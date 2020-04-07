Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео)

«ДУМАЮ, ПОСЛЕ 2022 ГОДА УВЕЛИЧАТ ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ»

– Вас не пугает, что фигурное катание сейчас очень помолодело? Вы как-то сказали, что удивляетесь, когда видите на тренировках пятилетних детей.

– Есть такая тенденция и касается она в большей степени девочек. Да, есть мальчики, но они априори сильнее, в плане мышц, скелета. Так что в этой тенденции я больше переживаю за девочек. Я так же говорила уже, что скорее всего после 2022 года могут внести изменения в правила. Думаю, что они в первую очередь будут касаться возрастного ценза, его увеличат. Для меня и многих спортсменов, с которыми мы иногда в раздевалках это обсуждаем, все-таки – этот вид называется женское фигурное катание. Девочки безусловно потрясающие, они так прекрасно катаются, и делают четверные. Но для меня женское одиночное катание – это Ирина Слуцкая, это Каролина Костнер. Мне импонирует зрелое катание, назовем это так.

– Юным девочкам не хватает женственности?– Нет, я не сказала бы, что дело в этом. Я не знаю, как конкретизировать мое ощущение. Это очень сложно. С одной стороны, я безумно рада за страну, что у нас есть такие сильные спортсменки, которые обзавелись огромной армией поклонников. Эти поклонники только из-за этих девочек смотрят фигурное катание. С другой стороны, может, действительно пора нам всем вступить в эру молодых женщин.

– Есть ли вероятность, что возрастной ценз введут раньше 2022 года?

– Нет, сейчас это точно невозможно. Это достаточно весомый вопрос, который требует времени, обсуждений и опроса многочисленных специалистов. Такие вопросы решаются исключительно после Олимпийского сезона и вводятся на новый олимпийский цикл.

– Но, тем не менее, практически каждый год FIS вносит какие-то изменения в правила.

– Речь там идет только о нюансах: это изменения в плане программ, например. А если бы сейчас решили поднять вопрос по поводу возрастного ценза, поднялась бы очень большая волна. Получается, что это было бы сделано в первую очередь против России. Поэтому, я не думаю, что они сейчас решатся на такой серьезный шаг.

– Вы не думаете, что это большое испытание – стать олимпийской чемпионкой в 15 лет? Чего еще после этого можно желать?

– Ну, во-первых, есть уникальный пример Алины Загитовой, которая после Олимпиады выиграла чемпионат мира и собрала все возможные титулы. Конечно, она одна такая. И тем не менее.

– Вас удивило, когда она объявила, что прерывает карьеру?

– Вы знаете, скорее не удивило, а расстроило. Потому что все хотят видеть Алину на соревнованиях, все хотят, чтобы она продолжала выигрывать. Мне вообще сложно говорить на эту тему, нужно быть очень аккуратной. Я безумно люблю и уважаю Алину. Но всегда найдутся те, кто истолкует мои слова по-своему и потом мне прилетит много негативных сообщений.

Просто хочу сказать, что Алина сделала свой выбор, если она считает, что так было нужно, значит это самое правильное решение. И если она найдет в себе силы, а я думаю она будет в себе искать эту мотивацию, цель ради чего возвращаться, она обязательно это сделает. Мы уже говорили, она выиграла все и вся и конечно ей надо найти то, ради чего стоит опять проливать пот на тренировках.

Как спортсмен, я понимаю, что входить в группу Тутберидзе, будучи такой титулованной, быть тем стержнем, на котором держится вся атмосфера в группе, а все так или иначе будут на тебя равняться, это серьезный психологический вызов. И потом опять смотреть, как маленькие девочки легко прыгают четверные…Если Алина вернется, она будет пытаться сделать этот прыжок, возможно, и сделает. Это будет очень здорово, потому что мы увидим новый виток борьбы. Ведь ей уже наступают на пятки.

– Не возьметесь дать прогноз: вернется или нет?

– Не возьмусь, это зависит только от Алины. Нам, болельщикам, остается лишь ждать ее решения.

– Школа Тутберидзе сейчас самая сильная, или есть конкуренты?

