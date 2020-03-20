Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео)

Все, шабаш. Дальше соревнований не будет, все отменено. Не только у фигуристов – из зимних видов спорта упираются-хорохорятся лишь организаторы чемпионата мира по хоккею в Швейцарии, запланированного на 8-24 мая, но со дня на день, думаю, капитулируют и они. Спорт закрывается на неопределенный срок. До сих пор не ушли на карантин разве что волейболисты, которые тешат себя надеждой доиграть-таки чемпионат страны. Плюс на турнире претендентов в Екатеринбурге восемь премудрых гроссмейстеров двигают туда-сюда фигурки по клетчатым доскам.

Шахматистам-то хорошо. У них и так все давно переехало в интернет, включая основную массу болельщиков, а распространяться через электронную сеть биологические вирусы пока не умеют. Собственно, интеллектуальные игры – это весь спорт, который нам с вами оставила всемирная зараза. Коли эпидемия затянется, скоро все станем либо геймерами, либо шахматистами. Научимся с полпинка отличать ферзевый гамбит от королевского, и будем с утра до вечера в чатах варианты обсуждать. Как вам такая перспективка?

МАРАФОН МОЗАЛЕВА

У фигуристов в условиях карантина есть свое маленькое преимущество. Они если и катаются в пустом зале, то не в гробовой тишине, а все же под музыку – и то полегче. Хотя «полегче» – это не про Андрея Мозалева, которому в ближайший вторник исполнится 17 лет и для которого красноярский турнир стал уже 11-м (!) в сезоне. Он у него тянется аж с начала сентября. Вот уж кому впору сетовать не на вирусные отмены, а, напротив, на чрезмерную нагрузку.

Победа в Красноярске стала у Мозалева шестой за эти полгода с лишним. Вчерашнюю короткую программу он исполнил чисто и выиграл легко, с запасом. А вот сегодня пришлось помучиться. До падений дело не дошло, но три недокрута – на одном из двух четверных тулупов и на обоих акселях – судьи поставили без каких-либо скидок на звание лучшего юниора планеты, которым Мозалев обзавелся недавно в Таллине.

С таким прокатом он мог и проиграть – если не по сумме, то в произвольной. Спасли высокие компоненты (чемпион мира как-никак) и ответные ошибки ближайшего преследователя Евгения Семененко. Тот промахнулся с арифметикой: тулуп в начале ему засчитали как тройной (так предписывают правила, если недоделано пол-оборота), и ритбергер в конце программы стал уже третьим повтором прыжка, что запрещено. В результате – обнуление целого элемента, причем весьма обидное, ведь в запасе у Семененко оставался еще ни разу не использованный тройной лутц. Сообрази он его сделать, получи «+2» – и от семибалльной разницы с Мозалевым ничего бы не осталось.

БЕССТРАШНЫЙ ПРОФЕССОР

Бьюсь об заклад, что именно это втолковывал Семененко на выходе с катка его тренер Алексей Мишин. Знаменитый «Профессор», воспитавший кучу чемпионов, включая Евгения Плющенко, не побоялся прилететь из Петербурга в Красноярск и самолично выводил подопечного на лед – в фирменно-мишинской кепке и без всякой бумажной маски. А ведь его на позапрошлой неделе 79 стукнуло!

Молодец, конечно, дед, но с другой стороны… Побереглись бы вы лучше, Алексей Николаевич. Сами небось слышали: эта вирусная гадость не щадит прежде всего пожилых. А вы нам еще нужны, куда ж мы без вас-то?

Завершала спартакиаду парная произвольная, где набралось всего пять дуэтов. Последними катались Екатерина Петушкова и Евгений Маликов из школы Тамары Москвиной (та, слава богу, не приехала) и наворотили бог знает чего: два падения с выбросов и даже недокрученный ойлер в каскаде. Как можно недокрутить пол-оборота из одного –- ума не приложу.

Последние музыкальные такты, последние оценки… Все, конец.

Машинально посмотрел на часы, а там – 13.13. Свят-свят-свят! Кстати, концовку лыжного сезона, по-моему, тоже отменяли в пятницу, 13-го. Неспроста это все, ой неспроста…

Ладно, даст бог, еще свидимся на фигурном катании. Напоминаю: первый внятный турнир следующего сезона (этап юниорского Гран-при) стартует 26 августа. Осталось каких-то пять месяцев, за которые мы, надеюсь, успеем как-нибудь справиться с коронавирусом.

А пока – пойду-ка я да залезу в свой книжный шкаф. Где-то там должен быть учебник по шахматным дебютам…

Красноярск

Спартакиада учащихся России

Мужчины

Произвольная программа

Андрей Мозалев – 157,83

2. Евгений Семененко – 150,59

3. Артем Ковалев – 150,03

4. Илья Яблоков – 146,87

Сумма двух программ

1. Андрей Мозалев – 244,18

2. Евгений Семененко – 232,29

3. Артем Ковалев – 230,64

4. Илья Яблоков – 225,55

Пары

Произвольная программа

1. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 116,80

2. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 112,88

3. Алина Расковалова/Артем Бутаев – 108,62

4. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов – 104,95

Сумма двух программ

1. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 186,39

2. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 171,10

3. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов – 166,85

4. Алина Расковалова/Артем Бутаев – 165,94