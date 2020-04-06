Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео)

«ЖИВЕМ В ДЕРЕВНЕ, ТАМ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ»

– Приветствуем в пресс-центре «Советского спорта» одну из самых ярких российских фигуристок, которая в паре с Дмитрием Соловьевым выступала на трех Олимпиадах и семи чемпионатах мира. В коллекции пары золото и серебро Олимпийских игр. Но все же первый наш вопрос по самой горячей теме: как боретесь с коронавирусом?

– Мы живем в деревне, в своем дом. Там свежий воздух, поэтому часто гуляем. Нашему сыну Александру Андреевичу 11 месяцев, ему свежий воздух полезен. Карантин нас пока не коснулся: патрули не ходят, штрафы с нас не берут.

– Давайте теперь поговорим о вашей школе фигурного катания. Она уже открылась?

– Да, школа открылась, мы стали набирать детей. Но из-за карантина пришлось пока все закрыть. Спортсменов было немного, но посмотрим, что будет, когда сможем открыться снова. Правда, непонятно теперь, когда это случится. Новое открытие было запланировано на 12-13 апреля, но, похоже, в эти даты открыться уже не получится.

– Как шел набор?

– Не скажу, что выстроилась толпа, как в школу ЦСКА. Мы столкнулись с такой проблемой, как неудобное месторасположение. Я и мой муж Андрей привыкли в детстве добираться на тренировки на двух автобусах и метро в сопровождении бабушек и дедушек. Для нас не стоял вопрос, что это долго и неудобно. Мы просто хотели кататься и делали все для того, чтобы тренироваться. А сейчас с этим сложнее. Школа – в Балашихе, метро – далеко. На машине не все могут позволить себе приехать.

Честно говоря, изначально, мы даже не думали об этой проблеме. Потом сообща с директором катка решили организовать маршрутки до зала, но это оказалось очень сложно. И как раз в это время у нас были большие гастроли. Мы не могли непосредственно включиться в решение всех проблем. Будем думать, как развиваться дальше.

– Не считаете, что проблема пандемии излишне раздута?

– Вы знаете, я уважаю любое мнение. У меня скоро День рождения и, конечно же, хотелось отметить это событие с размахом. Но сделать это уже не получится: больше половины приглашенных гостей входят в категорию 60+, это друзья моих родителей, которых я знаю с детства. Пришлось наступить на горло собственной песне и думать не только о себе. Это выбор каждого человек: самоизолироваться ему или нет.

– Игры в Токио перенесли на год. Вы тоже можете сказать своим друзьям, чтобы приезжали на ваш День рождения в сентябре.

– Друзья уже шутили на эту тему: «Если Олимпиаду перенесли, ты, Катя, тоже вполне можешь подвинуть День рождения». У меня отличное настроение, я не поддаюсь панике. Мы не закупаемся гречкой и туалетной бумагой. Для меня это вообще нонсенс, если честно. Знаете, сейчас ходит шутка: не бойтесь исчезновения туалетной бумаги, скоро будем пользоваться рублями.

– Какие-то гастрольные планы эпидемия сорвала?

– Да, у нас был гастрольный тур «Илья Авербух и чемпионы». В апреле мы должны были проехать пять-шесть городов. Но Илья принял решение, и мы все его поддержали: в первую очередь здоровье, и оно важнее всего.

– Недавно наша прославленная гимнастка Светлана Хоркина заявила, что перенос Олимпиады – это не что иное, как Божья кара всем, кто прессовал российский спорт.

– Не читала это интервью, услышала сейчас от вас. Я со Светланой не согласна. Я бы сказала, что это Божья кара всему человечеству. Потому что от вируса пострадали все, и не только спортсмены. Моя ближайшая подруга попала сейчас под сокращение: а у нее выплаты по ипотеке и кредит на машину. И теперь у нее тяжелые времена, ей придется все продавать. И таких людей сейчас будет очень много.

– Но вы понимаете, что из-за пандемии и вы можете пострадать? Вирус может ходить волнами два-три года и как сидеть все это время на карантине и без работы?

– Я оптимист по жизни. И такие мысли не позволяю держать себе в голове. Если каждый человек будет думать о негативе, назавтра все выйдут, как в фильмах ужасов, с факелами и будут камнями крушить витрины магазинов и выносить оттуда все подряд. Это самый опасный вид паники. И не надо ему поддаваться. В любом случае, я уверена, что все будет хорошо.

«ЧМ-2020 НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ПЕРЕНЕСТИ»

– Вернемся к спорту. Как отразится на российской сборной отмена чемпионата мира по фигурному катанию?

– Я бы хотела сказать не только в контексте сборной России. Я думаю про спортсменов всего мира. Я со многими выступала и со многими общаюсь. И мне очень обидно за всех, ведь титула чемпиона мира-2020 не будет. И это очень большая потеря для мирового фигурного катания.

Да, думали о переносе этого чемпионата. Но я считаю, что это невозможно. Либо надо было переносить на апрель, но сейчас стало ясно, что в апреле чемпионат не состоялся бы.

За время моей карьеры был у нас один такой перенос, из-за землетрясения в Японии. Чемпионат мира тогда переместился в Москву. И все прошло очень хорошо. А сейчас сложно говорить о переносе. Куда переносить? Еще шли разговоры о том, чтобы провести чемпионат в октябре-ноябре. Но это же нонсенс. Либо ты катаешь старые программы, а если новые, то получится два чемпионата с одними и теми же номерами. Думаю, самое правильное решение – отменить турнир.

