Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) - Советский спорт
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06 апреля 2020 14:00Фигурное катаниеИванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев

Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео)

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью.

«ЖИВЕМ В ДЕРЕВНЕ, ТАМ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ»

Приветствуем в пресс-центре «Советского спорта» одну из самых ярких российских фигуристок, которая в паре с Дмитрием Соловьевым выступала на трех Олимпиадах и семи чемпионатах мира. В коллекции пары золото и серебро Олимпийских игр. Но все же первый наш вопрос по самой горячей теме: как боретесь с коронавирусом?
– Мы живем в деревне, в своем дом. Там свежий воздух, поэтому часто гуляем. Нашему сыну Александру Андреевичу 11 месяцев, ему свежий воздух полезен. Карантин нас пока не коснулся: патрули не ходят, штрафы с нас не берут.

Давайте теперь поговорим о вашей школе фигурного катания. Она уже открылась?
Да, школа открылась, мы стали набирать детей. Но из-за карантина пришлось пока все закрыть. Спортсменов было немного, но посмотрим, что будет, когда сможем открыться снова. Правда, непонятно теперь, когда это случится. Новое открытие было запланировано на 12-13 апреля, но, похоже, в эти даты открыться уже не получится.

Как шел набор?
 Не скажу, что выстроилась толпа, как в школу ЦСКА. Мы столкнулись с такой проблемой, как неудобное месторасположение. Я и мой муж Андрей привыкли в детстве добираться на тренировки на двух автобусах и метро в сопровождении бабушек и дедушек. Для нас не стоял вопрос, что это долго и неудобно. Мы просто хотели кататься и делали все для того, чтобы тренироваться. А сейчас с этим сложнее. Школа в Балашихе, метро далеко. На машине не все могут позволить себе приехать.

Честно говоря, изначально, мы даже не думали об этой проблеме. Потом сообща с директором катка решили организовать маршрутки до зала, но это оказалось очень сложно. И как раз в это время у нас были большие гастроли. Мы не могли непосредственно включиться в решение всех проблем. Будем думать, как развиваться дальше.

Не считаете, что проблема пандемии излишне раздута?
Вы знаете, я уважаю любое мнение. У меня скоро День рождения и, конечно же, хотелось отметить это событие с размахом. Но сделать это уже не получится: больше половины приглашенных гостей входят в категорию 60+, это друзья моих родителей, которых я знаю с детства. Пришлось наступить на горло собственной песне и думать не только о себе. Это выбор каждого человек: самоизолироваться ему или нет.

Игры в Токио перенесли на год. Вы тоже можете сказать своим друзьям, чтобы приезжали на ваш День рождения в сентябре.
Друзья уже шутили на эту тему: «Если Олимпиаду перенесли, ты, Катя, тоже вполне можешь подвинуть День рождения». У меня отличное настроение, я не поддаюсь панике. Мы не закупаемся гречкой и туалетной бумагой. Для меня это вообще нонсенс, если честно. Знаете, сейчас ходит шутка: не бойтесь исчезновения туалетной бумаги, скоро будем пользоваться рублями.

Какие-то гастрольные планы эпидемия сорвала?
Да, у нас был гастрольный тур «Илья Авербух и чемпионы». В апреле мы должны были проехать пять-шесть городов. Но Илья принял решение, и мы все его поддержали: в первую очередь здоровье, и оно важнее всего.

Недавно наша прославленная гимнастка Светлана Хоркина заявила, что перенос Олимпиады это не что иное, как Божья кара всем, кто прессовал российский спорт.
Не читала это интервью, услышала сейчас от вас. Я со Светланой не согласна. Я бы сказала, что это Божья кара всему человечеству. Потому что от вируса пострадали все, и не только спортсмены. Моя ближайшая подруга попала сейчас под сокращение: а у нее выплаты по ипотеке и кредит на машину. И теперь у нее тяжелые времена, ей придется все продавать. И таких людей сейчас будет очень много.

Но вы понимаете, что из-за пандемии и вы можете пострадать? Вирус может ходить волнами два-три года и как сидеть все это время на карантине и без работы?
Я оптимист по жизни. И такие мысли не позволяю держать себе в голове. Если каждый человек будет думать о негативе, назавтра все выйдут, как в фильмах ужасов, с факелами и будут камнями крушить витрины магазинов и выносить оттуда все подряд. Это самый опасный вид паники. И не надо ему поддаваться. В любом случае, я уверена, что все будет хорошо.

«ЧМ-2020 НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ПЕРЕНЕСТИ»

Вернемся к спорту. Как отразится на российской сборной отмена чемпионата мира по фигурному катанию?
Я бы хотела сказать не только в контексте сборной России. Я думаю про спортсменов всего мира. Я со многими выступала и со многими общаюсь. И мне очень обидно за всех, ведь титула чемпиона мира-2020 не будет. И это очень большая потеря для мирового фигурного катания.

Да, думали о переносе этого чемпионата. Но я считаю, что это невозможно. Либо надо было переносить на апрель, но сейчас стало ясно, что в апреле чемпионат не состоялся бы.

За время моей карьеры был у нас один такой перенос, из-за землетрясения в Японии. Чемпионат мира тогда переместился в Москву. И все прошло очень хорошо. А сейчас сложно говорить о переносе. Куда переносить? Еще шли разговоры о том, чтобы провести чемпионат в октябре-ноябре. Но это же нонсенс. Либо ты катаешь старые программы, а если новые, то получится два чемпионата с одними и теми же номерами. Думаю, самое правильное решение отменить турнир.