– Тутберидзе, конечно, сейчас на пике. У нее подрастают сильные мальчики-юниоры. Девочки уже выигрывают все и вся. А из ее троицы (Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова. – Прим. ред.) всегда кто-то побеждает. Выигрывает в любом случае Тутберидзе-team. Перед этим были Медведева и Загитова, которые также брали все в олимпийском сезоне. После будут юниорки, которые победили на ЧМ-2020 (Камила Валиева, Дарья Усачева. – Прим. ред.) и подрастающие мальчики.

В Канаде есть потрясающая группа у Брайана Орсера. Там собраны очень сильные спортсмены из разных стран. Как взрослые, так и юниоры.

– Воспитанники Тутберидзе рано выстреливают, а к 20 годам их карьера идет на спад?

– Это не спад, это смена поколений. Ты вышла на пик формы, начинаешь обыгрывать других, достигаешь чемпионства. К 20 годам меняются твои спортивная форма и тело. Но ты уже достигла потолка. Тебя сменяют юниорки, которые ничего не боятся.

Но хочу поставить в пример Лизу Туктамышеву. Сейчас она на пике карьеры. Ее нынешняя форма даже лучше, чем, когда она выиграла чемпионат мира в 2015 году. Это здорово, что она не боится бороться, учит новые прыжки.

«В КАНАДЕ ТРЕНЕР ТЕБЕ УДЕЛИТ ТОЛЬКО 40 МИНУТ»

– Почти все сильнейшие танцоры, кроме наших, тренируются в Монреале. Почему так происходит?

– Собрался тандем тренеров из Канады (Мари-Франс Дюбрей и Патрис Лозон. – Прим. ред.). Они выпустили молодых, прекрасных французов Габриэллу Пападакис – Гийома Сизерона, которые стали все выигрывать. Плюс, распался союз тренеров Марина Зуева – Игорь Шпильбанд. Поэтому пары (канадцы Тесса Вирчу-Скотт Мойр и американцы Мэдисон Хаббелл-Захари Донохью. – Прим. ред.) решили ехать туда. Тоже стали выигрывать. В этом сезоне, например, также выстрелила американская пара – Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Они вообще раньше так не катались. Я очень люблю их нынешнюю программу.

В России обычно так: один тренер – одна пара, которую он тянет. Был момент, когда мы катались у Александра Жулина вместе с парой Никита Кацалапов-Вика Синицина. А у канадских тренеров получается совмещать. Но это очень сложно. У нас, как – если у тренера пара основная, практически все внимание ей. Есть свой

хореограф, с которым они занимаются, помогает тренер. Когда у нас с Димой (Соловьевым. – Прим. ред.) что-то не получалось, мы обращались к Саше Жулину. Он выходил на лед и исправлял ошибки. Это очень здорово.

В Канаде тренер с тобой будет заниматься только 40 минут в день. И это стоит кучу денег. За нас платит федерация, а у них – каждый сам за себя. Если сезон получился удачным, фигуристы могут предоставить чеки в федерацию. Возможно, часть расходов им оплатят. Вы представляете, как дорого обходятся им эти 40 минут?

Но при этом они становятся чемпионами. Мне было бы интересно поработать месяц-другой у этих тренеров. Чтобы понять, каково это.

– А если наши танцоры захотят уехать тренироваться в Канаду, в чем им может помочь федерация?

– Не знаю, как решается этот вопрос. Но ведь были случаи, когда наши уезжали тренироваться в Америку к Марине Зуевой. Правда, быстро возвращались. Но основную часть спортсменам придется оплачивать самим, федерация не все может оплатить.

С другой стороны, это не очень справедливо по отношению к спортсменам, которые занимаются в Москве. Ведь на них в таком случае будут тратить меньше. А если ты готов платить из своего кармана – хоть в Монреаль, хоть в Австралию езжай тренироваться.

«ЗАВИСТЬ УЖАСНОЕ ЧУВСТВО – ГРЕХ»

– На чемпионате Европы-2020 главная сенсация была как раз в танцах – золото Кацалапова-Синициной. Поделитесь вашими впечатлениями от их выступления?

– Вика с Никитой действительно выглядели потрясающие. Откатали наотмашь короткий, который я считаю, получился более удачным, чем у Пападакис – Сизерона. Французы были неубедительны – откатали неплохо, но были «косяки», которые им прощали. Было за что их чуть-чуть принизить.