А по поводу потерянных титулов, конечно же жаль наших девочек, которые несомненно боролись бы за них. И наши пары, которые, в любом случае, точно бы были в тройке. А Бойкова с Козловским одними бы из первых претендовали на золото. Кроме того, наши мальчики сейчас ворвались в элиту фигурного катания: Дима Алиев у нас чемпион Европы. Еще обязательно хочется сказать про пару Вика Синицына и Никита Кацалапов, которые обыграли чемпионов мира и закончили на такой прекрасной ноте.

В одном из своих интервью, я недавно сказала, что этот чемпионат мира был бы для них сложным, им было бы непросто снова бороться с французами на их территории, за что уже получила по шапке. И тем не менее, считаю, что это хорошо, что они завершили сезон именно этой победой, опередили непобедимых французов и стали чемпионами Европы. Вика и Никита в следующий сезон входят победителями и это очень важный момент. В новом сезоне нас ждет очень интересная борьба.

– Вы упомянули, что вам дали по шапке. Кто решился на такое?

– Это наши прекрасные фанаты-критики, которые всегда имеют свое мнение по любой ситуации. С каким-то мнением я могу согласиться, с каким-то нет. Я всегда за конструктивную критику, но тут были лично мои мысли, на которые я имею право, и мне было неприятно, что их сразу поспешили втоптать в грязь.

– Тут, кстати, стоит отметить, что количество скандалов в последнее время в одиночном фигурном катании зашкаливает.

– С другой стороны о фигурном катании говорят, фигурное катание показывают, в секции фигурного катания ведут детей. Первый канал транслирует сейчас абсолютно все соревнования. Никогда в жизни такого не было. Когда мы выступали на чемпионате мира среди юниоров, никто не знал таких соревнований в принципе. Показывали только какие-то этапы Гран-при, чемпионат мира, чемпионат Европы, Олимпийские игры и все. Сейчас показывают буквально каждый старт и это потрясающе.

– Но все же чемпионат мира можно было бы провести без зрителей?

– Изначально, я придерживалась такой версии. Это очень важный старт. Ведь это квоты на следующий мировой чемпионат, это отбор на этапы Гран-при. Почему бы не провести без зрителей? Но потом вспомнила, что в турнире должны будут принять участие спортсмены из Италии, Японии, Китая. Как быть в этом случае? Отдельные раздевалки для них делать? Им ведь надо тогда уходить на двухнедельный карантин. Как тогда тренироваться? Очень много вопросов, на которые нет ответов.

«ПЕРЕНОС ОЛИМПИАДЫ – МЕНЬШЕЕ ИЗ ЗОЛ»

– Олимпиаду перенесли. Многие специалисты говорят, что для спортсмена выход на пик формы в этот четырехлетний период расписан по минутам, и мы фактически лишаем людей, которые к этой Олимпиаде готовились, мечты.

– Я понимаю спортсменов и тренеров, которые так говорят. Потому что это правда. Действительно, иногда спортсмен может игнорировать какие-то старты, только ради того, чтобы выйти на пик формы к Олимпиаде. И очень часто так бывает, что выиграл спортсмен Олимпийские игры и закончил карьеру. Потому что это была главная цель его жизни.

Но сейчас ситуация сложнее, глобальнее: речь уже не о важности Олимпиады, а обо всем мире, который сидит на карантине. Речь не только о здоровье спортсменов, а о здоровье всего населения планеты.

Проводить Олимпиаду без зрителей... Это то соревнование, ради которого за полгода, за год выкупаются билеты. Игры – это мечта тысяч болельщиков вживую увидеть любимых спортсменов. Я думаю, что в данном случае, перенести Олимпиаду на год, это было меньшее из зол. Да, это грустно, неприятно. Но опять же за год спортсмен с тренером могут перестроить работу так, чтобы все равно прийти к пику формы.

– Взрослого чемпионата мира уже не будет. А вот юниорский провести успели. Как вы оцениваете выступление Камиллы Валиевой?

– Почему-то у меня все спрашивают про девочек в первую очередь, притом, что я сама из танцев на льду… Прекрасно Камилла выступила, я очень за нее рада. Очень красивая талантливая девочка. Опять же главное, чтобы эта форма и повышение профессионализма дошло в нужный момент и в нужное время до пика. Еще перед чемпионатом мне звонили и спрашивали мое мнение. Мол, американка Алиса Лю заявила в своей программе четверные прыжки, а у Камиллы их нет. На что я ответила, что Этери Тутберидзе знает, что делает, а Лю еще нужно исполнить эти четверные. Как мы видели, Камилла выиграла. Победа складывается из того, что на данный момент умеет спортсмен и из того, что про него знает тренер.

– Этот пик спортивной формы у Камиллы, о котором вы сказали, может прийтись на Олимпиаду-2022?

– Вы знаете, после того, что с нами случилось в этом году, я уже боюсь заказывать так далеко и что-то говорить об Играх-2022

– Давайте все-таки попробуем предположить оптимистичный сценарий.

– Если оптимистично, то да, Камилла может к этому времени выйти на пик формы. Я просто помню, как несколько лет назад на показательных выступлениях увидела Камиллу. Это был мой первый опыт комментирования, и я выдала в эфир, что вот, смотрите — это будущая олимпийская чемпионка.