А по поводу потерянных титулов, конечно же жаль наших девочек, которые несомненно боролись бы за них. И наши пары, которые, в любом случае, точно бы были в тройке. А Бойкова с Козловским одними бы из первых претендовали на золото. Кроме того, наши мальчики сейчас ворвались в элиту фигурного катания: Дима Алиев у нас чемпион Европы. Еще обязательно хочется сказать про пару Вика Синицына и Никита Кацалапов, которые обыграли чемпионов мира и закончили на такой прекрасной ноте.

В одном из своих интервью, я недавно сказала, что этот чемпионат мира был бы для них сложным, им было бы непросто снова бороться с французами на их территории, за что уже получила по шапке. И тем не менее, считаю, что это хорошо, что они завершили сезон именно этой победой, опередили непобедимых французов и стали чемпионами Европы. Вика и Никита в следующий сезон входят победителями и это очень важный момент. В новом сезоне нас ждет очень интересная борьба.

Вы упомянули, что вам дали по шапке. Кто решился на такое?
Это наши прекрасные фанаты-критики, которые всегда имеют свое мнение по любой ситуации. С каким-то мнением я могу согласиться, с каким-то нет. Я всегда за конструктивную критику, но тут были лично мои мысли, на которые я имею право, и мне было неприятно, что их сразу поспешили втоптать в грязь.

Тут, кстати, стоит отметить, что количество скандалов в последнее время в одиночном фигурном катании зашкаливает.
С другой стороны о фигурном катании говорят, фигурное катание показывают, в секции фигурного катания ведут детей. Первый канал транслирует сейчас абсолютно все соревнования. Никогда в жизни такого не было. Когда мы выступали на чемпионате мира среди юниоров, никто не знал таких соревнований в принципе. Показывали только какие-то этапы Гран-при, чемпионат мира, чемпионат Европы, Олимпийские игры и все. Сейчас показывают буквально каждый старт и это потрясающе.

Но все же чемпионат мира можно было бы провести без зрителей?
Изначально, я придерживалась такой версии. Это очень важный старт. Ведь это квоты на следующий мировой чемпионат, это отбор на этапы Гран-при. Почему бы не провести без зрителей? Но потом вспомнила, что в турнире должны будут принять участие спортсмены из Италии, Японии, Китая. Как быть в этом случае? Отдельные раздевалки для них делать? Им ведь надо тогда уходить на двухнедельный карантин. Как тогда тренироваться? Очень много вопросов, на которые нет ответов.

«ПЕРЕНОС ОЛИМПИАДЫ – МЕНЬШЕЕ ИЗ ЗОЛ»

Олимпиаду перенесли. Многие специалисты говорят, что для спортсмена выход на пик формы в этот четырехлетний период расписан по минутам, и мы фактически лишаем людей, которые к этой Олимпиаде готовились, мечты.
Я понимаю спортсменов и тренеров, которые так говорят. Потому что это правда. Действительно, иногда спортсмен может игнорировать какие-то старты, только ради того, чтобы выйти на пик формы к Олимпиаде. И очень часто так бывает, что выиграл спортсмен Олимпийские игры и закончил карьеру. Потому что это была главная цель его жизни.

Но сейчас ситуация сложнее, глобальнее: речь уже не о важности Олимпиады, а обо всем мире, который сидит на карантине. Речь не только о здоровье спортсменов, а о здоровье всего населения планеты.

Проводить Олимпиаду без зрителей... Это то соревнование, ради которого за полгода, за год выкупаются билеты. Игры это мечта тысяч болельщиков вживую увидеть любимых спортсменов. Я думаю, что в данном случае, перенести Олимпиаду на год, это было меньшее из зол. Да, это грустно, неприятно. Но опять же за год спортсмен с тренером могут перестроить работу так, чтобы все равно прийти к пику формы.

Взрослого чемпионата мира уже не будет. А вот юниорский провести успели. Как вы оцениваете выступление Камиллы Валиевой?
Почему-то у меня все спрашивают про девочек в первую очередь, притом, что я сама из танцев на льду… Прекрасно Камилла выступила, я очень за нее рада. Очень красивая талантливая девочка. Опять же главное, чтобы эта форма и повышение профессионализма дошло в нужный момент и в нужное время до пика. Еще перед чемпионатом мне звонили и спрашивали мое мнение. Мол, американка Алиса Лю заявила в своей программе четверные прыжки, а у Камиллы их нет. На что я ответила, что Этери Тутберидзе знает, что делает, а Лю еще нужно исполнить эти четверные. Как мы видели, Камилла выиграла. Победа складывается из того, что на данный момент умеет спортсмен и из того, что про него знает тренер.

Этот пик спортивной формы у Камиллы, о котором вы сказали, может прийтись на Олимпиаду-2022?
Вы знаете, после того, что с нами случилось в этом году, я уже боюсь заказывать так далеко и что-то говорить об Играх-2022

Давайте все-таки попробуем предположить оптимистичный сценарий.
Если оптимистично, то да, Камилла может к этому времени выйти на пик формы. Я просто помню, как несколько лет назад на показательных выступлениях увидела Камиллу. Это был мой первый опыт комментирования, и я выдала в эфир, что вот, смотрите — это будущая олимпийская чемпионка.

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