российская фигуристка Ольга Севастьянова. 35-летняя фигуристка пытается вернуться к нормальной жизни после трагического случая на арене «Водуаз» 7 января. Ольга репетировала свой номер к церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в Лозанне. Во время тренировки фигуристка поднималась в высоту на системе металлических колец, соединенных тросом. В какой-то момент она сорвалась с высоты более 4,5 метров и получила тяжелые травмы. Ее отвезли в больницу.

Подруга Ольги Наталья Вульф после случившегося организовала сбор средств, чтобы оплатить ее лечение. На это требовалось 50 тысяч евро. В итоге с помощью почти 900 жителей Швейцарии удалось собрать даже больше – 74, 8 тысячи евро. Этой суммы должно хватить на лечение Ольги и продолжение ее реабилитации уже на территории России.

Сама спортсменка, к счастью, потихоньку идет на поправку. Ольга пережила несколько сложнейших операций. Две на головном мозге, печени, и сломанной правой руке. К слову, руку врачи собирали в течение восьми часов практически заново. Она была сломана в 40 (!) местах. А уже спустя месяц после сложной операции Ольга начала рисовать.

Была все еще не очень хорошая чувствительность в пальцах, но, по крайней мере, я могу держать себя в руках кисть. Мои рисунки мои многоцветные слезы, передает слова фигуристки ее подруга Наталья.

Один из моих глаз не может слезится. По крайней мере, теперь я буду меньше плакать. Набираюсь сил и работаю над восстановлением ног.

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