У Никиты с Викой была выигрышная классика – они порхали, летели. Это было здорово. Показали свой потрясающий прокат и не сплоховали в произвольной.

Эта победа может способствовать изменениям во всем. Она означает, что французы не такие уж и непобедимые, что у нас потрясающая пара. И в глазах судей в следующем сезоне Вика с Никитой будут совершенно другими. Важно, чтобы они «попали» в программу.

– Вы обратили внимание на то, что была какая-то странная ситуация – у них сначала сняли элемент, потом вернули…

– Я общалась с человеком, который был на месте, он в курсе происходящего. Мне сказали, что это была техническая неполадка – просто зависли компьютеры. Ведь в итоге оценки были выставлены с учетом всех элементов... Поверьте, если бы там была какая-то закулисная история – я бы об этом знала. На этом чемпионате была такая крутая атмосфера, что даже компьютеры, видимо, не выдерживали.

– Довольно долгое время вы с Кацалаповым-Синициной были соперниками. Как восприняли успех пары? Порадовались, или, может, было немного позавидовали?

– Я откровенный человек. Говорю, что думаю, иногда даже за это могу получить по шее. Во-первых, я, конечно, порадовалась за команду Жулина. Они очень много работают, выкладываются. Порадовало также, что первые российские чемпионы после нашей с Димой победы в 2013 году – это команда Жулина. Он не теряет хватку. Ну, и за ребят тоже порадовалась.

Завидно не было. Зависть – ужасное чувство, грех. Мы все живые люди, и когда-нибудь это проскальзывает в головах. Но я в себе его подавляю сразу же. Скорее всего, я пожалела, что при нашей победе не было «Вау!». Скорее: «Ну, окей». И таких главных соперников, как французы, у нас не было. Мы красиво выиграли несколько сотых у Кацалапова с Ильиных. Сидели потом в подтрибунке на железных стульях. Тогда еще не было камер, которые снимали каждую эмоцию спортсменов. Да и мы с Димой были уже «выжаты»... А здесь все – ярче, более запоминающееся. Это единственное, что меня немного расстроило. А так, конечно, радовалась, особенно за Вику. Она перешла к сильному партнеру. Очень много сезонов ей говорили, что Вика «не докатывает» до Никиты. Когда пара перешла к Саше, она днями и ночами работала. Я видела, как Вика старалась. Это вызывает восхищение.

Прошлый чемпионат Европы мне не дает покоя. Они могли, если не выиграть, то взять первое серебро на этом турнире в своей карьере. У Вики не было этой награды. Хотя их пара чувствовала себя сильной. Из-за падения, они не смогли войти даже в тройку. Но в этом сезоне ребята вышли на пик формы и выиграли все.

«ЖУЛИН МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНЫМ, НО ВСЕГДА НУЖНЫМ»

– Какой Жулин тренер?

– Он тренер-друг. Очень спокойный, рассудительный. Саша знает, когда надо оставить нас в покое, а когда – показать характер, прикрикнуть. Он умеет слушать – это очень важное качество для тренера. Советовался с нами, вместе обсуждали план тренировки, основываясь не только на его чутье, но и нашем состоянии. Мы были на равных.

Он говорил, как видит программу, и мы пробовали. Если что-то не получалось, предлагали изменить. Из-за этого у нас сложился классный союз. Естественно, не только Саша в нем был. Также – Сергей Петухов (хореограф), Дима Ионов (тренер), Петя Дурнев (хореограф). И это команда, которая не перетягивает одеяло на себя, а здорово его вышивает.

Был случай, после которого я поняла, что Саша – мой тренер навсегда. Это случилось на чемпионате Европы, мы вернулись после пропущенного периода из-за диминой травмы. Это был сезон-2015/2016. И он очень непросто дался: с 9.25 во второй оценке спустились до 7. Катастрофа! Ведь мы хотели выигрывать. Соперничали тогда с парой Вики и Никиты плотно.

