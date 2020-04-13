«Я пенсионер олимпийского значения – живу в деревне, борюсь с вирусом березовым соком»

«МНЕ ЕЩЕ ДО ГРУППЫ РИСКА ШАГАТЬ И ШАГАТЬ»

– Вы приближенный к группе риска…

– Ничего подобного, мне еще до 65 шагать и шагать. Живу за городом, на даче. Хорошие соседи. Раньше к ним через дырку в заборе ходили в гости, парились в их бане. Сейчас общение немного сократили. Плюс прямо напротив через дорогу от дома – магазин. Там все необходимое есть: хлеб, колбасы, крупы.

– Это ладно. Водка и пиво есть?

– Есть водка, пиво и даже виски.

– Тогда жить можно. Водопровод в доме проведен?

– Мы с женой купили простой деревенский дом, потихоньку привели в порядок. Вот летом провели водопровод и канализацию, есть горячая вода. Интернет есть – все блага цивилизации. В этом плане городу ничем не уступаем. А преимущества очевидны – свежий воздух и большой участок.

Сейчас перешел на березовый сок, у меня на участке березы растут. Вот добываю сок, борюсь им с вирусом. Он очень полезный, там много всяких полезный компонентов. Мало того – из клена теперь сок добываю.

– Физкультура присутствует в вашем распорядке?

– А как же, я же теннисом усиленно занимаюсь. Прикрепил к забору щит – отрабатываю удар, подачу. В одну точку уже могу попасть под сто раз.

«ВСЕ УЖЕ УСТАЛИ СИДЕТЬ ВЗАПЕРТИ, НО ЧТО ДЕЛАТЬ»

– Сейчас тренировки проводить нельзя. Живете – на пенсию?

– Мы с женой получаем обычную московскую пенсию – 20 тысяч. Но мне еще доплачивают 15 тысяч за то, что я являюсь серебряным призером Олимпийских игр. До Нового года еще Москомспорт платил по 25 тысяч за мои былые спортивные заслуги. В этом году пока не платили, но я звонил, выяснял, обещали, что с апреля эта доплата возобновится.

– В СССР большие пенсии были у пенсионеров союзного значения.

– А я пенсионер олимпийского значения! – смеется Сергей. – Залуженным артистам в Москве ведь тоже доплачивают по 30 тысяч. Нам, олимпийцам, в два раза меньше. Но все равно приятно: Родина помнит, Родина знает.

– Как ваши ученики поживают на карантине?

– Разошлись по домам, думали на неделю, а оно вон как вышло. Конечно, все устали сидеть взаперти, ребятам хочется активности. Но что делать – терпят. А мне хватает дел по хозяйству: участок большой, всегда есть что-то прибить, поправить, огородом нужно заниматься.

– Скоро картошку можно будет сажать?

– Нет, с картошкой связываться не будем, цветочки посадим, может, что-то по мелочи из зелени – петрушку, например.

– Рад за вас. Хочу в завершении нашего разговора пожелать всем нам терпения.

– Спасибо! Ничего, перетерпим.