Я безумно переволновалась перед произвольной программой. Мы должны были катать вторыми, вышли под трибуны. И меня стало «колотить». Я чуть ли не плакать начала. Дима не понял, что со мной происходит. Он переживал: сейчас выходить на лед, а партнерша в каком-то «коматозе». Саша сказал Диме идти готовиться и подошел ко мне. Спросил, что со мной. Я что-то пролепетала в слезах... И тут он меня ударил, влепил мне пощечину! Это было вовремя, сто процентов. Меня отрезвило, взгляд прояснился. Думаю, Саше это было непросто сделать. Потом мы шикарно откатали произвольную. Взяли бронзу, ворвавшись в тройку после пропуска сезона.

Обошли Вику с Никитой, что также было важно. Саша может быть разный, но он всегда – нужный.

«ЕСТЬ ЧУВСТВО – БУДТО ЧТО-ТО НЕ ДОДЕЛАЛИ»

– Сейчас вы выступаете в шоу. Что нравится больше – соревнования или представления?

– Я колоссальный кайф получаю от шоу. Это то, что я люблю делать. Я не думаю о поддержках, шагах, секундах, судьях. Давления меньше. Наслаждаюсь эмоциями зрителей. Плюс, свобода творчества – не думаем о тенденциях в фигурном катании. Можем делать что-то веселое, не боясь, что судьи не поймут. Выполнять разные поддержки вверх ногами, которые на соревнованиях являются запрещенным элементом. Это даже работой не назовешь, скорее, хобби. Я не завидую спортсменам, когда они выходят на соревнования, но у меня возникает чувство какой-то незавершенности, будто мы что-то не доделали. Так сложилась наша спортивная судьба. То пропуск сезона из-за травмы, то мельдоний (в марте 2016 Екатерина Боброва сдала положительный допинг-тест, ее отстраняли до 24 апреля 2016 года. – Прим. ред.). Мы вечно спотыкались, когда выходили на пик формы. Но такова судьба. Я счастлива тому, что имею. В целом, довольна карьерой.

– Новые шоу готовите?

– Мы планируем поехать в тур уже летом, если все будет хорошо. Поставили потрясающий спектакль «Шутовская свадьба». Хотели его показывать летом, посмотрим, где это будет. Может, в определенном месте «осядем», в Сочи, например. Пока непонятно, Илья думает об этом.

– Как команда отреагировала на прокат Михаила Коляды на Играх-2018 в Пхенчхане? (В произвольной программе фигурист был вторым. В итоге сборная в командных соревнованиях стала только серебряными призерами. – Прим. ред.).

– В Сочи-2014 был первый турнир, там мы особо не высчитывали баллы. В Корею поехали уже обновленным составом. Из участников сочинских Игр были только мы с Димой. В 2018 году мы уже баллы предварительно подсчитывали и понимали, что у нас неплохие шансы на успех. Хотя знали, что канадская сборная подготовилась очень хорошо. У них была цель – выиграть золото в командных соревнованиях, что они и сделали. Миша катался первым, выступил не на максимуме.

Ребята немножко расстроились, потому что хотелось начать с позитивной ноты. Меня это отрезвило. Ведь мы брали в расчет самые оптимистичные варианты. Я поняла, что никогда не нужно высчитывать, нужно просто делать свою работу в команде по максимуму. Откатывать так, чтобы не подвести сборную.

– Мировой спорт остановлен. Как эта вынужденная пауза повлияет на него?

– Уверена, что скоро это все закончится. Болезнь пойдет на спад, появится лекарство. Его разработкой занимаются во всем мире. Спортсмены в одинаковых условиях: вспышка в Италии не означает, что итальянцы не тренируются, а все остальные – занимаются. «Зимникам» немного проще – сезон заканчивается. А вот у «летников» отменяется очень много соревнований. Вообще, может сезон пропасть. Все вместе дружной спортивной семьей будем из этого выходить. Надеюсь, на благоприятный исход.

– У вас на запястье тату с надписью «Lucky». Когда сделали и почему?

– В 2013 году. Был период, когда все как-то не клеилось, я расстраивалась по любому поводу. В какой-то момент я спросила себя: «А из-за чего я расстраиваюсь? У меня есть семья. Все живы-здоровы, руки, ноги есть. Я могу выступать и дарить радость зрителям». Поняла, что вот оно – счастье. Я в любом случае – счастливый человек и не нужно об этом забывать. Татуировка – это маленькая шпаргалка, которая позволяет мне об этом помнить.

